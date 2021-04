Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.21 | Überblick

Gemma Chan bringt Morddrama um Vincent Chin auf die Leinwand

LOS ANGELES: «Crazy Rich»-Star Gemma Chan (38) will ein Drama über die Ermordung des chinesischstämmigen Vincent Chin als Podcast und als Spielfilm herausbringen. Sie sei stolz darauf, den wahren Fall einem breiteren Publikum nahe zu bringen, schrieb die britische Schauspielerin asiatischer Abstammung am Donnerstag auf Twitter zu dem Hashtag #StopAsianHate.

Chan hatte in den letzten Monaten die zunehmenden Angriffe und Hassrede gegen US-Bürger mit asiatischen Wurzeln scharf kritisiert. Es sei wichtiger denn je, Vincents Geschichte zu erzählen, schrieb Chan. Sie verwies auf wachsenden Rassismus gegen Asiaten im Pandemie-Jahr, mit Schuldzuweisungen für Covid-19. Chan ist bei dem Projekt als Produzentin an Bord, die Filmemacher-Brüder Aaron und Winston Tao sollen Regie führen.

Der 27-jährige Ingenieur Chin war im Juni 1982 in der US-Stadt Detroit nach einem Bar-Besuch von zwei weißen Männern zu Tode geprügelt worden. Die beiden Angreifer, die in der unter japanischer Konkurrenz kriselnden Automobilindustrie arbeiteten, kamen mit einer Geld- und Bewährungsstrafe davon. Sie hatten Chin für einen Japaner gehalten. Der Fall rief damals eine asiatische Bürgerrechtsbewegung ins Leben.

Prince-Album «Welcome 2 America» wird im Juli veröffentlicht

LOS ANGELES: Fünf Jahre nach dem Tod von US-Popstar Prince soll aus dem Nachlass des Künstlers ein bisher unveröffentlichtes Album aus dem Jahr 2010 herauskommen. «Welcome 2 America» soll am 30. Juli erscheinen, wie The Prince Estate und dem Label Legacy Recordings am Donnerstag mitteilten. Der Inhalt des Albums mit zwölf Songs wird als «starke kreative Aussage» des Künstlers beschrieben. Prince habe seine Sorgen, Hoffnungen und Visionen um Themen wie politische Spaltung und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit zum Ausdruck gebracht.

Die Titelliste enthält Songs wie «Born 2 Die», «Stand Up and B Strong» und «One Day We Will All B Free». 2010 war Prince in mehreren US-Städten mit dem Album auf Tour gegangen, die Platte wurde damals aber nicht veröffentlicht.

Die Nachlassverwaltung hat posthum bereits Werke wie «Purple Rain» von 1984 und das Prince-Album «1999» wiederveröffentlicht. Der Sänger soll in einem Tresor in seinem Studio viel Material hinterlassen haben, das bisher nicht herausgebracht wurde.

Prince war im April 2016 in seinem Anwesen Paisley Park in Minneapolis an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. Der 1958 als Prince Roger Nelson geborene Musiker erlangte mit dem Album «Purple Rain» im Jahr 1984 Weltruhm.

Steven Spielberg verfilmt Kindheit - Paul Dano an Bord

LOS ANGELES: Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (74) hat für den geplanten Spielfilm angelehnt an seine Kindheit einen weiteren Hauptdarsteller gefunden. US-Schauspieler Paul Dano (36, «There Will Be Blood») stoße zu Seth Rogen (38, «Bad Neighbors») und Michelle Williams (40, «Manchester by the Sea»), teilte Spielbergs Produktionsfirma Amblin am Donnerstag auf Twitter mit.

In dem autobiografisch geprägtem Film soll Dano eine Figur in Anlehnung an Spielbergs Vater Arnold spielen, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter». Williams übernimmt die Mutter-Rolle, Rogen stellt einen Onkel dar. Das Skript für den noch titellosen Film schrieb Spielberg gemeinsam mit Autor Tony Kushner, der auch die Drehbücher für Spielberg-Filme wie «München», «Lincoln» und «West Side Story» lieferte. Die Dreharbeiten sollen im Sommer beginnen.

