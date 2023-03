Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.03.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Ahmed Best als Jedi-Meister: «Schön, wieder hier zu sein»

LOS ANGELES: Schauspieler Ahmed Best (49), der einst als Jar Jar Binks in mehreren «Star Wars»-Filmen zu sehen war, ist als Jedi in der Serie «The Mandalorian» zurückgekehrt und hat seine Freude darüber bei Instagram ausgedrückt. Zu einem Foto aus dem Fitnessstudio schrieb er: «Schön, wieder hier zu sein. Es gibt so viel zu sagen und zu teilen. Das wird ein paar Tage dauern. Aber für den Moment möchte ich mich einfach bei allen bedanken, die mir Halt gegeben und mich besser gemacht haben.» In den Kommentaren wurde der US-Amerikaner als Jedi-Meister Kelleran Beq von den Fans willkommen geheißen.

Wie unter anderem das Branchenblatt «Deadline» dokumentiert, wurde die Figur ursprünglich schon für die 2020 auf YouTube gezeigte Spiel-Show «Star Wars: Jedi Temple Challenge» geschaffen. Damals schlüpfte Best ebenfalls in diese Rolle. Einen kurzen Cameo-Auftritt hatte er außerdem in «Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger» als Achk Med-Beq.

Nun ist der 49-Jährige wohl erstmals seit seiner Zeit als Jar Jar Binks längerfristig wieder in der weit entfernten Galaxis zu sehen - darauf deutet auch der Instagram-Hashtag #stayready (deutsch: bleibt bereit) hin. Seine frühere Figur war Berichten zufolge im «Star Wars»-Universum nicht gut angekommen, weshalb sie schließlich nicht mehr gezeigt wurde.

John Grisham wehrt sich gegen eigene rassistische Denkmuster

HAMBURG: Der US-amerikanische Bestsellerautor John Grisham kämpft bis heute in manchen Situationen gegen eigene rassistische Denkmuster an. «Wenn man so aufgewachsen ist wie ich, muss man hart daran arbeiten, das aus seinem System rauszubekommen», sagte der 68-Jährige im Interview des «Zeit»-Magazins. «Ich kämpfe jeden Tag, bis heute.» Er wolle nicht schlecht über seine verstorbenen Eltern reden, «aber sie waren nicht anders als all die anderen Weißen auf der Straße», so Grisham, der aus dem Südstaat Mississippi stammt.

«Wir wuchsen mit dem Selbstverständnis auf: Wir leben in einer weißen Welt, und sie wird immer weiß bleiben.» So sei er erzogen worden, «dieses Denken ist tief verwurzelt in mir».

Als vor vier Jahren seine Enkelin geboren wurde, habe seine Tochter im Krankenhaus von der jungen afroamerikanischen Ärztin geschwärmt, die sie betreute. «Und ich dachte: Moment mal, wir sind in diesem berühmten Krankenhaus, ich will einen weißen Mann mit grauen Haaren, der einen Haufen Erfahrung hat!», so Grisham. Er habe sich gerade noch bremsen können, das auszusprechen, «aber es hat mir gezeigt, wie weit der Weg ist, den ich noch zurücklegen muss».