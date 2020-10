Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.10.20 | Überblick

Chrissy Teigen und John Legend: Haben drittes Kind verloren

LOS ANGELES: Das Model Chrissy Teigen, Ehefrau von Musiker John Legend, hat eine Fehlgeburt erlitten. «Wir sind geschockt und empfinden Schmerz, wie man ihn sonst nur vom Hörensagen kennt. Die Art von Schmerz, die wir noch nie zuvor gefühlt haben», schrieb die 34 Jahre alte Teigen in einem emotionalen Instagram-Post über die Zeit im Krankenhaus. «Wir waren nie in der Lage, die Blutungen zu stoppen», fügte sie hinzu. Dazu stellte sie ein Schwarzweiß-Foto, das sie weinend auf einem Krankenhaus-Bett zeigt.

Sonst entscheide das Paar - die beiden sind Eltern von Tochter Luna Simone (4) und Sohn Miles Theodore (2) - immer erst nach der Geburt und kurz vor dem Verlassen der Klinik über den Namen des Babys. «Aber wir hatten aus irgendeinem Grund begonnen, diesen kleinen Kerl in meinem Bauch Jack zu nennen.» Jack habe so hart dafür gekämpft, Teil der kleinen Familie zu werden - «und das wird er sein, für immer. (...) Wir werden dich immer lieben.»

Bereits Mitte September hatte Teigen in einem Instagram-Video berichtet, dass sie aus Gesundheitsproblem im Bett bleiben müsse. Der elffache Grammy-Gewinner Legend und das Model sind seit 2013 miteinander verheiratet.

«Pan Tau»-Darsteller Matt Edwards hat keine Angst vor Zauberfehlern

MÜNCHEN: Der britische Zauberer und «Pan Tau»-Darsteller Matt Edwards hat bei Vorführungen keine Angst vor Fehlern. «Wenn es schief geht, macht das nichts aus. Hab einfach Spaß und mach weiter mit dem nächsten Trick», sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in München, der ab Sonntag in der Kinderserie «Pan Tau» um 10.10 Uhr im Ersten zu sehen ist. Edwards selbst kam sich sehr mächtig vor, als er als Kind seine ersten Zaubervorführungen gab. «Ich fühlte mich wie ein Superheld, der Erwachsene austricksen konnte», erinnerte er sich. «Das hat mich so motiviert, dass ich immer weiter gezaubert habe.»

Sein Tipp für alle Kinder, die gerne zaubern wollen: Selbstvertrauen, Leidenschaft und viel Geduld. Und viel Übung. «Du musst die Bewegungen ausführen können, ohne hinzusehen. Du musst dich fast schon langweilen und wissen, dass du es wirklich gut kannst und dann musst du es einfach nur genießen.»