Spielberg verbrachte in den 50er Jahren Teile seiner Kindheit im US-Staat Arizona. Mit einer Super-8-mm-Filmkamera, ein Geschenk seines Vaters, drehte er schon als Teenager Filme. Spielbergs Vater war im vorigen August mit 103 Jahren gestorben. Er hatte als Elektroingenieur gearbeitet, war zweimal verheiratet und hatte neben Sohn Steven noch drei Töchter. Der vielfach ausgezeichnete Spielberg wurde mit Hollywood-Filmen wie «Der weiße Hai», «E.T. - Der Außerirdische» und «Jurassic Park» berühmt.

Prozesstermin in Verfahren gegen Ex-Premier Berlusconi verschoben

SIENA: Ein Prozesstermin in einem Verfahren gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Donnerstag zum wiederholten Mal verschoben worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa aus dem Gericht in der Stadt Siena in der Toskana. Dort wird gegen den Chef der Partei Forza Italia wegen des Vorwurfs der Zeugenbestechung in einem früheren Prozess um seine «Bunga Bunga Partys» mit jungen Frauen verhandelt. Das Gericht verschob die Verhandlung, in der ein Urteil gefällt werden könnte, laut Ansa um eine Woche auf den 15. April. Grund sei, dass der 84-Jährige am Dienstag zu Untersuchungen in ein Krankenhaus in Mailand gekommen war.

Ein Sprecher der Forza Italia hatte den Aufenthalt im Hospital bestätigt. Ansa zufolge sagten Berlusconis Anwälte am Donnerstag, der Politiker wolle vor Gericht eine Stellungnahme abgeben. Berlusconi hatte schon zuvor Prozesstermine in Siena aus Gesundheitsgründen verschieben lassen. Die Staatsanwaltschaft hat dort vier Jahre und zwei Monate Haft für Berlusconi gefordert. Seine konservative Partei ist seit Mitte Februar Teil des Regierungsbündnisses von Ministerpräsident Mario Draghi.

Sylvester Stallone bei «Creed III» nicht in alter Rolle dabei (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: Hollywood-Star Sylvester Stallone (74) wird in der Fortsetzung des Boxdramas «Creed II - Rocky's Legacy» nicht mitspielen. Dies bestätigte der Sprecher des Schauspielers dem Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Mittwoch. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. In «Creed - Rocky's Legacy» (2015) verkörperte Stallone den gealterten Rocky Balboa, der nun als Box-Trainer des jungen Adonis Creed (Michael B. Jordan), Sohn des berühmten Boxers Apollo Creed, im Ring steht. Regie führte Ryan Coogler. Auch in der Fortsetzung 2018 unter der Regie von Steven Caple Jr. spielte der Leinwandveteran mit. Im März war bekannt geworden, dass «Black Panther»-Star Michael B. Jordan mit der Fortsetzung des Boxdramas sein Regiedebüt geben will. Jordan wird in «Creed III» auch wieder die Hauptrolle spielen. Der Film kommt im November 2022 in die Kinos.

Musikproduzent Paul van Dyk ist nun in der FDP (Foto-Archiv)

BERLIN: Der Radiomoderator und international erfolgreiche DJ Paul van Dyk ist nach seiner Kritik an der Corona-Politik nun Mitglied in der FDP. Die Partei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Eintritt des Künstlers, der damit einer von derzeit etwa 67.000 Freien Demokraten in Deutschland geworden ist. Begleitet von der Debatte um Grundrechte während der Corona-Pandemie verzeichnet die FDP nach eigenen Angaben aktuell einen Zuwachs an Mitgliedern. «Viele Bürger haben ihre Perspektive verloren, ihr soziales Umfeld verloren. Und es geht dabei um den kompletten Kultur-, Kunst- und Eventbereich», hatte van Dyk im Februar in einem Podcast-Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner gesagt.

