Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.04.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Neue Musik von den Foo Fighters: «Brutal ehrlich»

LOS ANGELES: Die Band Foo Fighters («Everlong») hat ein neues Album angekündigt. «But Here We Are» soll einer Pressemitteilung zufolge am 2. Juni veröffentlicht werden - pünktlich zu den Festivals «Rock am Ring» und «Rock im Park», bei denen die US-Gruppe auftreten wird. Das Album ist das erste nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins und wird beschrieben als «brutal ehrliche und emotional unverfälschte Antwort auf alles, was die Foo Fighters im letzten Jahr durchgemacht haben».

Einen ersten Vorgeschmack bekommen Fans in der Leadsingle «Rescued», die gemeinsam mit der Album-Ankündigung veröffentlicht wurde. Mit ihrem elften Album wollen die Foo Fighters nach eigenen Worten die heilenden Kräfte von Musik, Freundschaft und Familie aufzeigen. Dahinter verbirgt sich «der Sound von Brüdern, die Zuflucht in der Musik finden, die sie vor 28 Jahren zusammengebracht hat - ein Prozess, der ebenso therapeutisch wie lebensverlängernd war.»

Rockband-Mitglied Taylor Hawkins war Ende März 2022 auf Tournee tot in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt war er 50 Jahre alt.

Ariana Grande soll «Wicked» ihren Stempel aufdrücken

LOS ANGELES: «Thank U, Next»-Sängerin Ariana Grande (29) hat für ihre Rolle als Hexe Glinda in der Verfilmung des Musical-Hits «Wicked» einen Tipp von Originaldarstellerin Kristin Chenoweth bekommen. Die 54-jährige Theaterschauspielerin schilderte bei der «Kelly Clarkson Show», dass Grande sehr nervös gewesen sein soll und Chenoweth unbedingt stolz machen wollte. Sie riet ihr nach eigenen Worten deshalb: «Was ich dir ans Herz legen möchte, Ariana, ist, Glinda zu deiner Glinda zu machen. Sicher, du kannst deinen Hut vor mir ziehen, wenn du willst, aber ich möchte wirklich, dass du einfach du selbst bist.»

Die beiden Stars sollen sich schon kennen, seit Grande zehn Jahre alt ist. Dass die Sängerin nun in die Fußstapfen von Chenoweth tritt, habe den Kreis geschlossen. «Wicked» erzählt die Geschichte der ungleichen Hexen Elphaba und Glinda, die sich beide in den Prinzen Fiyero verlieben. Der Broadway-Hit ist die Vorgeschichte zum «Zauberer von Oz». Regisseur Jon M. Chu verfilmt die Geschichte nun. An der Seite von Grande wird die Sängerin und Schauspielerin Cynthia Erivo (34, «Harriet») als Elphaba zu sehen sein.

Polarforscher und Autor Arved Fuchs will bald wieder in See stechen

BAD BRAMSTEDT: Schon bald stehen für den Polarforscher und Autor Arved Fuchs neue Herausforderungen an: Mit dem auf vielen Nordmeerfahrten bewährten Segler «Dagmar Aaen» will Fuchs zur nächsten Etappe des Projekts «Ocean Change» aufbrechen.

Sie führt die Crew in Nord- und Ostsee. Die Basis für seine Expeditionen hat Fuchs, der 1989 als erster Mensch in einem Jahr beide Pole zu Fuß erreicht hatte, in seinem Elternhaus im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt eingerichtet. Möglichem Trubel zu seinem 70. Geburtstag am 26. April entgeht er aber auf Reisen. Er sei mit seiner Frau im Urlaub, teilte sein Büro mit.

Ingolf Lück verfolgt ein eisernes Sport-Programm

KÖLN: Moderator und Schauspieler Ingolf Lück («Die Wochenshow», «Formel Eins») ist das Gegenteil von einem Sportmuffel. «Ich versuche, jeden Tag mindestens eine Stunde Sport zu machen. Das macht mir Spaß», sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Zu Hause habe er ein Rudergerät, er mache Gymnastik und immer 100 Liegestütze. Wenn er auf Tour sei, sei auch oft Seilspringen dran. Zudem nehme er seinen Hula-Hoop-Reifen mit.

«Ich war früher ein dickes Kind, und diese Anlagen, die bleiben», berichtete Lück. «Jedes Gramm, das ich esse, wird zu zwei Gramm auf meinen Hüften.» Der in Bielefeld geborene Entertainer wird am Mittwoch (26. April) 65 Jahre alt.

Vinyl ist zurück: Record Store Day lockt mit limitierten Editionen

BERLIN: Schallplatten-Fans können sich am Samstag über 400 limitierte Vinyl-Releases anlässlich des Record Store Day freuen. Rund 240 Läden nehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der internationalen Verkaufsaktion teil, wie der Veranstalter mitteilte. «Wir möchten erreichen, dass die Leute wieder in die Plattenläden gehen und die Kultur vor Ort erleben. Mit dieser Idee ist der Record Store Day ja auch entstanden», sagte Projektmanager Carsten Wetzl.

Der Record Store Day wird von Musikfans, Bands sowie Plattenläden jedes Jahr gefeiert. Entstanden ist der Aktionstag 2008 in den USA, in Deutschland nehmen Schallplattenläden seit 2011 teil. «Es gibt diese besonderen Releases nur an diesem Tag, die werden dafür auch extra produziert», erklärte Wetzl. Die limitierten Platten umfassen dann beispielsweise unveröffentlichte Songs, Bonustracks, Liveaufnahmen oder sie sind in verschiedenen Designs verfügbar.

«Gerade in den vergangenen zwei Jahren war es wegen Corona schwierig, den Record Store Day durchzuführen», sagte Wetzl. Deshalb hoffe man dieses Jahr auf bis zu 120.000 Besucherinnen und Besucher. Auch jüngere Hörerinnen und Hörer seien mittlerweile Teil der Zielgruppe. «Es wird auf jeden Fall Platten für die ältere Zielgruppe geben wie Falco oder Peter Schilling. Aber auch Sam Fender oder Taylor Swift sind für Jüngere mit dabei.»

Schallplatten werden in Deutschland immer mehr gekauft. Der Vinyl-Absatz legte dem Bundesverband für Musikindustrie (BVMI) zufolge 2022 mit 4,3 Millionen verkauften Platten um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Schallplatten halten sich nach Streaming und CDs auf dem dritten Platz mit einem Branchenumsatz von 6 Prozent. Zu den beliebtesten Genres zählen Rock sowie Pop. Doch auch Hip-Hop, Jazz sowie Dance werden gerne gekauft.