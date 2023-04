Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.04.23 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Moskau beklagt fehlende Visa für Lawrow-Delegation vor UN-Auftritt

WASHINGTON: Russland hat Verzögerungen bei der Ausgabe von US-Visa an Moskaus UN-Delegation unter Leitung von Außenminister Sergej Lawrow kurz vor wichtigen Sitzungen des UN-Sicherheitsrats kritisiert. «Bis jetzt wurde nicht eine einzige Einreiseerlaubnis erteilt», schrieb Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, am Donnerstag auf dem Telegram-Kanal der diplomatischen Vertretung. Russland hat im April den turnusmäßigen Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Lawrow soll die Sitzungen des Rats am 24. und 25. April leiten.

Es seien nur noch wenige Tage bis zu dem Ereignis, doch bislang gebe es immer noch viele Unklarheiten. So sei auch die Landeerlaubnis für Lawrows Flugzeug noch nicht erteilt worden. «Wir erwarten, dass die Amerikaner umgehend die Flugerlaubnis ohne irgendwelche Bedingungen oder Einschränkungen erteilen», sagte Antonow. Auch eine weitere Verzögerung bei der Visavergabe sei ein Verstoß gegen die Pflichten der USA als Basis des UN-Hauptquartiers. Vor Antonow hatten auch Kremlsprecher Dmitri Peskow und Russlands stellvertretender Außenminister Sergej Rjabkow zu mehr Eile bei der Visavergabe gemahnt.

Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau sind stark angespannt. Die USA hatten im Februar angekündigt, wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen auch gegen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinen Chefdiplomaten Lawrow zu verhängen.

«Harry Potter»-Bücher werden als TV-Serie aufgelegt

LOS ANGELES: Die Abenteuer des berühmten Zauberschülers Harry Potter sollen als TV-Serie aufgelegt werden. Der Streamingdienst HBO Max gab das Projekt am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Die britische Schriftstellerin J.K. Rowling, die Autorin der sieben «Harry Potter»-Romane, ist demnach als ausführende Produzentin an Bord. HBO Max zufolge soll es sich um eine «getreue Adaption» der «ikonischen» Bücher handeln. Laut «Hollywood Reporter» ist die Laufzeit der Serie mit einer neuen Besetzung auf zehn Jahre angelegt.

1997 erschien mit «Harry Potter und der Stein der Weisen» der erste Band der Saga um den Zauberschüler und die magische Welt der Zauberschule Hogwarts. Mit mehr als 500 Millionen verkauften Büchern in rund 80 Sprachen gilt Harry Potter als erfolgreichste Buchserie der Welt. Von 2001 bis 2011 folgten acht Kinofilme mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson als Hauptdarsteller der Fantasy-Reihe.

Mark Wahlberg passt Sportroutine an sein Alter an

LOS ANGELES: Der für seine Fitness bekannte Schauspieler Mark Wahlberg hat sein Training altersbedingt verändert. Im Gespräch mit dem Magazin «People» erklärte er, er beginne zu begreifen, dass er 51 Jahre alt ist und «nicht versuchen muss, jeden zu übertreffen». Stattdessen verfolge er nun einen Ansatz, den man ihm nach eigenen Worten schon vor 20 Jahren empfohlen hat: «Ich trainiere gezielt Muskelgruppen.» Dabei nutze er nicht besonders viel Gewicht, sondern verweile länger in der Anspannung. Diese Art des Trainings beschreibt er als «intelligent».

Wahlbergs Motivation beim Sport sind in der Regel Filmrollen: «In den letzten rund 20 Jahren hat das irgendwie diktiert, was ich tue und wie ich die kommenden vier oder fünf Monate jedes Jahr angehe.» So nahm der US-Amerikaner für «Pain & Gain» ordentlich Muskelmasse zu oder setzte sich für den Thriller «Mile 22» monatelang auf Diät.

Familie: «Medizinische Komplikation» bei Schauspieler Jamie Foxx

LOS ANGELES: Bei Schauspieler Jamie Foxx (55, «Day Shift») ist es nach Familienangaben zu «medizinischen Komplikationen» gekommen.

Das gab seine Tochter Corinne am frühen Donnerstag bei Instagram bekannt. «Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung.» Die Boulevard-Zeitung TMZ schreibt von einer Einlieferung ins Krankenhaus. Was der Hollywood-Star erlitt, wurde nicht öffentlich. Angesichts des Vorfalls bittet die Familie in dem Instagram-Statement nun um Privatsphäre.

Neue «Game of Thrones»-Vorgeschichte wird verfilmt

NEW YORK: Der Streamingdienst HBO Max hat einen neuen Ableger der erfolgreichen Serie «Game of Thrones» angekündigt. Die Sendung spielt chronologisch vor «Game of Thrones» und somit zu einer Zeit, in der die Targaryen-Linie noch auf dem Eisernen Thron sitzt, wie aus einer Mitteilung bei Instagram hervorgeht: «Ein Jahrhundert vor «Game of Thrones» gab es Ser Duncan, den Großen, und seinen Knappen Egg».