Muslimische Geistliche kritisieren Moschee-Shirt von Jay-Z (Foto-Archiv)

BERLIN: Ein vom Musik-Mogul Jay-Z getragenes T-Shirt mit der Abbildung einer historischen kenianischen Moschee ist auf scharfe Kritik von muslimischen Geistlichen gestoßen. Das Shirt des kenianischen Designers Zeddie Loky zeigt die Riyadha Moschee in Lamu, die wie die gesamte Altstadt Lamus Weltkulturerbe der Unesco ist. Auf seinem Instagram-Account hatte der Designer ein Foto geteilt, das Jay-Z mit dem T-Shirt in Santa Monica zeigt. Das Direktorium und die Gläubigen der Gemeinde in Lamu «seien verstört und fühlten sich beleidigt» von dem Foto, teilte die Gemeinde in einem offenen Brief an Loky mit. Es sei ein Affront gegenüber den Gläubigen, dem Gründer der Moschee und der muslimischen Gemeinschaft, wenn Träger eines solchen T-Shirts «Bars, Clubs und andere frevelhafte Orte» aufsuchten. Wie das Magazin «Nation» berichtete, entschuldigte sich Loky in einem Brief für die Verwendung des Motivs.

Schauspieler Eric Stehfest macht Psychotherapie vor laufender Kamera (Foto-Archiv)

KÖLN: Der Schauspieler Eric Stehfest macht eine Psychotherapie vor laufender Kamera. Für die zwölfteilige Doku-Reihe «Eric gegen Stehfest: In Therapie» begleitet der Streamingdienst TVnow Stehfest dabei, wie er herausfinden möchte, wer er ist und wohin er will. TVnow, Streamingtocher der Mediengruppe RTL Deutschland, zeigt ab dem 3. Mai viermal wöchentlich eine neue Folge «mit ungefilterten Einblicken in das Leben des 31-Jährigen», wie RTL am Donnerstag mitteilte. «Eric Stehfest blickt auf große Highlights in seinem Leben zurück: auf die Geburten seiner beiden Kinder, auf die Liebe zu seiner Frau Edith, auf die Zeit bei «GZSZ», auf die magischen Momente auf dem «Let's Dance»-Parkett». Doch auch Schattenseiten sollen angesprochen werden. Dabei gehe es auch um das schwierige Verhältnis zum Vater, um Drogenabhängigkeit und um Straftaten.

Berliner Theatertreffen will mehr aufs Klima achten

BERLIN: Das Berliner Theatertreffen will mehr auf den Klimaschutz achten. Dafür soll die CO2-Bilanz des Festivals ermittelt werden. Zudem ist ein Pilotprojekt zu ökologischer Nachhaltigkeit im Theater geplant. «Unser Ziel ist klar: ein maximal bemerkenswertes Festival mit möglichst minimalem CO2-Fußabdruck», teilte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer am Donnerstag mit.

Das Berliner Theatertreffen zählt zu den renommiertesten Bühnenfestivals. Eine Jury wählt dafür jährlich die zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Normalerweise reisen die Theatergruppen dann nach Berlin, um ihre Aufführungen zu zeigen. In diesem Jahr findet das Festival wegen der Pandemie erneut online statt.

Streit bei Schönheitswettbewerb auf Sri Lanka eskaliert

NEU DELHI: Ein Zwischenfall bei der Wahl zur «Mrs Sri Lanka» hat nun auch juristische Folgen. Die frühere Gewinnerin Caroline Jurie hatte bei der Siegerehrung am vergangenen Wochenende gesagt, ihre Nachfolgerin Pushpika de Silva sei nicht für die Krone qualifiziert. Der Grund: Sie sei geschieden. Wie auf einem Video zu sehen ist, riss die Ex-Preisträgerin de Silva die Krone vom Kopf und setzte sie kurzerhand der Zweitplatzierten auf. Diese brach daraufhin in Tränen aus, die Entkrönte zog sich zurück - mit Kopfverletzungen, wie sie selbst später sagte.

