Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

NEW YORK: Das Mode-Label von Sängerin Rihanna (32) wird vorerst eingestellt.

Die Marke Fenty werde «auf Eis gelegt» und könne bei besseren allgemeinen Bedingungen möglicherweise wieder revitalisiert werden, zitierte das Magazin «Women's Wear Daily» am Mittwoch aus einer Mitteilung des Luxusgüterkonzerns LVMH, zu dem Fenty gehört. Die Entscheidung sei gemeinsam von Rihanna und LVMH getroffen worden. Die in Barbados geborene Sängerin hatte die nach ihrem bürgerlichen Nachnamen benannte Marke vor rund fünf Jahren gegründet. Neben Mode vertreibt sie darunter unter anderem auch Kosmetik und Unterwäsche.

Vorentscheidung im Rechtsstreit zwischen Meghan und «Mail on Sunday»

LONDON: Im Rechtsstreit zwischen Herzogin Meghan (39) und dem Verlag der Boulevardzeitung «Mail on Sunday» soll am Donnerstag eine Vorentscheidung fallen. Die Frau von Prinz Harry (36) hatte wegen der Teilveröffentlichung eines handgeschriebenen Briefs an ihren Vater geklagt. Nun hofft sie darauf, dass ihr das Hauptverfahren mit Zeugenaussagen erspart bleibt und eine Entscheidung nur aufgrund der bereits eingereichten Beweise getroffen wird. Ob der Richter ihrem Antrag stattgibt, soll am Nachmittag (17 Uhr MEZ) bekannt gegeben werden. Sollte er dem Antrag zustimmen, wird auch nicht ausgeschlossen, dass er im Anschluss direkt das Urteil verkündet.

Bislang hatte sich das Verfahren für Meghan, durch das sie ihre Privatsphäre besser geschützt sehen will, eher als Bumerang erwiesen. Aus den Anhörungen und Sitzungsdokumenten gelangten zahlreiche Details aus dem Streit mit ihrem Vater, Thomas Markle (76), an die Öffentlichkeit. Die beiden liegen seit der Hochzeit Meghans mit Harry im Frühjahr 2018 im Clinch. Meghans Vater hatte seine Teilnahme zu dem Spektakel mit Hunderttausenden Schaulustigen in Windsor wegen gesundheitlicher Gründe kurzfristig abgesagt. Danach ging es mit der Vater-Tochter-Beziehung steil bergab.

Den Brief Meghans hatte der Senior selbst an die Journalisten der «Mail on Sunday» gegeben. Er habe damit sein öffentliches Image rehabilitieren wollen, nachdem Freunde Meghans in einem Interview eine falsche Darstellung der Auseinandersetzung präsentiert hätten, begründete er den Schritt.

Meghan und Harry leben inzwischen mit ihrem einjährigen Sohn Archie im kalifornischen Santa Barbara, nachdem sie sich vor einem knappen Jahr aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie verabschiedet hatten. Sie wollten sich damit auch der ständigen Beobachtung durch Boulevardmedien entziehen.

Michelle Obama macht Kochserie mit Handpuppen für junge Zuschauer

NEW YORK: Die frühere First Lady Michelle Obama (57) bringt eine neue Kochserie mit Handpuppen für junge Zuschauer heraus. Die Serie werde «Waffles + Mochi» heißen und ab dem 16. März beim Streaming-Anbieter Netflix zu sehen sein, teilte Obama in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) via Kurznachrichtendienst Twitter mit. «Ich freue mich darauf, dass Familien und Kinder überall mit uns Abenteuer erleben können, während wir köstliches Essen aus der ganzen Welt entdecken, kochen und essen.»

Gemeinsam mit ihrem Mann Barack Obama, der zwischen 2009 und 2017 US-Präsident war, hat Michelle Obama 2018 einen mehrjährigen millionenschweren Vertrag mit dem Streaming-Anbieter abgeschlossen, in dessen Rahmen sie an immer wieder neuen Serien und Filmen arbeiten.

Herbert Köfer liest mit 99 keine Todesanzeigen mehr

POTSDAM: Schauspieler Herbert Köfer, der am 17. Februar 100 Jahre alt wird, verzichtet bewusst auf das Lesen von Todesanzeigen. Auf die Frage, ob er selbst Angst vor dem Tod hat, sagte er der Deutschen Presse-Agentur: «Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es nicht ewig mit mir so weitergeht.» Und er setzt hinzu: «Irgendwann ist einfach Schluss.» Im Moment sei er aber optimistisch. So nach und nach stellten sich aber verschiedene Zipperlein ein. Einige machten ihm mal mehr, mal weniger zu schaffen, sagte der gebürtige Berliner, der seit mehr als 80 Jahren Schauspieler ist. Erst jetzt, wo er in der Corona-Pandemie mit der Arbeit ausgebremst werde, überraschten sie ihn öfter.

