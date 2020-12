Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.12.20 | Überblick

Jungstar Helena Zengel nennt Lady Gaga als Inspiration

LOS ANGELES: Für die zwölf Jahre alte deutsche Schauspielerin Helena Zengel («Systemsprenger») ist Lady Gaga (34) eine Inspiration. Die Sängerin und Schauspielerin aus den USA habe so viele verschiedene Gesichter, sagte Zengel am Mittwoch in einem Videogespräch mit dem Filmportal «Variety». Zengel, die an der Seite von Tom Hanks in dem Western «Neues aus der Welt» ihr US-Filmdebüt gibt, erschien an der Seite von Kollegen wie Paul Mescal (24, «Normal People») und Tiffany Boone (33, «Hunters»). Sie zählen zu den zehn von «Variety» ausgewählten Talenten auf der diesjährigen «Actors to Watch»-Liste.

Über ihren berühmten Co-Star Hanks habe sie zunächst nicht viel gewusst, räumte Zengel in gutem Englisch ein. Doch dann habe sie vor dem Dreh viele seiner Filme angeschaut und ein Aha-Erlebnis gehabt. «Auf dem Set war er ein wirklich netter Kerl», sagte die Nachwuchsdarstellerin über den Oscar-Preisträger. Hanks spielt in dem Western einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf das Mädchen Johanna (Zengel) trifft, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde.

TV-Serie über Sexvideo-Skandal von Pamela Anderson und Tommy Lee

LOS ANGELES: Schauspielerin Pamela Anderson und Rockmusiker Tommy Lee machten vor 25 Jahren mit einem privat gedrehten Sexvideo, das ins Internet gelangte, Schlagzeilen. Nun will der Streamingdienst Hulu ihre explosive Geschichte als achtteilige Serie auflegen. Lily James (31, «Rebecca», «Baby Driver») und Sebastian Stan (38, «Avengers: Endgame») sollen das Promi-Paar spielen, wie die Branchenportale «Variety» und «Deadline.com» berichteten.

Die Serie mit dem Titel «Pam & Tommy» soll die turbulente Beziehung des «Baywatch»-Stars und des Schlagzeugers der US-Band Mötley Crüe beleuchten. Sie gaben sich 1995 wenige Tage nach dem Kennenlernen das Ja-Wort. Das freizügige «Flitterwochen»-Video verschwand aus ihrem Haus und landete auf einer Pornowebseite. Komiker Seth Rogen («Bad Neighbors») ist als Produzent und als Darsteller an Bord, in der Rolle eines Mannes, der des Diebstahls verdächtigt wurde. Die Regie übernimmt der Australier Craig Gillespie, der Sebastian Stan bereits für den Film «I, Tonya» (2017) vor die Kamera holte.

Anderson und Lee waren von 1995 bis 1998 verheiratet. Sie haben zwei erwachsene Söhne. Die Ex-Eheleute seien nicht in das Projekt involviert, berichtet der «Hollywood Reporter».

Thomas Mann House schreibt Aufenthalte in den USA für 2022 aus

LOS ANGELES/BERLIN: Das Thomas Mann House in Los Angeles hat Aufenthalte für Wissenschaftler, Schriftsteller und Intellektuelle im Jahr 2022 ausgeschrieben. Die sogenannten Fellowships werden für einen Zeitraum von drei bis zehn Monaten vergeben, Bewerbungen müssen bis Ende Februar eingereicht werden, wie die Einrichtung am Mittwoch mitteilte. Interessenten sollten Projektvorhaben einreichen, die eine «transatlantische Relevanz» haben.

Im laufenden Jahr waren zwölf Intellektuelle im einstigen Wohnhaus des Schriftstellers Thomas Mann länger zu Gast, darunter der Frankfurter Philosophieprofessor Rainer Forst, der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und die Journalistin Birte Meier.

Die ehemalige Thomas-Mann-Residenz in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, war von der Bundesrepublik erworben und im Juni 2018 als transatlantische Begegnungsstätte eröffnet worden. Der vor den Nazis ins Exil geflohene Literaturnobelpreisträger Thomas Mann hatte dort zwischen 1942 und 1952 gelebt. Das Haus der Familie Mann war damals Treffpunkt berühmter Künstler und Intellektueller.

Der Verein Villa Aurora & Thomas Mann House vergibt jedes Jahr auch Stipendien in der Künstlerresidenz Villa Aurora, dem ehemaligen Exildomizil des Schriftstellers Lion Feuchtwanger (1884-1958). Der Verein wird unter anderem vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.