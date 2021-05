Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.05.21 | Aktualisiert um: 12:35 | Überblick

Jennifer Aniston: Brad Pitt war «wundervoll» in «Friends»

BERLIN: Für Jennifer Aniston war ihr Ex-Mann Brad Pitt einer der liebsten Stargäste in der Kultserie «Friends». «Mr. Pitt war wundervoll», sagte die 52-Jährige in der Talksendung «Access Hollywood». Anlässlich des langerwarteten «Friends»-Specials sprach Aniston am Dienstag (Ortszeit) mit ihren Co-Stars Lisa Kudrow (57) und Courteney Cox (56) über die Serie und das geplante Wiedersehen.

Kudrow bezeichnete Pitts Auftritt in der Folge «The One with the Rumor» (dt. «Der Hass-Club») ebenfalls als einen ihrer Favoriten. Aber auch Ben Stiller, Reese Witherspoon, Paul Rudd und weitere Hollywood-Stars wurden von den drei Schauspielerinnen als Lieblingsgäste bezeichnet.

Pitts Auftritt bei «Friends» brachte ihm 2002 sogar eine Emmy-Nominierung ein. Er spielte einen ehemaligen Mitschüler von Anistons Figur Rachel Green. Während der Dreharbeiten waren Aniston und Pitt bereits verheiratet. Sie trennten sich 2005.

Das Special «Friends: The Reunion» ist seit Donnerstag beim Streamingdienst HBO Max zu sehen. In Deutschland hat sich Sky die Ausstrahlungsrechte gesichert.

Katja Ebstein ist «Brillenträgerin des Jahres 2021»

BERLIN: Die Popsängerin und Schauspielerin Katja Ebstein (76) ist vom Kuratorium Gutes Sehen (KGS) zur «Brillenträgerin des Jahres 2021» gekürt worden. «Längst sind die runde Brille und ihr langes, rotes Haar für Katja Ebstein zum Markenzeichen geworden. Schon zu Beginn ihrer eindrucksvollen Karriere trat sie mit Brille auf», erklärte das Kuratorium zur Begründung.

Die Auszeichnung geht seit rund 20 Jahren an «Prominente, die mit ihrem Vorbild begeistern, leidenschaftlich Brille tragen und andere dazu ermutigen». Unter den 16 Vorgängern und Vorgängerinnen Ebsteins waren Entertainer Götz Alsmann (2000), der CDU-Politiker Norbert Blüm (2001), die Fußballtrainer Felix Magath (2004) und Jürgen Klopp (2008), TV-Komikerin Hella von Sinnen (2007) und Fernsehmoderator Matthias Opdenhövel (2010).

Der KGS-Mitteilung zufolge hält Ebstein («Wunder gibt es immer wieder», «Der Stern von Mykonos») Brillen-Verweigerern entgegen: «Es gibt für jedes Gesicht das passende Modell.» Vor allem aber sei es entscheidend für den Erhalt der Sehkraft, sich frühzeitig darum zu kümmern: «Eine Brille kann da viel bewirken.»

Das Kuratorium ehre mit Ebstein «eine Künstlerin, die sich nie in Schubläden stecken lässt - künstlerisch wie politisch. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Rezitatorin, Kabarettistin, Musical-Star und jetzt auch Autorin des Buches «Das ganze Leben ist Begegnung».» Ebstein agiere «stets kämpferisch und auf höchstem künstlerischem Niveau», aus ihrer politischen Überzeugung mache sie dabei keinen Hehl, etwa als Unterstützerin von SPD-Kanzler Willi Brandt oder bei Demonstrationen gegen Kriege, Atomkraft und Rechtsextremismus.

Chadwick Boseman wird posthum Namenspate für Universität

LOS ANGELES/WASHINGTON: Neun Monate nach seinem Tod ist «Black Panther»-Star Chadwick Boseman von der Howard Universität in Washington D.C. zum Namenspaten ernannt worden. Die Einrichtung werde ihrer neuen Akademie der schönen Künste den Namen «Chadwick A. Boseman College of Fine Arts» geben, teilte die Universität am Mittwoch mit. Boseman hatte dort Filmregie studiert und im Jahr 2000 seinen Bachelor-Abschluss gemacht.

