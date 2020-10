Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Perry und Bloom widmen ihrer Tochter Liedchen zur US-Wahl

BERLIN: Popstar Katy Perry und ihr Verlobter Orlando Bloom appellieren an ihre Fans, bei der anstehenden US-Wahl ihre Stimme abzugeben. Dazu veröffentlichte das Paar am Mittwoch (Ortszeit) ein kurzes, selbstgedichtetes Liedchen auf Perrys Instagram-Kanal. «Raus aus den Federn und auf zur Wahlurne!», singt Perry darin. Sie selbst habe schon gewählt, erzählt die 36-Jährige, die sich seit Jahren gegen US-Präsident Donald Trump ins Zeug legt.

«Es geht um die zukünftigen Generationen», erklärt Bloom zum Ende des Videos. «Dieses kleine Liedchen ist für Daisy Dove.» Er selbst könne leider nicht wählen, sagt der Brite. Dennoch bitte er alle seine Fans darum, «für Daisy Dove» zur Wahl zu gehen. Mit Katy Perry ist der 43-Jährige seit 2016 zusammen. Daisy Dove Bloom ist das erste Kind des Paars, das Mädchen kam im August zur Welt.

Johnny Flynn als David Bowie in «Stardust»-Trailer

LOS ANGELES: Der britische Sänger und Schauspieler Johnny Flynn (37) zeigt sich im ersten Trailer für die Filmbiografie «Stardust» als David Bowie. In dem am Mittwoch veröffentlichten Video verwandelt sich der anfangs schüchterne, langhaarige Sänger auf seinem ersten Trip nach Amerika 1971 in die von ihm geschaffene androgyne Alien-Kunstfigur Ziggy Stardust.

Der Film «Stardust» von Regisseur Gabriel Range soll die Selbstfindung und den Aufstieg der Pop-Ikone beleuchten. Eine wichtige Rolle dabei spielte der damalige Sprecher der Plattenfirma Mercury Records, Ron Oberman (Marc Maron), der fest an Bowies Star-Potenzial glaubte. In einer Szene in dem Trailer ermutigt er den Sänger dazu, sich in eine andere Figur zu verwandeln. Bowie war im Januar 2016 im Alter von 69 Jahren an Krebs gestorben.

Flynn, der zuletzt in der Neuverfilmung von Jane Austens Klassiker «Emma» mitspielte, trägt in «Stardust» aber keine Bowie-Songs vor. Die Filmproduzenten konnten sich nicht die Songrechte beschaffen. Der Film soll am 25. November auf Streaming-Plattformen veröffentlicht werden.

Alicia Keys feuert Kamala Harris bei Wahlkampfveranstaltung an

PHOENIX: US-Sängerin Alicia Keys macht aus ihrer politischen Präferenz keinen Hehl. Am Mittwoch, sechs Tage vor den US-Präsidentschaftswahlen, feuerte die 39-jährige Musikerin die Vizekandidatin von Joe Biden, Kamala Harris, an. Zu ihrem Hitsong «Girl on Fire» aus den Lautsprechern trat der R&B-Star in Phoenix (US-Staat Arizona) bei einer Wahlkampfveranstaltung auf die Bühne, um den Auftritt der Demokratin anzukündigen. «Ich fühle das Feuer», rief Keys den Anwesenden zu. «Freude ist eine Form des Widerstands», sagte die Sängerin und rief zum Wählen auf. Mit Freude sollte man für Veränderung kämpfen, sagte Keys.

Harris lobte Keys' «unglaubliches Talent» als Sängerin und Songschreiberin. Außerdem würde sich der Star mutig für die Anliegen der Amerikaner einsetzen. «Mit Freude und Optimismus müssen wir für die Dinge, an die wir glauben, kämpfen», betonte Harris. Dem US-Präsidenten Donald Trump warf sie unter anderem vor, in der Corona-Krise völlig versagt zu haben. Bei der Wahl am 3. November stehe so viel auf dem Spiel, mahnte die kalifornische Senatorin.

Grammy-Preisträgerin Keys, die im September ihr neues Album «Alicia» auf den Markt brachte, ist als lautstarke Trump-Kritikerin bekannt. Bei dessen Amtseinführung im Januar 2017 machte der Star mit vielen anderen Promis bei einer Groß-Demonstration in Washington mit.