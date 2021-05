Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.05.21 | Aktualisiert um: 12:40 | Überblick

«Transformation»: Glenn Close bringt Spoken-Word-Album heraus

BERLIN: US-Schauspielerin Glenn Close veröffentlicht ihr erstes Jazz-Album. Die Platte trägt den Titel «Transformation: Personal Stories of Change, Acceptance, and Evolution» (dt. Transformation: Persönliche Geschichten über Wandel, Akzeptanz und Entwicklung) und erscheint am 7. Mai, wie das Branchenblatt «Variety» am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. Für das Projekt hat der Hollywood-Star mit dem befreundeten Jazz-Saxophonisten Ted Nash zusammengearbeitet: Nash komponierte demnach die Musik, während Close literarisches Material für die Texte auswählte und als Spoken-Word-Performance über die Melodien sprach.

«Transformation» ist ein Live-Album und wurde bei der gleichnamigen Show aufgenommen, die Close und Nash Anfang 2020 im New Yorker Lincoln Center aufführten. «Die CD enthält das Beste der drei Abende», erklärte Close im Gespräch mit «Variety». «Früher hat mich Jazz immer eingeschüchtert», sagte die 74-Jährige. Nun empfinde sie Jazz als «absoluten Ausdruck der Menschlichkeit».

Close begann ihre Karriere Ende der 1970er Jahre am Broadway. Mit «Garp und wie er die Welt sah» schaffte sie 1982 den Durchbruch in Hollywood.

Architekt Libeskind: Raubkunst trägt nicht zur Aufklärung bei

NEW YORK/BERLIN: Angesichts der Debatte um Raubkunst hat Stararchitekt Daniel Libeskind die Rückgabe von Artefakten in ihre Ursprungsländer gefordert. «Ich bin gegen gestohlene Kunst durch imperiale Mächte, die gehortet und als Errungenschaft der westlichen Zivilisation dargestellt wird. Es ist ein Widerspruch: Wie kann man etwas stehlen und dann behaupten, dass man die Öffentlichkeit aufklärt?», sagte Libeskind der Deutschen Presse-Agentur.

Vielmehr müssten unter anderem auch deutsche Museen der Öffentlichkeit erklären, warum bestimmte Kunst nicht mehr an ihren Wänden hängt. «Ich denke, das würde die Menschen dazu bewegen, ethisch zu verstehen, dass es in der Geschichte nicht um Gewalt geht, sondern um Gerechtigkeit.» Dabei gehe es nicht nur um im Holocaust, sondern auf der ganzen Welt gestohlene Stücke. Libeskind, polnisch-amerikanischer Architekt und Erbauer unter anderem des Jüdischen Museums in Berlin, wird am 12. Mai 75 Jahre alt.

In Deutschland hatte sich die Debatte zuletzt auf Raubgut aus der Kolonialzeit konzentriert. Im nächsten Jahr sollen erste Benin-Bronzen an Nigeria zurückgegeben werden. Darauf verständigte sich Ende April eine Runde von deutschen Museumsexperten und politisch Verantwortlichen. Bronzen aus dem Königspalast des damaligen Königreichs Benin sind in vielen deutschen Museen zu finden. Die Objekte stammten größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897.

Oscar-Preisträgerin Julie Andrews wird für ihr Lebenswerk geehrt

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Julie Andrews (85) wird für ihre Verdienste als Schauspielerin und Sängerin eine weitere hohe Auszeichnung erhalten. Am 11. November soll der Star den Lebenswerk- Ehrenpreis des renommierten American Film Institute (AFI) erhalten. Die Gala wird im Dolby Theatre in Hollywood gefeiert, wo traditionell die Oscars vergeben werden. Die ursprünglich für 2020 geplante AFI-Würdigung war wegen der Corona-Pandemie im vorigen Jahr abgesagt worden.

«Julie Andrews hat über Generationen hinweg die Welt unterhalten», sagte der AFI-Vorsitzende Bob Gazzale in einer Mitteilung. Mehr denn je freue sich der Verband darauf, ihre vielen Talente und die Freude, die sie verbreitet habe, zu würdigen.

Andrews ist die 48. Empfängerin des seit 1973 verliehenen AFI Life Achievement Award. Zu früheren AFI-Preisträgern gehören Stars wie Jane Fonda, Meryl Streep, Morgan Freeman, Clint Eastwood, George Clooney und Denzel Washington.

Die gebürtige Britin machte 1956 mit ihrem Broadway-Debüt in dem Musical «My Fair Lady» in den USA Furore. Für ihre erste Hollywoodrolle in dem Disney-Musical «Mary Poppins» wurde sie 1965 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Weitere große Auftritte hatte sie in Filmen wie «The Sound of Music - Meine Lieder, meine Träume», Alfred Hitchcocks «Der zerrissene Vorhang» und in der Verwechslungs-Komödie «Viktor und Viktoria».

Britische Post würdigt Paul McCartney mit Sonderbriefmarken

LONDON: Zu Ehren von Ex-Beatle Paul McCartney (78) veröffentlicht die Royal Mail eine Serie von zwölf Sonderbriefmarken. Zu sehen sind mehrere Nummer-Eins-Alben, die McCartney seit dem Ende der Beatles 1970 als Solokünstler veröffentlich hat. Darunter ist auch sein jüngstes Werk «McCartney III», das er während des Corona-Lockdowns aufgenommen und veröffentlicht hat. Hinzu kommen Briefmarken mit Fotografien Sir Pauls im Aufnahmestudio, wie die Royal Mail am Donnerstag mitteilte.

«Paul McCartney bleibt eine wichtige Figur im Zentrum von Rock und Pop, ein Künstler, dessen Erbe immens ist, dessen Arbeit jedoch weiterhin Aufmerksamkeit und kritische Anerkennung in der Bevölkerung hervorruft», sagte Post-Manager David Gold. «Diese spezielle Briefmarkenausgabe ist eine angemessene Hommage an eine der beliebtesten und angesehensten Musikikonen Großbritanniens.»

McCartney ist der dritte Musiker, den die Royal Mail mit einem Briefmarkenset würdigt - bisher wurde diese Ehre David Bowie (2017) und Elton John (2019) zuteil. Mit mehr als 60 Goldenen Schallplatten und zahlreichen Nummer-Eins-Nummern ist McCartney der erfolgreichste Künstler der britischen Chart-Geschichte. Die Briefmarken können vom 28. Mai an erworben werden, drei Wochen vor McCartneys 79. Geburtstag am 18. Juni.

«House of the Dragon»: Erste Bilder vom «Game of Thrones»-Ableger

LOS ANGELES: Nachschub für Fans der Fantasy-Serie «Game of Thrones»: Der US-Sender HBO hat am Mittwoch die ersten Set-Fotos für die Serie «House of the Dragon» veröffentlicht. Die Dreharbeiten zu der Vorgeschichte der Erfolgs-Serie «Game of Thrones» («GoT») waren Ende April angelaufen. Die Fotos zeigen die Schauspieler Olivia Cooke und Rhys Ifans als Otto und Alicent Hightower, Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen und Steve Toussaint als «The Sea Snake».

«House of the Dragon» basiert auf dem Buch «Feuer und Blut» des US-Schriftstellers George R.R. Martin. Die Geschichte spielt rund 300 Jahre vor den Ereignissen von «GoT». Die Serie rund um das Königshaus Targaryen soll 2022 gesendet werden.

Die achte und letzte Staffel der preisgekrönte Fantasy-Saga «Game of Thrones» war im Mai 2019 ausgestrahlt worden. Acht Jahre lang hatte «GoT» Fans auf der ganzen Welt gefesselt.