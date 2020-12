Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.12.20 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Sänger Nico Santos wird Botschafter für SOS-Kinderdörfer

BERLIN/BREMEN: Popsänger Nico Santos (27, «Rooftop») ist neuer Botschafter der Kinderhilfsorganisation SOS Kinderdörfer.

«Die SOS-Kinderdörfer sind für jeden ein Begriff. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann, dass jeder eine so schöne Kindheit hat, wie ich sie hatte. Und wenn ich dazu etwas beitragen kann, dann mache ich das sehr gerne», sagte der Musiker aus Bremen (bürgerlich: Nico Wellenbrink) laut Mitteilung über die Zusammenarbeit. Als Einstand will der Coach der TV-Sendung «Voice of Germany» am 6. Dezember online ein Konzert spielen und Spenden sammeln. Die SOS Kinderdörfer setzen sich weltweit für die Bedürfnisse von Kindern in Not ein.

Neues Lied von Britney Spears zu ihrem 39. Geburtstag

BERLIN: Ein neues Lied von Popsängerin Britney Spears («...Baby One More Time») zu ihrem 39. Geburtstag am 2. Dezember: «Swimming In The Stars» sei ein bisher nicht veröffentlichter Song aus den Aufnahmen für ihr 2016 erschienenes neuntes Studioalbum «Glory», teilte das US-Musiklabel RCA Records am Dienstag (Ortszeit) mit. Es sei damit das erste neue Musikstück der Sängerin seit vier Jahren.

Die Veröffentlichung wird von manchen Fans indes kritisch gesehen, weil sie dahinter Spears' Vater James Parnell Spears vermuten. Angekündigt worden war das Lied Mitte November - kurz nach einem Gerichtstermin von Spears, in dem es um die Vormundschaft durch ihren Vater ging. Die Sängerin versucht diese seit 2008 bestehende rechtliche Betreuung gerichtlich zu beenden. Bisher ist Spears damit aber gescheitert.

Sie habe Angst vor ihm und werde nicht auftreten, solange der Vater die Kontrolle über ihre Karriere und ihr Vermögen habe, sagte damals Spears' Anwalt Samuel D. Ingham laut US-Medien. Unter dem Hashtag

Apple-Music-Jahrescharts: Roddy Ricch weltweit vorn

MÜNCHEN/CUPERTINO: Das auch beim Grammy nominierte Lied «The Box» des amerikanischen Rappers Roddy Ricch ist bei Apple Music der meistgestreamte Song des Jahres. Das teilte Apple am Donnerstag mit. Der 22-Jährige aus Compton in Los Angeles konnte sich bei Apple also sogar vor dem bei Spotify und anderen Streamingdiensten vorne liegenden kanadischen Künstler The Weeknd und seinen Hit «Blinding Lights» platzieren. In den USA war Ricch elf Wochen an der Spitze der Charts «Billboard Hot 100».

Der weltweit am häufigsten «shazamte» Song 2020 ist «Dance Monkey» der australischen Singer-Songwriterin Tones And I. Shazam ist eine App, die laufende Musik erkennt. Die Firma gehört zum Apple-Konzern, der im kalifornischen Cupertino sitzt.

In Deutschland ist «Blinding Lights» sowohl der meistgestreamte als auch der am meisten «shazamte» Song.

Apple Music gehört zu den großen Musikstreamingdiensten weltweit und spricht jüngsten Zahlen von 2019 zufolge von 60 Millionen Abonnenten. Auf einzelne Länder bricht der Konzern die Zahl nicht herunter.

«Christmas in Vienna» diesmal als Hauskonzert aus dem Hotel Sacher

WIEN: Das traditionelle Weihnachtskonzert «Christmas in Vienna» wird diesmal in kleinem Rahmen als eine Art Hauskonzert übertragen. Da es wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich im Wiener Konzerthaus stattfinden könne, strahle Arte an Heiligabend um 18.15 Uhr eine kleinere, in Kooperation mit dem ORF für das Fernsehen adaptierte Family-Edition des Konzertevents aus, teilte der europäische Kulturkanal mit.