Schauspieler Reynolds und McElhenney nun Eigentümer von Fußballclub

LONDON: Die beiden Hollywoodschauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney sind endgültig die neuen Eigentümer des walisischen Fußballvereins AFC Wrexham. Der Fünftligist teilte am Dienstagabend «stolz» mit, dass die RR McReynolds Company LLC nun zu 100 Prozent Eigentümer sei. Nach dem Angebot der beiden Schauspieler hatte sich die Mehrheit der Mitglieder des Clubs, der seit 2011 im Besitz der Fans war, für die Übernahme ausgesprochen. Für den Club, der zu den ältesten Fußballvereinen der Welt zählt, ist es möglicherweise eine entscheidende Wende. 2008 hatte die AFC Wrexham Insolvenz anmelden müssen und daraufhin den Platz in der English Football League verloren. Die Rückkehr in diese Liga gaben Reynolds und McElhenney als erstes Ziel aus.

Skispringerin Seyfarth nach Playboy-Shooting: «Gefühl von Freiheit»

MÜNCHEN: Skispringerin Juliane Seyfarth rechnet bei ihren Sportler-Kollegen ausschließlich mit positiven Reaktionen auf ihre Aktfotos im aktuellen «Playboy». Die 30-Jährige erwartet, «dass die Fotos von allen willkommen geheißen werden, weil sie positive Aufmerksamkeit auf unseren Sport lenken», wie sie dem Magazin sagte. Seyfarth ist auf dem Titel der März-Ausgabe zu sehen. Sowohl die Aktfotografie als auch das Skispringen gäben ihr «das Gefühl von Freiheit», sagte die Weltmeisterin im Team und Mixed-Team von 2019.

Wieder ein royales Baby: Prinzessin Eugenie bringt Jungen zur Welt

LONDON: Große Freude bei den Royals: Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (30) ist Mutter eines Jungen geworden. Mutter und Baby seien beide wohlauf, hieß es in einer Mitteilung des Palasts. Vater Jack Brooksbank (35) war demnach bei der Geburt am Dienstag in London dabei. Es ist das erste Kind des Paares und das neunte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. (94). Die Queen, ihr inzwischen 99 Jahre alter Mann, Prinz Philip, sowie die Eltern Eugenies, Sarah Ferguson (61) und Prinz Andrew (60), seien «hoch erfreut», hieß es. Wie der rund 3650 Gramm schwere Junge heißen soll und ob er einen royalen Titel erhält, war zunächst nicht bekannt. Der jüngste Spross der Königsfamilie nimmt jedenfalls den elften Platz in der Thronfolge ein und verdrängt damit den jüngsten Sohn der Queen, Prinz Edward (56), auf Rang zwölf.

Sexistische Kommentare: Japans Olympia-Komitee plant Sondersitzung

TOKIO: Angesichts der andauernden Kritik an Japans Olympia-Organisationschef Yoshiro Mori wegen dessen abfälligen Kommentaren über Frauen hat das Organisationskomitee in Tokio für Freitag eine Sondersitzung einberufen. Dabei solle es um Moris Äußerungen und «die zukünftigen Initiativen zur Gleichstellung der Geschlechter» des Organisationskomitees gehen, teilte das OK mit. Anschließend ist eine Pressekonferenz angesetzt. Der 83 Jahre alte Ex-Regierungschef Mori hatte bei einer Online-Vorstandssitzung des OK der Sommerspiele zur geplanten Verdoppelung der Frauenquote in Führungsgremien der Sportverbände auf 40 Prozent erklärt, Frauen redeten viel, weshalb Vorstandssitzungen Zeit in Anspruch nähmen.

Frauen hätten einen starken Sinn für Rivalität, wurde Mori zitiert. «Wenn eine von ihnen ihre Hand hebt, denken sie wahrscheinlich, dass sie auch etwas sagen müssen. Und dann sagt jeder etwas.» Seine Äußerungen lösten einen Sturm der Entrüstung aus. Rund 390 freiwillige Olympia-Helfer wollen aus Protest ihr Ehrenamt nicht mehr antreten. Das OK bewerte Moris Aussagen als unangemessen und unterstrich seine Bekenntnis zur Gleichstellung der Geschlechter.

