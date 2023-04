Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.04.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«Marvelous Mrs. Maisel»-Star Borstein: «Kann mir Serie nicht ansehen»

LOS ANGELES: Schauspielerin Alex Borstein (52) spielt in der Serie «The Marvelous Mrs. Maisel» eine Hauptrolle und hat nun verraten, dass sie die Sendung selbst nur in Auszügen gesehen hat. Das hat einen besonderen Hintergrund, den sie dem Branchenmagazin «Entertainment Tonight» im Interview erklärte. «Ich kann es mir nicht anschauen, während ich noch daran arbeite, weil ich mich dann verändere», sagte die US-Amerikanerin. Mit einem Praxisbeispiel brachte Borstein zum Ausdruck, wohl verkrampfter zu spielen, wenn sie wüsste, wie sie wirkt: «Mir gefällt nicht, wie mein Arm aussieht, also halte ich ihn für den Rest der Staffel fest.» Alex Borstein spielt in der Serie Susie Myerson, die Managerin der Hauptfigur.

Bisher habe die Schauspielerin nur zwei Folgen der ersten Staffel geschaut - allerdings nicht freiwillig. «Wir waren bei einer internationalen Premiere in Berlin in einem Theater und dann haben die Episoden angefangen und wir saßen fest», erinnerte sie sich. Wenn die fünfte und letzte Staffel veröffentlicht wird, will Borstein die Sendung aber schließlich nachschauen: «Ich werde mit meiner Tochter in meinem Bett Eis essen und wir werden alles gucken.»

Dem Ende blickt die Schauspielerin, die in «The Marvelous Mrs. Maisel» die Rolle der Comedian-Agentin Susie Myerson spielt, mit gemischten Gefühlen entgegen: «Ich bin gespannt auf das, was als Nächstes kommt. Was ist die neue Herausforderung?» Aber es sei auch «der Abschied von einem besten Freund. Es ist wie der Abschied von der Familie.» Ab dem 14. April können die finalen Episoden bei Amazon Prime gestreamt werden.

Christina Aguilera: Kindheitstrauma ist noch immer präsent

LOS ANGELES: Sängerin Christina Aguilera (42) ist nach eigenen Worten mit viel Gewalt groß geworden und hat noch heute mit den Erinnerungen daran zu kämpfen. Im Podcast «Call Her Daddy» sagte die US-Amerikanerin: «Mit 42 Jahren bin ich nach wie vor davon betroffen. Das Ganze versteckt sich unter der Oberfläche. Ein Trauma verlässt dich nie, du findest nur Wege, es zu heilen.» Über die Vorfälle zu sprechen, sei ihre Art der Therapie. Die Grammy-Preisträgerin räumte aber ein, dass auch Jahre später manche Filme unschöne Rückblicke auslösen.

Bemerkbar mache sich die schwierige Kindheit zudem im Umgang mit ihrer eigenen Tochter. Aguilera beschreibt sich in dem Podcast selbst als «beschützerische Bären-Mama». Sie bläue ihrem Kind hartnäckig ein: «Beim ersten Mal, wenn dich jemand schlägt, beim ersten Mal, wenn jemand dir das Gefühl gibt, dass du dich nicht wohlfühlst, [gehst du].» Summer Rain wurde 2014 geboren und ist die gemeinsame Tochter mit Filmproduzent Matt Rutler. Mit ihrem Ex-Ehemann Jordan Bratman hat sie zudem einen Sohn.

Ina Paule Klink will beim Gendern auch mal fünf gerade sein lassen

BERLIN: Schauspielerin Ina Paule Klink findet Gendern zwar wichtig. Sie hält aber nichts davon, andere zurechtzuweisen, die das mal nicht tun. «Ja, Gendern ist wichtig», sagte die 43-Jährige («Wilsberg», «Der Zürich-Krimi») der Deutschen Presse-Agentur. «Gerade wir, die in der medialen Öffentlichkeit stehen, wir sind ja die, die am Rad drehen können, dass die Leute sich dann auch privat mal zumindest Gedanken über das Thema machen.»

«Ich versuche, auch privat zu Gendern, aber es klappt nicht immer», sagte Klink. «Man sollte niemand verurteilten, wenn er es mal vergisst.» Sie selbst finde es schwierig, wie viele heute einen Kehlkopf-Knacklaut zu benutzen. Etwa bei «Schauspieler-in» hinter dem «r», ähnlich wie beim Wort «The-ater» zwischen «e» und «a». Sie benutze eher Formulierungen wie «Schauspielerinnen und Schauspieler».

Die neue Episode des Zürich-Krimis, «Borchert und die Sünden der Vergangenheit», steht jetzt in der ARD-Mediathek.