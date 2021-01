Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Nicole Kidman über ihre Rolle als Komikerin: «Ich liebe Lucille»

LOS ANGELES: Hollywoodstar Nicole Kidman (53) bereitet die Arbeit an ihrer Rolle als amerikanische Comedy-Ikone Lucille Ball viel Freude. «Ich liebe Lucille, jetzt, wo ich mich mit ihr auseinandergesetzt und mich eingehend mit ihr befasst habe», sagte Kidman dem US-Magazin «Variety» in einem Interview. Dafür habe sie viele Folgen der Sitcom «I Love Lucy» geschaut - mit der Fernsehshow aus den fünfziger Jahren war die Hauptdarstellerin Lucille Ball zu einer der beliebtesten Komikerinnen der USA geworden.

Mitte Januar hatten bereits mehrere Medien berichtet, dass Kidman und Javier Bardem für ein Biopic über Ball und deren Ehemann Desi Arnaz im Gespräch seien. Der Film «Being the Ricardos» des Drehbuchautors Aaron Sorkin («Moneyball», «The Social Network») zeige das Schauspieler-Ehepaar Ball und Arnaz während Dreharbeiten zu «I love Lucy», erklärte Lucie Arnaz, die Tochter des Paares, vergangene Woche in einem Video auf Facebook.

Kidman freute sich nach eigenen Worten sehr über die Rolle: «Mit Aarons Worten und seiner Regie und mit Javier - das ist eine ziemlich wundervolle Aussicht.»

LOS ANGELES: Aufräum-Guru Marie Kondo ist wieder schwanger.

«Ich habe Neuigkeiten! Ein weiterer Wonneproppen ist auf dem Weg!», schrieb die 36-Jährige zu einem Bild auf Instagram, auf dem sie mit einem runden Bauch zu sehen ist. Die Japanerin, deren Aufräum-Ratgeber weltweit verkauft wurden und die eine eigene Netflix-Serie hat, hat mit ihrem Mann Takumi Kawahara bereits zwei Töchter. Unter ihrem Post gratulierte ihr unter anderem die Schauspielerin Drew Barrymore.

«Bridgerton» bricht Netflix-Rekord

LOS ANGELES: Die Historien-Serie «Bridgerton» hat in den ersten Wochen einen Netflix-Rekord gebrochen. Innerhalb von 28 Tagen streamten weltweit 82 Millionen Haushalte die Serie von Produzentin Shonda Rimes («Grey's Anatomy»), wie der Streaming-Dienst am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Außer in Japan habe es die Show zudem weltweit in die Top 10 geschafft - in 83 Ländern sogar auf den ersten Platz, hieß es. Auch die gleichnamigen Romane der Autorin Julia Quinn seien inzwischen zum New-York-Times-Bestseller geworden.

Die Serie dreht sich um das Leben und die Tanzbälle der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert. Vergangene Woche hatte Netflix eine zweite Staffel angekündigt.

Jared Leto kann seine Oscar-Statue nicht finden

LOS ANGELES: Vor sieben Jahren triumphierte US-Schauspieler Jared Leto (49) auf der Oscar-Bühne, doch nun kann er die vergoldete Statue nicht mehr finden. Beim Umzug in Los Angeles habe er bemerkt, dass der Oscar schon seit drei Jahren vermisst werde, sagte Leto in der Nacht zu Mittwoch in der «Late Late Show» von Moderator James Corden. Keiner habe es ihm sagen wollen, mutmaßte der Schauspieler. Auch nach langer Suche sei die Trophäe nicht aufgetaucht. «Ich hoffe, sie ist in guten Händen», fügte Leto hinzu.

Er wollte nicht ausschließen, dass jemand die Statue habe mitgehen lassen. «Das ist gut möglich, es ist ja nichts, was man versehentlich in den Müll wirft», witzelte der Star. Den Oscar hatte Leto 2014 für seine Nebenrolle als aidskranke Trans-Frau in dem Drama «Dallas Buyers Club» gewonnen.

Derzeit wirbt der Schauspieler («Suicide Squad») für seinen neuen Film «The Little Things», einen Cop-Thriller mit Denzel Washington und Rami Malek. Auf seinem Drehplan steht als nächstes das Kriminaldrama «Gucci» unter der Regie von Ridley Scott mit Lady Gaga und Jeremy Irons.

Bernie Sanders bringt mit «Grumpy chic»-Look Geld für guten Zweck ein

WASHINGTON: US-Senator Bernie Sanders hat mit seinem inzwischen weltberühmten «Grumpy chic»-Look Geld für einen guten Zweck gesammelt. Sanders' Team teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, Fanartikel mit dem Aufdruck seines Outfits vom Tag der Präsidenten-Vereidigung hätten in den vergangenen fünf Tagen 1,8 Millionen US-Dollar eingebracht. Das Geld gehe an wohltätige Organisationen in Sanders' Heimat-Bundesstaat Vermont.

Auf der Internetseite von Sanders' Kampagne gab es T-Shirts und Pullover mit einem Foto des Looks zu kaufen. Von seinem Team hieß es, das erste Produkt sei am vergangenen Donnerstag in weniger als 30 Minuten ausverkauft gewesen. Über das Wochenende seien weitere Artikel hinzugekommen, die bis Montagmorgen ebenfalls vergriffen gewesen seien.

Sanders hatte bei der feierlichen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch vergangener Woche mit seinem Look für viel Aufsehen gesorgt. Er saß etwas abseits in einem olivfarbenem Parka - mit auffälligen, Strick-Fäustlingen, die er auf seinem Schoß verschränkte. Mit diesem Outfit passte er so gar nicht in das feierliche Umfeld der Vereidigung. Der Schnappschuss verbreitete sich rasend schnell in sozialen Medien. Von unzähligen Nutzern und auch Prominenten wurde Sanders in seinem grummeligen Altherren-Look per Fotomontage in alle möglichen Umgebungen gesetzt. Medien erfanden für die Kleiderwahl - gepaart mit der Sitzhaltung mit verschränkten Armen - den Titel «Grumpy chic».

Sanders selbst erklärte am Mittwoch, er sei überrascht gewesen von der Kreativität, die so viele Menschen gezeigt hätten - und er freue sich, dass sein «Internet-Ruhm» nun Menschen in Not zu Gute komme.