Laut HBO Max wurde nicht nur eine Pilotfolge bestellt, sondern direkt eine ganze Staffel. «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» soll unter anderem von Fantasy-Autor George R. R. Martin (74) produziert werden. Er verfasste die «Das Lied von Eis und Feuer»-Bücher, auf denen «Game of Thrones» beruht. Seine Romanreihe «Tales of Dunk and Egg» dürfte auch bei den neuen Spin-off-Episoden als Vorlage dienen.

Mit «House of the Dragon» gibt es bereits eine Serie zur Vorgeschichte von «Game of Thrones». Eine zweite Staffel dazu ist aktuell in Arbeit. Die Serie rückt das Haus Targaryen in den Mittelpunkt, also die Vorfahren von Daenerys (Emilia Clarke), die im Besitz mehrerer feuerspeiender Drachen sind und deshalb herrschen.

Klage: US-Sänger Nick Carter weist Vorwurf der Vergewaltigung zurück

LOS ANGELES: US-Sänger Nick Carter (43) hat gegen ihn erhobene Vorwürfe um einen angeblichen sexuellen Übergriff zurückgewiesen. Seine Anwältin schrieb am Mittwoch in einer Stellungnahme, dass die US-Popsängerin Melissa Schuman (38) schon seit vielen Jahren diese «falsche» Behauptung über den Backstreet-Boys-Sänger verbreiten würde. Schuman, frühere Sängerin der Girl-Band Dream, geht jetzt mit einer Zivilklage gegen Carter vor, wie People.com berichtete. Sie kämpfe dafür, dass das Musikgeschäft ein sichererer Ort zum Arbeiten und Auftreten werde, schrieb Schuman am Mittwoch auf Instagram.

Bereits 2017 hatte sie gesagt, Carter sei 2003 sexuell übergriffig geworden. Der damals 22 Jahre alte Sänger habe sie als 18-Jährige in seine Wohnung im kalifornischen Santa Monica eingeladen und sie dort vergewaltigt. Carter wies die Anschuldigungen damals zurück. Sämtliche Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Es kam nicht zu einem strafrechtlichen Prozess. Der Fall sei verjährt, teilte die Staatsanwaltschaft 2018 mit.

Im vorigen Dezember war Carter von einer weiteren Frau wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs im Jahr 2001 verklagt worden. Sie sei als 17-Jährige von dem damals 21 Jahre alten Carter nach einem Konzert im US-Staat Washington in seinem Tourbus vergewaltigt worden, sagte die Frau. Carters Anwaltsteam wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück. Im Februar reagierte Carter mit einer Gegenklage. Darin wirft er beiden Frauen unter anderem Verleumdung vor.

Carter war Mitte der 90er Jahre zu den Backstreet Boys gestoßen. Die fünfköpfige Band gehört zu den erfolgreichsten Boygroups weltweit. Seit 2014 ist der Sänger mit Lauren Kitt Carter verheiratet, sie haben drei kleine Kinder.

«Herzkino»-Chirurg Patrick Kalupa kann gut Blut sehen

BERLIN: Schauspieler Patrick Kalupa hat bei den Dreharbeiten zu seiner neuen Arzt-Romanze die Hände nicht frei bewegen können. Im ZDF-Film «Dr. Nice» aus der «Herzkino»-Reihe - an diesem Sonntag um 20.15 Uhr im Zweiten - spielt Kalupa den genialen Chirurgen Moritz Neiss. Der Mediziner kann nach einem schweren Unfall aus Leichtsinn die Hand nicht mehr richtig einsetzen und trägt dort eine Schiene, in Fachkreisen Orthese genannt. «Es war schon eine Herausforderung», sagte der 43-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Die Orthese schränkt Dich in der Bewegungsfreiheit ziemlich ein. Aber genau das erlebt Dr. Nice ja auch. Somit war die Orthese für mein Schauspiel sogar eine Hilfe.» Probleme damit, Blut zu sehen, hat Kalupa auch nicht: «Ganz im Gegenteil, ich bin da hart im Nehmen.»

Wie er die Handgriffe geübt hat? «Da hilft mir als Schauspieler einerseits eine gute Beobachtungsgabe und andererseits kann man natürlich das Führen des Skalpells zum Beispiel an Obst gut üben, so wie es Dr. Nice auch im Film praktiziert. Allerdings darf Dr. Nice bedingt durch sein Handicap zunächst leider nicht am Patienten agieren», so der Berliner. Ein Arzt-Vorbild habe er nicht gehabt. «Im echten Leben nicht. Wobei eine sehr gute Freundin, die Chirurgin ist, mir bei der Vorbereitung auf die Rolle eine große Unterstützung war.»

In der ersten Episode «Hand aufs Herz» führt Neiss ein unerwarteter Anruf an die deutsch-dänische Grenze, wo seine 16-jährige Tochter Lea lebt - von der er bislang nichts wusste. Der zweite ZDF-Film «Alte Wunden» wird dann am 23. April um 20.15 Uhr ausgestrahlt.