Auch das Internationale Olympische Komitee erklärte, die Aussagen des japanischen Funktionärs seien «absolut unangebracht und im Widerspruch zu den Verpflichtungen des IOC und den Reformen seiner Olympischen Agenda 2020». Mori bat um Entschuldigung. Aus dem Umfeld der Verantwortlichen gab es keine sechs Monate vor den geplanten Spielen keine Rücktrittsforderung. Mori gehört der mächtigsten Gruppe in der Regierungspartei LDP an und verfügt als langjähriger Rugbyverbands-Chef über großen Einfluss in Japans Sportwelt.

Justin Hartley übte mit Tochter Autofahren: «Es war furchterregend»

LOS ANGELES: Der US-Schauspieler Justin Hartley («This Is Us») hat seiner 16 Jahre alten Tochter das Autofahren beibringen wollen - und dabei nach eigenen Worten Todesängste durchlitten. «Es ist das Schlimmste auf der Welt», sagte der 44-Jährige am Dienstag in der «Late Night»-Talkshow mit Seth Meyers. Es gebe nichts Furchterregenderes, als sein 16 Jahre altes Kind, das nichts über das Fahren wisse, hinter das Lenkrad zu setzen. Einmal habe er sich gerade entspannt und auf dem Beifahrersitz Süßigkeiten gegessen, und als er wieder hochschaute, fuhr seine Tochter gerade «unbekümmert» über eine rote Ampel, erzählte Hartley. «Ich schaute sie an und sagte: «Das hätte mein letztes Gummibärchen sein können!»»

Jennifer Lopez machte mit Verlobtem Paar-Therapie

LOS ANGELES: Sängerin Jennifer Lopez (51) und ihr Verlobter Alex Rodriguez (45) haben während der Corona-Pandemie an ihrer Beziehung gearbeitet. «Wir haben Paar-Therapie gemacht», sagte die Sängerin dem Magazin «Allure». «Ich glaube, das war sehr hilfreich für uns in unserer Beziehung.» Lopez und der Ex-Baseball-Spieler waren dabei, ihre Hochzeit zu planen, als das Coronavirus eine weltweite Krise auslöste. «Wir hatten seit Monaten und Monaten und Monaten geplant», so Lopez. Dass ihre Hochzeit nun noch warten muss, sieht die Sängerin aber gelassen: «Vielleicht war das nicht der richtige Zeitpunkt.» Lopez und Rodriguez kamen 2017 zusammen und sind nun seit fast zwei Jahren verlobt.

Spears zu Leben ohne Auftritte: «Nehme mir die Zeit zum Lernen»

LOS ANGELES: Wenige Tage nach Erscheinen einer Doku über ihr Leben unter der Vormundschaft ihres Vaters hat sich die Popsängerin Britney Spears selbst zu ihrer derzeitigen Lage abseits der Showbühnen geäußert. «Ich werde es immer lieben, auf der Bühne zu stehen. Aber ich nehme mir die Zeit, um zu lernen und um ein normaler Mensch zu sein», schrieb die 39-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Profil. Sie liebe es, derzeit einfach das Wesentliche des alltäglichen Lebens zu genießen. Dazu ergänzte Spears: «Denkt daran, egal, was wir meinen, über das Leben eines Menschen zu wissen - es ist nichts im Vergleich zu der tatsächlichen Person.» Nach der Veröffentlichung der «New York Times»-Dokumentation «Framing Britney Spears» hatte das Thema um Spears' Vormundschaft, die ihr Vater James Spears innehat, vor allem in den sozialen Netzwerken erneut an Popularität gewonnen.

«Wonder Woman 1984» in Deutschland zuerst bei Sky

BERLIN: Der Superheldinnenfilm «Wonder Woman 1984» wird in Deutschland noch vor dem Kinostart beim Streaminganbieter Sky zu sehen sein. Das Spektakel mit Hauptdarstellerin Gal Gadot solle ab dem 18. Februar für Sky Cinema-Abonnenten verfügbar und auch mit dem Angebot Sky Ticket auf Abruf zu sehen sein, teilte Sky am Mittwoch mit. Ein Kinostart ist demnach weiterhin geplant. Ein fester Termin ist allerdings nicht bekannt.

In den USA war der Kinostart von «Wonder Woman 1984» wegen der Pandemie mehrmals verschoben worden. Dann kam er aber im Dezember doch in einige Kinos - und parallel dazu beim Warner-Streamingdienst HBO Max heraus. Der Film gehörte zu den wenigen Kinohits des vergangenen Jahres: Er spielte in den USA am ersten Wochenende 16,7 Millionen Dollar ein, weltweit waren es 85 Millionen Dollar.

