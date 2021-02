Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.02.21 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Vater der «Maus» findet den kleinen Elefanten am sympathischsten

KÖLN: Der Miterfinder der «Sendung mit der Maus», Armin Maiwald, hegt eine geheime Leidenschaft für den kleinen Elefanten. Nicht die titelgebende Maus, sondern der blaue Dickhäuter sei sein heimliches Lieblingstier in der Kindershow, verriet der 81-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

«Weil der so schön klein und knubbelig ist. Und weil Elefanten angeblich so ein unendliches Gedächtnis haben. Sie sollen noch nach Jahrzehnten Menschen erkennen, die ihnen mal etwas Böses getan haben. So etwas finde ich gut», sagte Maiwald. Er selbst sei zwar kein nachtragender Mensch - aber er verfüge auch über ein relativ gutes Gedächtnis. «Das ist vielleicht der Punkt, der mir den Elefanten am sympathischsten macht.»

Die «Sendung mit der Maus» feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag, da die «Lach- und Sachgeschichten» am 7. März 1971 ihre Fernsehpremiere hatten. Der kleine Elefant stieß erst 1975 als Kumpan der Maus zu dem Format.

Blue Ivy modelt für Kollektion ihrer Mutter Beyoncé

BERLIN: Beyoncés neunjährige Tochter Blue Ivy hat ihr Model-Debüt an der Seite ihrer Mutter gegeben. In einem Werbespot für Beyoncés neuste Modekollektion nimmt das Mädchen neben ihrer Mutter eine Hauptrolle ein: Beide präsentieren aufeinander abgestimmte Outfits aus der «Icy Park»-Winterkollektion, die Beyoncé für die Kollaboration ihres Labels Ivy Park mit Adidas entworfen hat.

«Sie sieht aus wie ein Supermodel», schrieb Beyoncés Mutter, Tina Knowles-Lawson, bei Instagram unter einen Clip der Kampagne. Es sei eigentlich nicht geplant gewesen, dass Blue Ivy darin auftreten sollte: «Sie hat sich selbst zum Teil des Shootings gemacht», erklärte Knowles-Lawson.

Blue Ivy ist die älteste Tochter des Musiker-Ehepaars Beyoncé (39) und Jay-Z (51). Sie wurde 2012 in New York geboren und hat schon bei verschiedenen Musik- und Filmprojekten ihrer Eltern mitgewirkt.

Miet-Sauna eines Deutschen wird in den USA zum Hit

NEW YORK: Die selbst gebaute Miet-Sauna eines Deutschen ist in den USA zum Hit geworden. Rund anderthalb Jahre baute Henning Grentz an dem Holzhäuschen auf einem fahrbaren Anhänger, bis es 2018 fertig war. Den Bauplan für die kleine Sauna mit Umkleideraum, Radio und Holzofen nach finnischer Art überlegte sich der 46-Jährige aus Bargteheide in Schleswig-Holstein, der schon als Kind gerne in die Sauna ging, selbst. Was er nicht konnte, brachte er sich mit Anleitungen aus dem Internet bei. «Ich habe da viel Herzblut reingesteckt und es war eine wirklich schöne Zeit in meinem Leben.»

Grentz wollte die Sauna selbst nutzen und vermieten, was zu Beginn allerdings eher schleppend lief. Seit Ausbruch der Pandemie in den USA allerdings sind viele Saunen im Land geschlossen - und die Miet-Sauna des Schleswig-Holsteiners, der nördlich der Millionenmetropole New York in den Shawangunk-Bergen lebt, ist fast immer ausgebucht.

Mit Holz für mindestens 15 Stunden Brennzeit bringt er seine Sauna auf dem Anhänger überall in einem Radius von rund zwei Stunden um seinen Wohnort vorbei. Ein bis zwei Nächte kosten 650 Dollar (etwa 540 Euro), jede weitere Nacht 125 Dollar, bei längerer Miete gibt Grentz Preisnachlässe. Inzwischen kommt er nur noch selten dazu, in seiner eigenen Sauna zu schwitzen. «Da muss ich wohl bald mal eine zweite Sauna bauen.»

