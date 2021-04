Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.04.21 | Überblick

Neue Doku über Amy Winehouse - Mutter möchte «wahre Amy» zeigen

BERLIN: Anlässlich des zehnten Todestages von Sängerin Amy Winehouse möchte ihre Mutter in einer «BBC»-Dokumentation neue Einblicke in das Leben der Tochter geben. «Ich habe nicht das Gefühl, dass die Welt die wahre Amy kennt. Die, die ich großgezogen habe», wurde Janis Winehouse von dem britischen Sender zitiert.

Laut «BBC» wolle Janis Winehouse bei der Dokumentation mitmachen, um die Erinnerungen an ihre Tochter zu bewahren. Demnach sei bei ihr im Jahr 2003 Multiple Sklerose diagnostiziert worden. Der Verlust von Erinnerungen sei dabei ein häufiges Symptom.

Die Dokumentation trägt den Arbeitstitel: «10 Years On» («10 Jahre später») und soll laut «BBC» vor allem aus der Perspektive von Janis Winehouse erzählt werden. Neben der Mutter sollen auch andere Familienmitglieder und Freunde in dem Film auftreten.

Amy Winehouse («Rehab») starb im Jahr 2011 im Alter von 27 an einer Alkoholvergiftung, nachdem sie jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen gekämpft hatte. Während ihrer kurzen Karriere wurde sie für ihre Musik mit mehreren Grammys ausgezeichnet.

Irakische Stiftung restauriert seltene Bibelübersetzung

BAGDAD: Eine irakische Stiftung restauriert ein ihren Angaben zufolge seltenes Exemplar der vier Evangelien aus dem Neuen Testament. Das Buch gilt als die erste gedruckte Ausgabe, die auf Arabisch und Latein verfasst wurde, teilte die Kaschif-al-Katfa-Stiftung mit Sitz in der Stadt Nadschaf mit. Das Werk sei 1752 erschienen. Unter anderem Feuchtigkeit und Hitze hätten Druck und Papier des Buchs im Laufe der Zeit aber stark zugesetzt. Das Erbe solle durch die Reparatur wieder zum Leben erweckt werden, sagte Sprecher Ali Al-Helu der Deutschen Presse-Agentur.

Die 1991 gegründete Stiftung kümmert sich nach eigenen Angaben neben den Evangelien auch um Hunderte anderer alter, beschädigter Bücher und Manuskripte. Davon seien einige bereits viele Jahrhunderte alt.

Die ältesten bekannten Übersetzungen aus der Bibel in arabischer Sprache stammen aus dem 9. Jahrhundert - und damit noch aus der Zeit vor Erfindung des Buchdrucks. Sie waren handschriftlich. Im 19. Jahrhundert erschien die sogenannte Smith-Van Dycke-Übersetzung der Bibel, die für viele Christen in der arabischen Welt zur Standardausgabe wurde.

Netflix dreht zwei «Knives Out»-Fortsetzungen mit Daniel Craig

LOS ANGELES: Die starbesetzte Krimikomödie «Knives Out - Mord ist Familiensache» mit Daniel Craig als Privatdetektiv erhält zwei Fortsetzungen. Netflix habe sich die Rechte an den beiden Produktionen gesichert, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Mittwoch. Der Streamingdienst soll sich das über 400 Millionen Dollar kosten lassen, hieß es in Filmkreisen.

US-Regisseur Rian Johnson («Star Wars: Die letzten Jedi») hatte den Original-Hit im Stil eines Agatha-Christie-Krimis 2019 für preiswerte 40 Millionen Dollar gedreht. Weltweit spielte der Streifen über 311 Millionen Dollar ein. Christopher Plummer glänzte als ungeliebter Familienpatriarch, der in seinem Herrenhaus auf mysteriöse Weise stirbt. Der lässige Ermittler Benoit Blanc (Daniel Craig) soll den Fall aufklären. Der Familienclan und Hausangestellte stehen unter Verdacht. Neben Bond-Star Craig spielten Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon und Ana de Armas mit.

Craig und Regisseur Johnson sind bei den Fortsetzungen wieder dabei. Die Dreharbeiten für «Knives Out 2» sollen Ende Juni in Griechenland beginnen. Über die weitere Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt.