Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 11/03/2021 | Überblick

Sara Netanjahu mit Blinddarmentzündung im Krankenhaus

TEL AVIV: Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Ein Sprecher der Familie Netanjahu bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Die 62-Jährige muss demnach für mehrere Tage im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem bleiben. Ihr Mann Benjamin Netanjahu war den Berichten zufolge bei den Untersuchungen an ihrer Seite. Es war zunächst unklar, ob die Erkrankung seiner Frau zu einer Absage der am Donnerstag erwarteten Reise Netanjahus in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) führen könnte. Dort wollte er nach Medienberichten weniger als zwei Wochen vor der Wahl in Israel Kronprinz Mohammed bin Sajid al-Nahjan treffen.

Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas moderieren Oscar-Nominierungen

BERLIN: Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas (38) und ihr Ehemann, Sänger Nick Jonas (28), werden gemeinsam die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekanntgeben. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die zweistündige Präsentation werde am 15. März live auf der Oscar-Website sowie auf Facebook, YouTube und Twitter übertragen.

US-Sänger Nick Jonas wurde als Mitglied der Geschwister-Band Jonas Brothers bekannt. Seit 2018 ist er mit der indischen Schauspielerin und Produzentin verheiratet. Die 93. Oscar-Verleihung findet am 25. April 2021 statt.

«Black Panther»-Star Michael B. Jordan führt bei «Creed III» Regie

LOS ANGELES: «Black Panther»-Star Michael B. Jordan (34) will mit der Fortsetzung des Boxdramas «Creed II - Rocky's Legacy» sein Regiedebüt geben. Wie das Studio MGM am Mittwoch mitteilte, wird Jordan in «Creed III» - wie bereits in den ersten beiden Filmen - auch wieder die Hauptrolle spielen. «Regie führen war schon immer mein Bestreben, aber der Zeitpunkt musste stimmen», zitierte das Branchenblatt «Variety» den Schauspieler aus der Studio-Mitteilung. Er fühle sich nun reif für diese Aufgabe und habe von Regie-Größen wie Ryan Coogler und Denzel Washington viel gelernt.

In «Creed - Rocky's Legacy» (2015) spielte Sylvester Stallone die Rolle des gealterten Rocky Balboa, der nun als Box-Trainer des jungen Adonis Creed (Jordan), Sohn des berühmten Boxers Apollo Creed, im Ring steht. Regie führte Ryan Coogler. Die Fortsetzung wurde 2018 von Steven Caple Jr. inszeniert. «Creed III» soll im November 2022 in die Kinos kommen.

Neben Blockbusterfilmen wie «Black Panther» und «Creed» drehte Jordan auch Indie-Filme wie «Fruitvale Station» und das Justizdrama «Just Mercy». 2020 wurde er von der Zeitschrift «People» zum «Sexiest Man Alive» gekürt.

US-Schuhdesigner versteigert seltene, teure Briefmarken und Münzen

NEW YORK: Der US-Schuhdesigner Stuart Weitzman (79) versteigert einige der seltensten und teuersten Briefmarken und Münzen aus seiner Sammlung. Weitzman trenne sich unter anderem von der Briefmarke «British Guiana», die er 2014 für den Rekordpreis von 9,5 Millionen Dollar ersteigert hatte, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit. Die Marke mit dem Ausgabedatum 1856 soll angeblich Ende des 19. Jahrhunderts von einem zwölfjährigen Schüler entdeckt worden sein. Danach war sie durch zahlreiche prominente Hände gegangen - und könnte bei der für den 8. Juni geplanten Versteigerung nun laut Schätzung des Auktionshauses bis zu 15 Millionen Dollar einbringen.

Außerdem biete Weitzman noch den sogenannten «24-Cent Inverted Jenny Plate Block» aus dem Jahr 1918 zum Verkauf an. Es handelt sich um vier Marken von ursprünglich 100, auf denen ein Flugzeug fälschlicherweise auf den Kopf gedreht abgedruckt wurde. Sie waren vor 16 Jahren zuletzt für knapp drei Millionen Dollar versteigert worden. Weitzman kaufte sie danach privat, bei der anstehenden Auktion könnten sie nun bis zu sieben Millionen Dollar einbringen.

Auch der «1933 Double Eagle Coin» aus der Sammlung von Weitzman steht zum Verkauf. Die 20-Dollar-Goldmünze, von der es nur noch sehr wenige gibt und nur diese eine in Privatbesitz, hatte der Designer 2002 für 7,59 Millionen Dollar ersteigert - damals Auktionsrekord für eine Münze. Nun könnte sie bis zu 15 Millionen Dollar einbringen.

«Ich hatte mein Leben lang den Traum, die größten Raritäten in den beiden großen Sammlerwelten der Briefmarken und Münzen zu sammeln und diese über Jahrzehnte versteckten außergewöhnlichen Schätze dann der Öffentlichkeit zur Betrachtung zur Verfügung zu stellen», wurde Weitzman, der schon die Füße von Stars wie Taylor Swift und Beyoncé eingekleidet hat, zitiert. «Das wollte ich machen und das habe ich gemacht. Das war mein Traum. Heute ist es mein Traum, etwas für den guten Zweck zu hinterlassen, und dafür werde ich die Einnahmen aus diesen Verkäufen verwenden.»