Kurz nach der Premiere bestätigte Warner Bros., dass es noch einen dritten Teil der Serie um Superheldin Diana Prince geben wird. Bereits 2017 war der erste Film «Wonder Woman» - ebenfalls mit Gadot - ein Kinohit.

Cleo Kretschmer über ihre Filmkarriere: «Total schöne Zeit»

MÜNCHEN: Schauspielerin Cleo Kretschmer denkt gerne an die Zeit ihrer ersten beruflichen Erfolge in München zurück. «Es war wirklich toll», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 70. Geburtstag. Regisseur Klaus Lemke hatte die Niederbayerin einst in München entdeckt und 1973 für den Film «Sylvie» erstmals engagiert. «Wir haben uns unheimlich gut ergänzt», so Kretschmer. Sie habe sich Geschichten ausgedacht und er habe sie aufgeschrieben. Eine «total schöne Zeit» sei das gewesen. Lemke attestiert seiner früheren Muse ein schauspielerisches Naturtalent. Was große Stars auf einer Schauspielschule in New York hätten lernen müssen - nämlich «in einer fiktiven Geschichte real zu agieren» - habe Cleo von selbst drauf gehabt, sagt er.

Elton John und Michael Caine rufen mit Clip zu Corona-Impfungen auf

LONDON: Mit einem Filmclip rufen Musikstar Elton John (73) und Schauspieler Michael Caine (87) die Menschen in Großbritannien zur Teilnahme an der Corona-Impfung auf. In einem 90-sekündigen Film bewirbt sich Sir Elton um eine Rolle in einer Werbeanzeige für die Impfung.

«Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto größer sind die Chancen, dass die nationale Covid-Pandemie gestoppt wird», sagt er mit ernstem Blick in die Kamera. «Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass die Impfmittel alle die notwendigen Sicherheits- und Qualitätsstandards durchlaufen haben.» Daraufhin tut er, als habe er eine Impfung erhalten und beginnt mit seinem Hit «I'm still standing».

Der Regisseur zeigt sich unbeeindruckt: «Wir geben dann Bescheid», ist aus dem Off zu hören. Daraufhin brummt der Sänger verärgert «Ihr werdet niemand Größeres finden» - und die Kamera schneidet auf Sir Michael, dem soeben eine Spritze gesetzt wurde. «Es hat nicht weh getan», betont der Schauspieler und setzt zu seinem Markenzeichen-Spruch an: «Nicht viele Leute wissen das.» Caine bekommt den Job, der Regisseur ist aus dem Häuschen: «Lasst den anderen Kerl wissen, dass er den Job nicht bekommen hat.»

In Großbritannien haben bisher etwa 12,5 Millionen Menschen ihre erste Dosis gegen Corona erhalten. Derzeit werden alle über 70-Jährigen geimpft. «Ich wollte an diesem Film teilnehmen, um den Menschen zu zeigen, welche Vorteile eine Impfung bietet und wie sie uns und die Menschen, die wir lieben, schützt», sagte Elton John einer Mitteilung des Gesundheitsdiensts NHS zufolge. Er hoffe, dass alle miteinander «unseren Beitrag zum Kampf gegen diese elende Krankheit leisten» können.

Deutscher Komponist Volker Bertelmann in Oscar-Vorrunde

LOS ANGELES: Der deutsche Komponist Volker Bertelmann (55) hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde genommen. Der Musiker, bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, schaffte es mit der gemeinsamen Komposition mit dem amerikanischen Musiker Dustin O'Halloran für das Liebesdrama «Ammonite» auf eine Shortlist von fünfzehn Anwärtern, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills am Dienstagnachmittag (Ortszeit) bekanntgab.

Am Ende werden fünf Kandidaten bestimmt. Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten werden am 15. März verkündet. Die Preisvergabe soll am 25. April über die Bühne gehen, wegen der Corona-Pandemie später als üblich.

2017 waren Bertelmann und O'Halloran bereits für den Soundtrack zu dem Film «Lion» im Oscar-Rennen. Bei der Verleihung gingen sie damals aber leer aus.

