Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.05.21 | Überblick

Thielemanns Bayreuther Zukunft weiter unklar

BAYREUTH/DRESDEN: Auch knapp ein halbes Jahr nach dem Ende seines Vertrages als Musikdirektor ist die Zukunft von Christian Thielemann (62) auf dem Grünen Hügel von Bayreuth noch unklar. «Es gibt einen Vertrag als Gastdirigent für das Konzert «Parsifal» in diesem Jahr», sagte der Sprecher der Bayreuther Festspiele, Hubertus Herrmann. Und darüber hinaus gebe es «noch keine finale Entscheidung». Thielemann war seit 2015 Musikdirektor der Richard-Wagner-Festspiele, sein Vertrag lief allerdings zum Jahresende 2020 aus, ohne dass ein neuer geschlossen wurde.

Am Montag erst hatte das Kulturministerium in Dresden mitgeteilt, dass Thielemanns Vertrag als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle nicht über den Sommer 2024 hinaus verlängert werden soll. Thielemann selbst war für einen Kommentar zur Entscheidung von Dresden oder zu seiner Zukunft in Bayreuth nicht zu erreichen.

«Macbeth» mit Denzel Washington und Frances McDormand bei Apple TV+

LOS ANGELES: Eine Neuverfilmung des Shakespeare-Klassikers «Macbeth» mit hochkarätigen Oscar-Preisträgern soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. «The Tragedy of Macbeth» mit Frances McDormand (63, «Nomadland») und Denzel Washington (66, «Training Day») wird vom Studio A24 und Apple Original Films herausgebracht, wie der Streamingdienst Apple TV+ am Mittwoch mitteilte.

Regie führt Joel Coen («Fargo», «No Country for Old Men»), der schon häufiger mit seiner Frau McDormand zusammenarbeitete. Die Schauspielerin hatte Ende April für «Nomadland» den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Gewöhnlich ist bei Coen-Projekten auch Joels Bruder Ethan als Produzent, Regisseur oder Drehbuchschreiber beteiligt. «Macbeth» ist aber ein Solo-Projekt von Joel, der auch das Skript und die Produktion übernimmt.

Die Tragödie von William Shakespeare von 1606 dreht sich um einen machtgierigen, skrupellosen Fürsten (Washington), der mit Hilfe seiner Frau Lady Macbeth (McDormand) zum König von Schottland aufsteigen will. Nach Leinwandadoptionen durch Orson Welles (1948) oder Roman Polanski (1971) holte 2015 der Australier Justin Kurzel Michael Fassbender und Marion Cotillard als mörderisches Fürstenpaar vor die Kamera.

Tina Turner in Hall of Fame aufgenommen - Sonderpreis für Kraftwerk

CLEVELAND: Musik-Stars wie Tina Turner, Carole King und Jay-Z haben es in die Ruhmeshalle des Rock & Roll geschafft. Zudem werden in diesem Jahr auch Musiker Todd Rundgren und die Bands Foo Fighters und The Go-Go's aufgenommen, wie die Hall of Fame in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Mittwoch mitteilte. Sie waren aus einer Gruppe von 16 Anwärtern ausgewählt worden. Am 30. Oktober sollen die Künstler bei einer feierlichen Veranstaltung in Cleveland offiziell eingeführt werden.

Die Düsseldorfer Elektronikband Kraftwerk soll außerdem den Sonderpreis «Early Influence Award» erhalten, mit dem Künstler geehrt werden, deren Musik und Stil einen Einfluss auf die Rock-Szene hatten. Kraftwerk war seit 2003 bereits sechs Mal für die Aufnahme in die Ruhmeshalle nominiert gewesen, schaffte es aber in der Endrunde noch nicht unter die Auserwählten.

Über die Auswahl entscheiden mehr als 1200 Musiker, Musikwissenschaftler und andere Mitglieder der Branche. Auch die Stimmen von Fans fließen mit ein. Bedingung für die Aufnahme in die Ruhmeshalle ist, dass das erste Album mindestens 25 Jahre zurückliegen muss.