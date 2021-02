Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.02.21 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Kind von Katharine McPhee da - David Foster zum sechsten Mal Vater

LOS ANGELES: Der mehrfache Grammy-Gewinner und Musik-Produzent David Foster (71) ist erneut Vater geworden.

Seine Frau, Schauspielerin Katharine McPhee (36, «Smash»), hat einen Sohn zur Welt gebracht, wie ein Sprecher des Paares dem US-Promimagazin «People» bestätigte. «Katharine McPhee und David Foster haben einen gesunden kleinen Jungen willkommen geheißen», hieß es. Für McPhee ist es das erste Kind. Foster hat bereits fünf erwachsene Kinder. Er ist Vater von Sara (40), Erin (38) und Jordan (34) aus zweiter Ehe, sowie der Töchter Allison (50) und Amy (47) aus früheren Beziehungen.

Chart-Debüt für Duett von Sängerin Pink und Tochter Willow

LOS ANGELES: Die Tochter von US-Sängerin Pink, Willow, hat es zum ersten Mal in die US-Charts geschafft.

Das Mutter-Tochter-Duett «Cover Me in Sunshine» war bislang eine Woche in den US-Charts und erreichte Platz 104 der Billboard Global 200 Charts. Der Song hat laut dem Fachmagazin «Billboard» in der vergangenen Woche zwei Millionen US-Streams und 11.000 verkaufte Downloads erreicht. Die Neunjährige Willow hatte 2018 ihr Debüt auf dem Album «The Greatest Showman» zum gleichnamigen Film mit Hugh Jackman.

Jill Biden gibt Sängerin Clarkson Ratschläge zur Scheidung

LOS ANGELES: Ratschläge von höchster Stelle: First Lady Jill Biden (69) hat Sängerin Kelly Clarkson Mut zugesprochen für den Umgang mit ihrer Scheidung. «Meine Mutter hat immer zu mir gesagt: Die Dinge werden morgen besser aussehen. Und wenn du einen Tag nach dem anderen nimmst, werden die Dinge besser werden», sagte Biden in der Talkshow von Clarkson. Mit der Zeit werde sie heilen und überrascht sein.

«Wenn ich mich nicht hätte scheiden lassen, hätte ich Joe nie kennengelernt», sagte Biden, die sich nach fünf Jahren Ehe von ihrem ersten Ehemann, dem Barbesitzer Bill Stevenson, hatte scheiden lassen. «Ich hätte nicht die wunderbare Familie, die ich jetzt habe, also glaube ich wirklich, dass die Dinge zum Besten geschehen.» 1975 lernte sie ihren heutigen Ehemann, US-Präsident Joe Biden, kennen. Die Bidens heirateten im Jahr 1977.

Die 38 Jahre alte Clarkson hatte im vergangenen Juni die Scheidung von ihrem Ehemann Brandon Blackstock eingereicht. «Mein Leben war ein bisschen wie ein Müllcontainer», hatte sie im vergangenen Jahr die Zeit nach ihrer Trennung beschrieben.