Bei der «Mrs Sri Lanka»-Wahl und auch bei der Wahl zur «Mrs World» müssen die Teilnehmerinnen verheiratet sein. «Mrs» steht im Englischen auch für verheiratete Frauen. Caroline Jurie ist amtierende Mrs World.

Die Entkrönte de Silva betonte nun, sie sei für die Wahl qualifiziert, da sie zwar getrennt von ihrem Ehemann lebe, aber noch mit ihm verheiratet sei. Sie beschwerte sich auch bei der Polizei, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Am Donnerstag dann sei die Mrs World zeitweise festgenommen worden und später im April müsse sie vor Gericht erscheinen. Ihr würden Einschüchterung und Verletzung einer anderen Person vorgeworfen.

De Silva erhielt ihre Krone inzwischen zurück. Von den Organisatoren hieß es, sie hätten der amtierenden Mrs World nahegelegt, sich bei ihr zu entschuldigen. Das hätte diese bislang aber nicht getan. Die «Mrs World»-Organisatoren schrieb in einer Mitteilung, dass sie das Verhalten bedauerten. Die «Mrs World»-Wahl soll dieses Jahr auf Sri Lanka stattfinden.

Ex-US-Vizepräsident Mike Pence kündigt Memoiren an

WASHINGTON/NEW YORK: Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will eine Autobiografie unter anderem über seine Zeit unter Donald Trump veröffentlichen. In dem Werk, das voraussichtlich 2023 erscheinen solle, werde der 61-Jährige entscheidende Ereignisse der Trump-Regierung thematisieren, teilte der Verlag Simon & Schuster am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Das Buch werde den Werdegang des streng gläubigen Christen von seinen Wurzeln im Bundesstaat Indiana bis hin zu seiner Zeit als zweithöchster Vertreter der Trump-Regierung nachzeichnen. Simon & Schuster hat nach eigenen Angaben mit Pence einen Vertrag über zwei Bücher abgeschlossen. Dieser habe einen Wert zwischen drei bis vier Millionen Dollar (rund 2,5 bis 3,3 Millionen Euro), berichtete der Sender CNN unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen aus der Verlagsbranche.

Am selben Tag kündigte Pence den Start einer von ihm geführten konservativen Organisation namens Advancing American Freedom (auf Deutsch etwa: Amerikanische Freiheit vorantreiben) an. AAF baue auf der «erfolgreichen Politik der Trump-Pence-Regierung» und werde dabei helfen, «die Agenda der radikalen Linken zu bezwingen», schrieb Pence auf Twitter. Dem Beirat der Organisation gehören weitere prominente frühere Vertreter der Trump-Regierung an, darunter Kellyanne Conway und Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Die Ankündigung befeuerte Spekulationen über eine mögliche Kandidatur Pences bei den Präsidentenwahlen 2024.

«The Storyteller»: Dave Grohl veröffentlicht Autobiografie (Foto-Archiv)

BERLIN: US-Rockstar Dave Grohl blickt bereits auf viele Jahrzehnte im Musikgeschäft zurück - im Oktober will der Frontmann der Foo Fighters nun seine Memoiren veröffentlichen. Eine elfminütige Einführung in seine Autobiografie mit dem Titel «The Storyteller» (Der Geschichtenerzähler) teilte der 52-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf Youtube. Darin berichtet der Musiker von den ersten Alltagsbeobachtungen, die er in seinem Kinderzimmer mit einem Kassettenrekorder aufnahm, und den ersten Konzert-Touren als 18-Jähriger mit seiner damaligen Band Scream. In dem Buch wolle er aber natürlich auch von seiner Zeit als Schlagzeuger bei Nirvana und seinen Erlebnissen mit den Foo Fighters berichten, kündigte Grohl an.