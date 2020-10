Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.10.20 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Til Schweiger über Donald Trump: Menschlich «unter aller Sau»

BERLIN: Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) hat wenige positive Worte für US-Präsident Donald Trump übrig. Menschlich sei der Republikaner «unter aller Sau», sagte Schweiger der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem wegen Trumps Äußerungen gegenüber Frauen. Und auch wie der Präsident die rassistisch motivierten Gewalttaten der Polizeibeamten entschuldige, sei schrecklich. Dennoch wisse der Schauspieler («Manta, Manta», «Keinohrhasen») nicht, zu wem er im Rennen um die Präsidentschaft halten solle. Schließlich habe Trump keine Kriege losgelöst. «Da sind die Amerikaner ja immer ziemlich gut drin», sagte Schweiger.

Am 3. November (Ortszeit) wählen die US-Amerikaner ihren neuen Präsidenten. Joe Biden tritt als Kandidat der Demokraten gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump an.

Heino Ferch ist erschrocken über Zustände in Kalabrien

KÖLN/DUISBURG: Schauspieler Heino Ferch (57, «Comedian Harmonists», «Der Untergang») ist für einen Film über die Mafia in die italienische Region Kalabrien gereist - und erschrocken. «In jeder Kurve lagen 200 Säcke Müll, die Straßen sind kaputt. Da wird offensichtlich, wie korrupte Strukturen sich auswirken», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich war schon schockiert, dass es zwei Flugstunden von uns entfernt quasi Wild-West-Verhältnisse gibt.» Mit seinem Handy habe er selbst Fotos von Einschusslöchern in Straßenschildern gemacht. «Vergleichsweise sind wir in Deutschland im Land der Glückseligen», sagte Ferch, «Corona hin oder her».

Ferch drehte in Kalabrien für den Film «Die Spur der Mörder», der als Vorlage die Mafiamorde von Duisburg aus dem Jahr 2007 hat. Er ist am Montag (12. Oktober, 20.15 Uhr) im ZDF zu sehen.

TV-Star Katerina Jacob schätzt die Höflichkeit der Kanadier

BERLIN: Die Schauspielerin Katerina Jacob (62, «Der Bulle von Tölz») ist begeistert vom menschlichen Miteinander in ihrer Wahlheimat Kanada. «Sich gegenseitig kümmern - da sind uns die Kanadier ein Stück weit voraus», sagte Jacob in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur). «Da ist zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe ganz großgeschrieben. Da wird einer alten Frau über die Straße geholfen und man trägt ihr die Tasche nach Hause.»

Überhaupt seien die Kanadier sehr viel höflicher, meinte der bayerische TV-Star, der auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt und mit einem Deutsch-Kanadier verheiratet ist - «sie tragen die Maske, ohne zu murren.» Es gebe in dem nordamerikanischen Staat einfach mehr Gemeinschaftsgefühl - wohl, weil es ein Einwanderungsland sei, resümierte die geborene Münchnerin Jacob.

Als hilfsbereite deutsche Frührentnerin ist die 62-Jährige nach längerer Fernsehabstinenz am Freitag um 20.15 Uhr im Ersten in der Komödie «Anna und ihr Untermieter - Aller Anfang ist schwer» zu erleben. An der Seite von Ernst Stötzner (ZDF-«Ostfrieslandkrimis») spielt Jacob darin unter der Regie von Grimme-Preisträger Ralf Huettner eine Kölnerin, die nicht nur sich selbst, sondern auch den Menschen in ihrer Umgebung zu helfen weiß.

Sofortbild-Kamera von Andy Warhol in den USA versteigert

DALLAS: Eine Sofortbild-Kamera des US-Künstlers Andy Warhol (1928-1987) ist in den USA versteigert worden. Der Fotoapparat habe 13.750 Dollar (etwa 11.700 Euro) eingebracht, teilte das Auktionshaus Heritage im texanischen Dallas am Mittwoch mit. Warhol habe das Modell SX-70 der Marke Polaroid aus dem Jahr 1974 viel benutzt, vor allem um damit etwa Stars oder Kunstsammler zu fotografieren. Diese Fotos kosten heute oft mehrere Tausend Dollar.

In den 80er Jahren habe Warhol die Kamera seinem Freund John Wilcock geschenkt, nach dessen Tod sie nun zur Versteigerung freigegeben worden war. Wer den Apparat erwarb, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit.

Pop-Star Meghan Trainor und Daryl Sabara werden Eltern

LOS ANGELES: Die US-amerikanische Sängerin Meghan Trainor (26, «No Excuses») und der Schauspieler Daryl Sabara (28, «Spy Kids») erwarten den ersten Nachwuchs. «Ihr alle wisst, wie lange ich mir das gewünscht habe», schrieb Trainor am Mittwoch auf Instagram. Sie seien beide «völlig glücklich und aufgeregt» und freuten sich auf die Geburt des Babys Anfang kommenden Jahres. Dazu postete Trainor ein Ultraschallbild. Zahlreiche Kollegen schickten Glückwünsche, darunter die Schauspielerinnen Hailee Steinfeld und Millie Bobby Brown und die Musiker Kevin Jonas und Sean Combs.

Grammy-Gewinnerin Trainor und der Schauspieler sind seit vier Jahren ein Paar. Weihnachten 2018 gaben sie sich das Jawort. Trainor war 2014 mit ihrem Hit «All About That Bass» weltweit bekannt geworden. Ihr drittes Album mit dem Titel «Treat Myself» kam Anfang 2020 auf den Markt.