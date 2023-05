Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«Fühle mich gesegnet!» - Foxx dankt Fans nach medizinischem Notfall

LOS ANGELES: Hollywoodstar Jamie Foxx («Day Shift») hat sich erstmals seit den beunruhigenden Nachrichten über seinen medizinischen Notfall mit Dankesworten an seine Fans gewendet. «Weiß all die Liebe zu schätzen!!! Fühle mich gesegnet!» schrieb der 55-Jährige, bei dem vor drei Wochen nach Familienangaben «medizinische Komplikationen» aufgetreten sind, auf Instagram. Hinter dem ansonsten knapp gehaltenen Statement postete der Oscar-Preisträger noch betende Hände, ein Herz und einen Fuchs - letzteres wohl in Anspielung auf seinen Namen, der mit einem x geschrieben auf Englisch «Fuchs» bedeutet.

Zahlreiche andere Promis und Fans drückten Foxx auf Instagram weitere Genesungswünsche und ihre Zuneigung aus. «Avengers»-Star Jeremy Renner, der vor einigen Monaten nach einem Schneeräum-Unfall selbst für einige Zeit ins Krankenhaus musste, schrieb: «Sende dir Kraft und Liebe».

Die Familie des Schauspielers hatte in ihrem Statement vor drei Wochen keine Details über Foxx' Gesundheitszustand genannt, schrieb jedoch, dass er sich «durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung» befinde.

«Ben war technisch hervorragend» - Paltrow über Pitt und Affleck

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow («Shakespeare in Love») erinnert sich an die unterschiedlichen Qualitäten ihrer beiden Ex-Partner Brad Pitt und Ben Affleck. «Sie waren beide gute Küsser», sagte die 50-Jährige über die beiden Schauspieler, mit denen sie vor mehr als 20 Jahren Beziehungen hatte, im «Call Her Daddy»-Podcast. Auf die Frage der Moderatorin Alexandra Cooper, mit wem sie besseren Sex gehabt habe, antwortete Paltrow: «Das ist wirklich schwer. Denn Brad war zu der Zeit sozusagen die große Chemie, die Liebe deines Lebens. Und dann war Ben technisch hervorragend.»

Die Schauspielerin und Unternehmerin war in den 90er Jahren mit ihrem Schauspiel-Kollegen Pitt verlobt, bis sie sich 1997 trennten. Später hatte Paltrow eine Beziehung mit Affleck. Mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, war sie von 2003 bis 2016 verheiratet. 2018 heiratete sie den Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk («Glee»).

Paltrow verglich ihre beiden Ex-Partner noch in anderen Punkten: Pitt sei romantischer gewesen und habe vermutlich den besseren Stil gehabt. Affleck habe sie eher zum Lachen bringen können, sie sei mit ihm aber auch eher in Streit geraten.

«Tatort»-Kommissar Brambach über Streaming-Drehs: Habe Blut geleckt

DRESDEN: Der Dresdner «Tatort»-Kommissar Martin Brambach mag Ausflüge in die Welt der Streaming-Produktionen. Mittlerweile habe er da schon Einiges gedreht, darunter die Dramaserie «Sam - Ein Sachse» für Disney+. «Es war meine erste Arbeit für einen Streaming-Dienst», sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien «viel freier oder geben den Kreativen noch viel mehr Freiheiten». Er habe «auf jeden Fall Blut geleckt», bekannte er. «Das ist toll, wenn man solche Angebote bekommt als Kreativer oder Schauspieler, fürs Team herrlich, dass es im Moment so einen Markt gibt.»

Brambach steht derzeit wieder als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel einen Dresdner-«Tatort» vor der Kamera. Der sächselnde Ermittler bleibt den Zuschauern auch weiter erhalten, verriet er. «Ich habe vor, das noch länger zu machen», sagte Brambach. «Mir macht diese Rolle Freude und ich finde, die ist noch längst nicht auserzählt». Er habe zudem das Gefühl, dass sie dem Publikum gefalle. «Das hat man als Schauspieler nicht so oft.»

Seit Ende April entstanden im Auftrag des MDR gleich zwei weitere Folgen. «Unter Feuer» und «Herz der Dunkelheit» sind die Fälle Nummer elf und zwölf des Schnabel-Teams mit den Hauptkommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel), das seit 2019 gemeinsam ermittelt. Sie sollen 2024 und 2025 ausgestrahlt werden - und in diesem Herbst zunächst «Was ihr nicht seht».

Vor Krönungskonzert: Lionel Richie zu Gast bei royaler Gartenparty

LONDON: Der US-amerikanische Soul-Sänger Lionel Richie (73/«All Night Long») war am Mittwoch Gast auf einer Gartenparty im Buckingham-Palast in London. Mit Zylinder und im feinen Zwirn zeigte er sich zusammen mit seiner Partnerin Lisa Parigi (32). Er traf dort König Charles (74) und Königin Camilla (75), wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Das Königspaar soll am Samstag in der Westminster Abbey gekrönt werden.

Richie gehört zu einer Reihe von Stars, die bei dem Krönungskonzert am Sonntag in Windsor auftreten. «Das ist eine Gelegenheit, die nur einmal im Leben vorkommt», sagte er zu Journalisten. Er kenne Charles schon seit vielen Jahren durch die gemeinsame Arbeit für wohltätige Zwecke. «Glauben Sie mir, er kümmert sich wirklich, er packt an», schwärmte Richie über den Monarchen. Details zu seinem Auftritt wollte der Musiker noch nicht preisgeben. Das Konzert, prophezeite er aber schon mal, werde «magisch».

Die Royals veranstalten im Sommer immer wieder Partys mit Tausenden von Gästen - meist Menschen, die für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt werden sollen und bei der Gelegenheit auf einen Smalltalk mit den Mitgliedern der Königsfamilie hoffen können.