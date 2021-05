Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.05.21 | Aktualisiert um: 13:00 | Überblick

VANCOUVER: Der neuseeländische Schauspieler K.J.

Apa (23, «Riverdale») und seine Freundin Clara Berry (27) erwarten ihr erstes Kind. Beide teilten auf Instagram Fotos, die Berry mit sichtbarem Babybauch zeigen. Die Bilder wurden unter anderem von Apas «Riverdale»-Kolleginnen Lily Reinhart und Camila Mendes kommentiert. Apa, der mit ganzem Namen Keneti James Fitzgerald Apa heißt, hatte im Februar 2020 seine Beziehung öffentlich bekannt gemacht. «Riverdale» ist eine erfolgreiche US-Fernsehserie mit inzwischen fünf Staffeln, in der Highschool-Schüler mysteriöse Vorgänge aufklären.

«Sterbe lieber Zuhause»: Salma Hayek spricht über Covid-19-Erkrankung

LOS ANGELES: Die Schauspielerin Salma Hayek (54, «Frida») hat in einem Interview mit dem US-Filmblatt «Variety» erstmals öffentlich über eine zurückliegende schwere Covid-19-Erkrankung gesprochen. «Mein Arzt flehte mich an, in ein Krankenhaus zu gehen, weil es so schlimm war», erzählt Hayek in dem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Gespräch. «Nein, danke. Ich sterbe lieber Zuhause», habe sie geantwortet.

Die gebürtige Mexikanerin, die mit Ehemann François-Henri Pinault und der gemeinsamen 13-jährigen Tochter Valentina in London lebt, hatte sich voriges Jahr zu Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Dem Bericht zufolge verbrachte sie sieben Wochen isoliert in einem Zimmer und musste auch mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden. Noch immer habe sie weniger Energie als früher, erzählt Hayek.

Im April kehrte sie für Regisseur Ridley Scott für den Film «House of Gucci» in einer kleinen Rolle an der Seite von Lady Gaga und Adam Driver vor die Kamera zurück. Im Juni soll ihr 2019 gedrehter Film «The Hitman's Wife's Bodyguard» in die Kinos kommen. In dem Action-Streifen spielen auch Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson mit.

Pop-Ikone Cher kündigt Biopic-Filmprojekt über ihr Leben an

LOS ANGELES: Pop-Sängerin und Schauspielerin Cher hat einen Tag vor ihrem 75. Geburtstag ein Spielfilmprojekt über ihr Leben angekündigt. Ihr «lieber, lieber Freund» und Oscar-Preisträger Eric Roth sei als Drehbuchautor an Bord, teilte Cher am Mittwoch auf Twitter mit. Roth («A Star is Born») hatte mit seinem «Forrest Gump»-Skript den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewonnen. Das Produzenten-Duo Judy Craymer und Gary Goetzman («Mamma Mia!») und Universal Studios stehen hinter dem noch titellosen Projekt.

Cher kann auf ein bewegtes Leben als Sängerin, Schauspielerin und Disco-Queen mit Superhits wie «Believe» oder «If I Could Turn Back Time» und einem Hauptdarsteller-Oscar für «Mondsüchtig» zurückblicken.

Filme über Musikgrößen räumten zuletzt in Hollywood an den Kinokassen und auch bei Preisverleihungen ab, darunter das Biopic «Bohemian Rhapsody» über Freddie Mercury und «Rocketman» über das Leben von Elton John. Im Herbst hatte Popstar Madonna angekündigt, dass sie ihr Leben verfilmen und dabei selbst Regie führen werde.

«The Green»: New Yorker hängen in neuem Park vor Lincoln Center ab

NEW YORK: New York hat eine neue Grünfläche: Der Platz vor dem Lincoln Center rund um den Springbrunnen ist seit kurzem in eine Art Park verwandelt worden - und wird jeden Tag von Hunderten Menschen genutzt. Zwischen Metropolitan Opera, New York City Ballet und der Aufführungshalle der New Yorker Philharmoniker wurde ein Kunstrasen verlegt, außerdem gibt es grasüberzogene Tische und Stühle sowie Bücher, Gastronomie und immer wieder Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ausgedacht hat sich die Grünfläche «The Green» die Künstlerin Mimi Lien.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Oper sowie die Aufführungshallen des Ballett-Ensembles und der Philharmoniker seit März 2020 geschlossen, derzeit ist eine Öffnung erst zum Jahresende hin geplant.

Netflix: Arnold Schwarzenegger erhält Spionage-Serie

LOS ANGELES: Netflix holt Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (73) für eine Spionage-Serie vor die Kamera. Schwarzenegger sei als Hauptdarsteller und als ausführender Produzent an Bord, teilte der Streamingdienst am Mittwoch auf Twitter mit. Der «Terminator»-Star und seine Kollegin Monica Barbaro (30) spielen demnach Vater und Tochter, die feststellen müssen, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten.

Erstmals in seiner langen Filmkarriere tritt Schwarzenegger damit in einer Serien-Hauptrolle auf. Produziert wird die noch titellose Serie mit einstündigen Folgen von Skydance Television und «Sopranos»-Autor Nick Santora.

Barbaro ist aus Serien wie «Chicago Justice» und «The Good Cop» bekannt und drehte zuletzt den Action-Film «Top Gun: Maverick». Schwarzenegger, der 2019 in «Terminator: Dark Fate» mitspielte, war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien, danach ging er wieder vor die Kamera.