Der frühere Disney-Konzerchef Bob Iger ist als Förderer für den Ausbau der Studieneinrichtung und einer Stiftung an Bord. Boseman war 2018 auf den Campus zurückgekehrt, um eine Rede vor Hochschulabsolventen zu halten. Die Universität hat eine afroamerikanische Tradition und wird überwiegend von Schwarzen besucht.

Boseman war im vorigen August mit 43 Jahren an Darmkrebs gestorben, nachdem er bereits vier Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft hatte. Als Königssohn T'Challa in der Comic-Verfilmung «Black Panther» war er weltberühmt geworden. Für seine letzte Rolle in dem Jazz-Drama «Ma Rainey's Black Bottom» wurde er im März posthum mit dem Golden Globe als bester Drama-Darsteller ausgezeichnet.

Neue Serie um «Sex and the City» - Chris Noth ist als Mr. Big dabei

LOS ANGELES: US-Schauspieler Chris Noth (66) kehrt in seiner ikonischen Rolle aus der Kultserie «Sex and the City» vor die Kamera zurück. Noth werde in der geplanten Serie «And Just Like That» als Mr. Big mitspielen, gab der Streamingdienst HBO Max am Mittwoch bekannt. «Wie könnten wir jemals ein neues Kapitel der «Sex And The City»-Story ohne unseren Mr. Big machen?», sagte Produzent Michael Patrick King laut der Mitteilung.

Im Januar hatte HBO Max die Neuauflage der Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet - mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord. Von der weiblichen Original- Besetzung fehlt nur Kim Cattrall in der Rolle der selbstbewussten Samantha Jones. Parker spielt erneut die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw, Davis die brünette Charlotte York und Cynthia Nixon die rothaarige Anwältin Miranda Hobbes. Das Revival soll das Leben der drei Freundinnen ab 50 beleuchten. Geplant sind zehn halbstündige Episoden, mit einem Drehstart im Sommer.

Als Mr. Big verkörperte Noth im Original (von 1998 bis 2004) die große Liebe von Carrie Bradshaw, mit vielen Auf und Abs. Auch in den zwei Filmen zur Serie (2008 und 2010) übernahm er diese Rolle. Bekannt ist Noth auch durch die Serien «Criminal Intent», «Good Wife» und «The Equalizer».

«Die kleine Raupe Nimmersatt»: US-Autor Eric Carle gestorben

STUTTGART/NEW YORK: Millionen Kinder weltweit lieben die Geschichte der «kleinen Raupe Nimmersatt». Jetzt ist ihr Erfinder - der in Deutschland aufgewachsene US-Autor Eric Carle - im Alter von 91 Jahren gestorben.

Der US-Autor Eric Carle, dessen Kinderbuch «Die kleine Raupe Nimmersatt» zum Welterfolg wurde, ist tot. Carle sei bereits am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Sein Vater sei in seinem Studio im US-Bundesstaat Massachusetts einem Nierenversagen erlegen, sagte Sohn Rolf der «New York Times».

Der 1929 in Syracuse im US-Bundesstaat New York geborene Carle war Sohn deutscher Auswanderer, die mit ihm 1935 zurück nach Deutschland zogen. Anfang der 50er Jahre kehrte Carle zurück in die USA, wo die schmerzhaften Kindheitserinnerungen aus Deutschland im Nationalsozialismus Antrieb für seine Arbeit als Kinderbuchautor wurden.

Mehr als 100 Bücher veröffentlichte er, die in rund 70 Sprachen übersetzt wurden. «Die kleine Raupe Nimmersatt» - die Geschichte einer Raupe, die aus einem Ei schlüpft, sich durch allerlei Lebensmittel frisst und dann dick und rund verpuppt, bevor sie zu einem Schmetterling wird - machte Carle Ende der 60er Jahre weltberühmt.