Hollywood plant Neuverfilmung von «The Wizard of Oz»

LOS ANGELES: Hollywood will den berühmten Kinderbuchklassiker «The Wizard of Oz» («Der Zauberer von Oz») neu verfilmen. US-Filmemacherin Nicole Kassell (49, «Kein Mittel gegen Liebe», «Watchmen») ist als Regisseurin an Bord. Sie freue sich sehr, dieses legendäre Märchen um Themen wie Mut, Liebe, Weisheit und Heimat neu zu erzählen, sagte Kassell, wie «Variety» und «Deadline.com» am Dienstag berichteten.

Die Märchenvorlage von Autor Lyman Frank Baum aus dem Jahr 1900 handelt von den Abenteuern der Farmerstochter Dorothy, die mit ihrem kleinen Hund Toto zum Zauberer von Oz unterwegs ist. Die Verfilmung von 1939 mit der damals 16-jährigen Hauptdarstellerin Judy Garland wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet, darunter für den Titelsong «Over the Rainbow».

Das Märchen mit Figuren wie der Blechmann, die Vogelscheuche und der ängstliche Löwe samt Dorothys roten Zauberschuhen wurde schon mehrmals verfilmt. Über die mögliche Besetzung und einen Drehbeginn für die Neuauflage wurde zunächst nichts bekannt.

Royal-Baby: Prinzessin Eugenie ist Mutter eines Jungen

LONDON: Die Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (30) ist Mutter eines Jungen geworden. Das teilte der Buckingham-Palast am Dienstag in London mit. Mutter und Baby seien beide wohlauf, hieß es in der Mitteilung weiter. Vater Jack Brooksbank (35) sei bei der Geburt im Portland Hospital in London am Dienstagmorgen dabei gewesen. Es ist das erste Kind des Paares.

Königin Elizabeth (94), ihr Mann Prinz Philip (99) sowie die Eltern Eugenies, Sarah Ferguson (61) und Prinz Andrew (60), seien «hoch erfreut». Wie der Junge heißen soll und ob er einen royalen Titel erhält, war zunächst nicht bekannt. Er ist bereits der neunte Urenkel der Queen.

Oliver Masucci spielt in «Phantastische Tierwesen 3»

HAMBURG: Der deutsche Schauspieler Oliver Masucci (52) spielt nach einem Bericht des «Stern» im dritten Teil der Serie «Phantastische Tierwesen» mit. Dem Magazin sagte Masucci: «Ich habe einen Zauberstab und bin «Head of the International Confederation of Wizards», also der Chef der ganzen Zaubererwelt.» Bereits seit fünf Monaten lebt Masucci («Er ist wieder da», «Dark») demnach für die Dreharbeiten in London.

«Ich drehe jetzt seit fünf Monaten in den Leavsdon Studios in London, stehe am Set und quatsche mit Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Jude Law und Eddie Redmayne», berichtete Masucci. «Es ist ein Riesenfest für mich da mitzumachen.» Die Situation am Set sei allerdings stark durch die Corona-Krise geprägt. Es gebe tägliche Tests, und die Produktion habe schon zwei Corona-Ausbrüche hinter sich. Aber keiner der Darsteller sei bislang positiv auf das Virus getestet worden.

Die geplante fünfteilige Filmreihe «Phantastische Tierwesen» ist in der Harry-Potter-Welt von J.K. Rowling angesiedelt. Bisher kamen die beiden Teile «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» (2016) und «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» (2018) heraus.

Paris Hilton spricht über Missbrauch und Gewalt an Privatschule

LOS ANGELES: Society-Star und Millionenerbin Paris Hilton hat über die psychologische und körperliche Gewalt gesprochen, die ihr während der Schulzeit auf einem privaten Internat widerfahren sein soll. Sie erinnere sich immer noch sehr deutlich daran, in einem blutverschmierten, kleinen Raum ohne Bad eingesperrt worden zu sein, sagte Hilton, die am Montag an einer Anhörung der Senatskammer im Bundesstaat Utah teilnahm.

«Ich bin der Beweis, dass Geld nicht gegen Missbrauch schützt», sagte Hilton sichtlich erschüttert. In der Einrichtung seien Kinder gegen die Wand geworfen, stranguliert und sexuell missbraucht worden. Seit 20 Jahren habe sie immer wieder Alpträume, die Erfahrung sei «traumatisch» gewesen.

Die Legislative in Utah berät derzeit, ob private Einrichtungen, wie die Schule die Hilton besucht hat, staatlich kontrolliert werden sollten. Die Senatoren waren nach der Aussage Hiltons sichtlich überrascht. «Ehrlich gesagt, haben wir es versäumt, Sie zu beschützen», sagte Senator Derek Kitchen nach der Anhörung.