Gwen Stefani: Hochzeit in Corona-Zeit schwer zu planen

LOS ANGELES: Hochzeit oder Live-Konzert? Die verlobte Sängerin Gwen Stefani (51) ist sich unsicher, welches Ereignis als erstes für sie ansteht. «Es ist beides sehr schwer zu planen. Was die Hochzeit angeht, ist es immer noch total surreal, darüber zu reden. Ich habe das noch gar nicht ganz verarbeitet», sagte die amerikanische Sängerin der Deutschen Presse-Agentur. «Die Tour fühlt sich irgendwie noch weiter weg an. Ich kann mir momentan nicht so recht vorstellen, wie man das hinbekommen kann.»

Die frühere No-Doubt-Frontfrau («Don't Speak») ist seit mehr als fünf Jahren mit dem Country-Musiker Blake Shelton (44) liiert, der ihr im Oktober einen Antrag gemacht hat. Die Corona-Zeit haben beide zum größten Teil mit Stefanis drei Söhnen verbracht, die sie zusammen mit Ex-Mann Gavin Rossdale hat.

Als Ersatzlehrerin kann die Musikerin allerdings im Homeschooling nicht dienen. «Mein ältester Sohn erzählt mir ständig Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Letztens fragte er mich, ob ich wisse, warum man einen Herzinfarkt bekommt und hat mir alles über Blutgerinnsel erzählt», sagte Stefani.

Die 51-Jährige veröffentlichte zuletzt den Song «Let me reintroduce myself», in dem sie auch auf ihre Karriere zurückblickt. Noch 2021 soll ein neues Album erscheinen.

Demi Lovato spricht in Doku-Trailer über ihre Drogenvergangenheit

LOS ANGELES: Demi Lovato (28, «Sorry Not Sorry») gibt Einblick in eine Youtube-Dokumentation über ihre beinahe tödliche Drogenüberdosis im Jahr 2018. Die US-Sängerin postete am Mittwoch einen Trailer für die Doku-Serie «Demi Lovato: Dancing with the Devil», die im März Premiere feiert. Darin enthüllt die Musikerin, dass sie im Krankenhaus drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt hatte. Sie habe nach der Überdosis erst nichts sehen können und noch heute leide sie unter Spätschäden.

In der Doku kommen ihre Familie, Freunde und Kollegen, darunter Pop-Star Elton John, zu Wort. Sie wolle offen über ihre emotionalen Probleme, vergangene Traumata und die eigenen Fehler nach dem frühen Ruhm sprechen. Sie habe viel aus ihrer Vergangenheit gelernt und sei nun stolz darauf, dies mit ihren Fans zu teilen. Die Folgen werden ab dem 23. März auf Lovatos Youtube-Kanal veröffentlicht.

Star-Rolle für Jesse Plemons neben De Niro und DiCaprio

LOS ANGELES: Hollywoods Star-Regisseur Martin Scorsese holt für seinen Big-Budget-Thriller «Killers of the Flower Moon» US-Schauspieler Jesse Plemons (32) als Hauptdarsteller vor die Kamera. Leonardo DiCaprio und Robert De Niro sind in Nebenrollen an Bord, wie die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Mittwoch berichteten. Das Projekt wird von Apple Studios produziert.

Der Thriller nach einer Sachbuch-Vorlage dreht sich um eine Mordserie an Mitgliedern des Osage-Indianerstamms in den 1920er Jahren in Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Scorsese will auch im Bezirk Osage unter Einbeziehung der dortigen Ureinwohner drehen. Plemons soll den leitenden FBI-Beamten spielen, der den Verbrechen nachgeht.

Lily Gladstone mimt eine Osage-Frau, die mit dem Neffen (DiCaprio) eines mächtigen Ranchers (De Niro) verheiratet ist. Der Viehzüchter steckt hinter den Morden. Plemons, der für seine Bösewicht-Nebenrolle in der TV-Serie «Breaking Bad» bekannt ist, hatte kleine Auftritte in Filmen wie «Bridge of Spies», «Die Verlegerin», «Game Night» und unter der Regie von Scorsese in «The Irishman». Jane Campion holte Plemons zusammen mit seiner Ehefrau, «Spider-Man»-Schauspielerin Kirsten Dunst, für die Romanverfilmung «The Power of the Dog» vor die Kamera.