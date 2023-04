Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.04.23 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Angela Schanelecs neuer Film «Music» läuft an

BERLIN: Man begreift zwar kaum die Handlung, kann sich aber mit wunderbaren Aufnahmen hinwegtragen lassen. Regisseurin Angela Schanelec bringt ihren neuen Film «Music» ins Kino. Der erfordert von seinem Publikum vor allem Geduld.

Die Szenen erinnern eigentlich eher an Gemälde. Regisseurin Angela Schanelec gewann mit «Music» bei der diesjährigen Berlinale einen Silbernen Bären für das beste Drehbuch, einige Wochen später kommt der Film nun ins Kino. Fragmentarisch wird eine eigene Version der Ödipus-Sage erzählt, verlegt ins Griechenland der 1980er Jahre, ins Heute und ins Berlin der Gegenwart.

Anfangs wird ein neugeborener Junge gefunden, dessen Geschichte man weiterverfolgt. Irgendwann macht er sich eines Totschlags schuldig. Der Film ist eher eine Aneinanderreihung von Momentaufnahmen als eine durchgehende Story. Wer die Ödipus-Sage nicht gut kennt, dürfte sie kaum erkennen können.

Schanelec bietet mit ihrem Film verschiedene Bilder an, die viele Assoziationen an Gedanken und Gefühle zulassen. Das ist für die einen schwierig, für die anderen reizvoll. Vor allem aber erfordert es Geduld. Nicht nur, weil etliche Aufnahmen recht statisch sind. Sondern auch, weil man es aushalten muss, dass sich einem im Film nicht alles sofort erschließt, manchmal auch gar nicht.

Jack Harlow überrascht mit neuer Musik

NEW YORK: US-Rapper Jack Harlow («First Class») veröffentlicht an diesem Freitag (28. April) sein drittes Album. Die knappe Ankündigung des 25-Jährigen bei Twitter verrät bereits den Titel der Platte: «Jackman», wie sein gebürtiger Name. Dazu postete er ein Foto des Albumcovers, das ihn oberkörperfrei neben einer Reihe von Mülltonnen zeigt.

Die spontane Bekanntgabe überraschte die Fans, da zuvor keine Song-Auskopplungen veröffentlicht wurden. So kommentierte eine Userin: «Keine Singles? Dann muss das Album großartig werden.» Ein anderer Nutzer schrieb: «Keine Leadsingle ist mutig.» Insgesamt ist die Vorfreude in der Kommentarspalte riesig, sogar der Musik-Streamingdienst Spotify äußerte sich: «Wir haben dich vermisst.»

2021 war Harlow als «Hitmaker of Tomorrow» ausgezeichnet worden - zu Recht, wie sich inzwischen herausstellt. Der Rapper konnte mehrere Grammy-Nominierungen einfahren und schaffte es in Deutschland bereits auf Platz Zwei der Charts. Zusätzlich zum neuen Album wird auch sein Schauspiel-Debüt mit Spannung erwartet. Im Remake des Sportfilms «White Men Can't Jump», das ab dem 19. Mai zu sehen ist, übernimmt er eine der Hauptrollen.

«In ihren Worten»: Neues Buch sammelt Notizen von Amy Winehouse

LONDON: Eine Sammlung von bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen, handgeschriebenen Lyrics und persönlichen Fotos von Amy Winehouse («Rehab») wird Ende August erscheinen - zwei Wochen bevor die verstorbene Sängerin 40 Jahre alt geworden wäre. Das Buch trägt den Titel «Amy Winehouse: In Her Words», also «in ihren Worten», und soll laut einer Ankündigung bei Twitter das «unglaubliche Schreibtalent, ihren Witz, ihren Charme und ihre Lebensfreude beleuchten». Es erscheint zunächst auf Englisch und kostet umgerechnet etwas mehr als 30 Euro.

Laut Buchbeschreibung kann so die Entwicklung der Grammy-Gewinnerin vom Aufwachsen bis zur Legende nachempfunden werden. Das Projekt dürfte nicht nur Fans freuen, sondern dient auch einem guten Zweck: Wie das Musikmagazin «Rolling Stone» berichtet, werden alle Einnahmen aus dem Verkauf des Buchs an die Amy Winehouse Foundation gespendet, mindestens aber 70.000 Pfund. Die Stiftung arbeitet daran, das Selbstwertgefühl junger Menschen zu stärken.

Das bewegte Leben der Musikikone wird derzeit auch verfilmt. Winehouse starb im Jahr 2011 im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung, nachdem sie jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen gekämpft hatte.

Madame Tussauds enthüllt neue Figur von Königsgemahlin Camilla

LONDON: Die Londoner Touristenattraktion Madame Tussauds hat eine neue Wachsfigur der britischen Königsgemahlin Camilla in ihre Ausstellung aufgenommen. Wie das Wachsfigurenkabinett mitteilte, soll das lebensechte Abbild der 75-Jährigen von Freitag an in einer neuen Abteilung gemeinsam mit Figuren von König Charles (74), dessen verstorbenen Eltern Queen Elizabeth II. und Prinz Philip sowie Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) zu sehen sein. William ist der älteste Sohn von Charles und Thronfolger.

Charles und Camilla sollen am 6. Mai in der Westminster Abbey zum König und der Königin Großbritanniens gekrönt werden. Madame Tussauds dürfte mit der Ankündigung eine gute Woche vorher auch den dazu erwarteten Besucherstrom im Blick haben. «Während für viele Menschen dies die erste Erfahrung einer Krönung wird, ist die Krönung von König Charles III. die achte, die Madame Tussauds London feiert», sagte der Chef der Touristenattraktion Tim Waters.

Die neue Camilla-Figur trägt ein dunkelblaues Kleid der Designerin Anna Valentine sowie Nachbildungen einer Tiara mit passender Kette, die einst schon Queen Elizabeth II. trug. Es ist bereits die zweite Wachsfigur von Camilla bei Madame Tussauds in London.