Namhafte Künstler und Künstlerinnen wie Thomas Hampson, Angelika Kirchschlager, Camilla Nylund, Saimir Pirgu und Luca Pisaroni werden demnach in den Räumlichkeiten des Hotel Sacher Weihnachtslieder aus ihrer Heimat und aus dem klassischen Repertoire präsentieren.

Zum Abschluss des Abends wollen die Künstler dann im Wiener Stephansdom gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben sowie freischaffenden Musikern aus elf Nationen «Stille Nacht» singen. Das Konzert solle ein Zeichen für Zusammenhalt sein, in einer Zeit, in der ein Miteinander nicht mehr selbstverständlich sei, hieß es.

Weihnachts-Fan Mariah Carey verkauft jetzt auch selber Kekse

NEW YORK: Musik-Diva und Weihnachts-Fan Mariah Carey verkauft zum Fest jetzt auch ihre eigenen Kekse.

Carey habe sich mit einem Online-Lieferservice zusammengetan und werde ab Freitag «Mariah's Cookies» anbieten, teilten die Beteiligten mit. «Wir lieben Kekse - zu den Festtagen und das ganze Jahr über», wurde die Sängerin zitiert. Das Gebäck kommt in verschiedenen Geschmackssorten, darunter Schokolade und Lebkuchen, und soll auch über Weihnachten hinaus erhältlich sein. Carey hatte 1994 mit «All I Want for Christmas Is You» eines der erfolgreichsten und bekanntesten modernen Weihnachtslieder veröffentlicht.

TV-Star Fierek feiert seinen 70. mit Kaviar

MÜNCHEN: Schauspieler Wolfgang Fierek («Ein Bayer auf Rügen») lässt sich von Corona nicht die gute Laune verhageln. So will es sich der Oberbayer an seinem 70. Geburtstag (9. Dezember) richtig gutgehen lassen: «Ich liebe Kaviar, ich liebe Sushi», sagte der Künstler der Deutschen Presse-Agentur. An beidem solle es an seinem Ehrentag nicht mangeln: «Ich esse nur einmal im Jahr Kaviar - dann aber richtig: 200 Gramm verputze ich da schon mal.»

Gemeinsam mit ein paar Freunden, die - corona-konform - nacheinander kommen, werde er sich dazu das eine oder andere Gläschen genehmigen: «Guten Wein, Champagner und Wodka.». Den runden Geburtstag möchte Fierek, so Corona es zulässt, im nächsten Jahr nachfeiern. Und er weiß auch schon wo: in der Wild-West-Stadt Tombstone in Arizona. «Da wo einst Doc Holliday und die Wyatt Earp Western-Geschichte geschrieben haben, lassen wir eine große Party steigen.»

Schauspiel-Star Reynolds will keine Straße nach sich benannt haben

VANCOUVER: Der kanadische Schauspiel-Star Ryan Reynolds (44) will keine Straße nach sich benannt haben. Ein Radiosender in Vancouver, der kanadischen Heimatstadt des Schauspielers, hatte augenzwinkernd eine entsprechende Petition aufgelegt, die in den sozialen Netzwerken rasch viel Beachtung fand. Normalerweise benenne die Stadt Straßen nur nach bereits gestorbenen Berühmtheiten, aber Reynolds habe es trotzdem verdient, hieß es von dem Radiosender.

Reynolds, der mit Filmen wie «Green Lantern» und «Deadpool» bekannt wurde, lehnte den Vorschlag aber per Kurznachrichtendienst Twitter ab: «Das ist sehr lieb, aber auf keinen Fall», schrieb der Schauspieler, der mit Kollegin Blake Lively verheiratet ist und drei Kinder hat. «Wenn der Verkehr schlimm ist, würden alle sagen: «Auf Ryan Reynolds ist Chaos», oder «Auf Ryan Reynolds staut sich alles». Damit hätten meine Brüder viel zu viel Spaß.»