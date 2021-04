Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.04.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Panikknopf gedrückt: Sedgwick rief aus Versehen Polizei zu Tom Cruise

LOS ANGELES: Weil sie einen mysteriösen Knopf am Kaminsims von Tom Cruise ausprobieren wollte, hat US-Schauspielerin Kyra Sedgwick («Phenomenon») nach eigenen Worten vor Jahren für einen Polizeieinsatz bei einer Dinnerparty gesorgt. Mit anderen Stars wie Demi Moore und Bruce Willis seien Sedgwick und ihr Mann Kevin Bacon Anfang der 90er bei Cruise eingeladen gewesen, sagte die 55-Jährige am Mittwoch in der «Drew Barrymore Show».

«Da war dieser Kaminsims und ich schaute rum und da war dieser kleine Knopf.» Sie habe sich gefragt, wozu der da wohl ist. «Daher habe ich den kleinen Knopf gedrückt, weil ich dachte, vielleicht passiert was Interessantes.» Cruise habe ihr später gesagt, dass das der Notfallknopf gewesen sei. Die Polizei sei gekommen: «Ich glaube, da waren mehr als fünf Streifenwagen», so Sedgwick. «Ich wurde nicht nochmal eingeladen.»

Rockband The Offspring macht auf psychische Gesundheit aufmerksam

LOS ANGELES: Die US-Punkrockband The Offspring wirbt mit einem Song auf ihrem neuen Album «Let The Bad Times Roll» für mehr Verständnis von psychischen Problemen. «Es ist eine Krankheit, die genauso behandelt werden muss wie jede andere körperliche Krankheit», sagte Sänger Dexter Holland (55) der Deutschen Presse-Agentur. «Und es war mir wichtig, darüber zu sprechen.»

Offspring-Gitarrist Noodles (58) hofft, dass der Song «Behind Your Walls» betroffene Fans anspricht. «Wir erinnern uns, wie es uns früher ging, wenn wir Songs gehört haben, die uns das Gefühl gaben: Hey, Mann, du bist nicht allein», sagte er. «Solange man im Dialog bleibt und den Menschen, die damit zu kämpfen haben, klarmacht, dass sie nicht allein sind und es Leute gibt, die ihnen helfen wollen und zuhören, finde ich das eine gute Sache.»

Holland berichtete, auf einem Social-Media-Account der Band habe vor einem halben Jahr ein Fan seinen Suizid angekündigt. «Sowas passiert häufiger», sagte der Offspring-Frontmann. «Zum Glück hat unser Administrator das sofort gesehen und gemeldet. Es war nicht so leicht, die Person ausfindig zu machen, aber wir haben es geschafft. Und - Gott sei Dank - geht es ihm jetzt gut.»

Mit «Let The Bad Times Roll» veröffentlichen The Offspring ihr erstes Studioalbum seit fast einem Jahrzehnt. Die Kalifornier feierten in den 90er und 2000er Jahren mit launigen Punkrocksongs wie «Self Esteem», «Pretty Fly For A White Guy» oder «Want You Bad» auch in Deutschland große Erfolge.

Nach «Judy» auf den Golfplatz - Renée Zellweger dreht Sportkomödie

LOS ANGELES: Renée Zellweger (51) beeindruckte zuletzt in dem Drama «Judy», in dem sie die legendäre Show-Ikone Judy Garland (1922-1969) spielte. Der Auftritt brachte der Texanerin 2020 den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Doch nun schwenkt Zellweger wieder auf das Komödienfach um. Sie übernimmt die Hauptrolle in der Golf- und Beziehungskomödie «The Back Nine», wie «Deadline.com» am Mittwoch berichtete.

«Sex and the City»- Regisseur Michael Patrick King (66) inszeniert die Comedy nach seinem eigenen Drehbuch. «Eine umwerfende Schauspielerin mit einer unglaublichen Bandbreite, sie kann dich zum Lachen und Weinen bringen und sie hat einen großartigen Golfschwung», sagte King dem Branchenportal. In «The Back Nine» spielt sie eine frühere Golferin, die ihre Karriere für die Familie und ihren Profi-Golfer-Gatten aufgegeben hat. Doch als die Ehe vor dem Aus steht, kehrt sie auf den Golfplatz zurück.

Zellweger ist auch als chaotische Single-Frau in der Filmreihe «Bridget Jones» bekannt. Für ihre Nebenrolle in dem Bürgerkriegsdrama «Unterwegs nach Cold Mountain» hatte sie 2004 ihren ersten Oscar erhalten.

Tom Jones: Tiger-Image passt nicht zu 80 Jahren

BERLIN: Pop-Star Tom Jones hat sich mit 80 Jahren von seinem «Tiger»-Image befreit.

«Das würde ja nicht zu meinem Alter passen. Ich bin zwar noch fit, aber ein junger Mann könnte mit mir den Boden aufwischen», sagte der Brite den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). 80 Jahre alt zu sein, habe auch viele Vorteile. «Ich habe jetzt während der Pandemie nicht den Drang, um die Häuser zu ziehen, sondern bin glücklich und zufrieden, wenn ich mich vor den Fernseher setze», sagte Jones. Am 23. April kommt sein neues Album «Surrounded By Time» in den Handel.

Platz vor Lincoln Center in New York soll im Sommer Park werden

NEW YORK: Rund um den Springbrunnen auf dem Platz vor dem Lincoln Center in New York soll in diesem Sommer eine Art Park entstehen. Zwischen Metropolitan Oper, New York City Ballet und der Aufführungshalle der New Yorker Philharmoniker werde ein Kunstrasen verlegt, teilte der Veranstaltungsort am Dienstag (Ortszeit) mit.

Darauf solle es immer wieder Veranstaltungen unter freiem Himmel geben - aber auch täglich zwischen Mai und September Bücher zum Ausleihen sowie Snacks und Getränke. «Ich wollte einen Ort schaffen, an dem man auf einem Grashügel liegen und den ganzen Nachmittag lang ein Buch lesen kann», sagte die Künstlerin Mimi Lien, die die Installation im Auftrag des Lincoln Centers schuf. «Ich hoffe, dass sich die hügelige Gras-Oberfläche wie eine Umarmung und eine Erweiterung zugleich anfühlt und diesen Ort als Platz sozialer Infrastruktur neu denkt.»

Wegen der Corona-Pandemie sind die Oper sowie die Aufführungshallen des Ballet-Ensembles und der Philharmoniker derzeit geschlossen, vor Jahresende ist keine Öffnung geplant. Im Außenbereich können nun aber zumindest kleinere Veranstaltungen stattfinden.