Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.01.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Britischer Schauspieler Julian Sands beim Wandern in USA verschollen

LOS ANGELES: Der aus Filmen wie «Zimmer mit Aussicht» bekannte britische Schauspieler Julian Sands wird seit einer Wanderung in einer Bergregion im US-Bundesstaat Kalifornien vermisst. Der 65-Jährige sei am vergangenen Freitag nordöstlich von Los Angeles zu einem Ausflug in die Gegend um den Mount Baldy aufgebrochen und nicht zurückgekehrt, teilte das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino laut Medienberichten am Mittwoch (Ortszeit) mit. Rettungsteams hätten nach Sands gesucht, mussten aber den Einsatz wegen schlechten Wetters und Lawinengefahr abbrechen, sagte Sprecherin Gloria Huerta dem Sender CNN. Derzeit seien Drohnen bei der Suche im Einsatz.

Kalifornien ist wochenlang von schweren Winterstürmen mit Schnee, Erdrutschen, Schlammlawinen und Überschwemmungen heimgesucht worden. Das Sheriff-Büro hatte erst kürzlich vor Wanderungen zum Mount Baldy gewarnt. Der Berg heißt offiziell Mount San Antonio, gehört zum San-Gabriel-Gebirgszug und ist knapp 3070 Meter hoch. «Die Bedingungen sind widrig und äußerst gefährlich. Wegen der starken Winde hat sich der Schnee in Eis verwandelt, was das Wandern extrem gefährlich macht», hieß es in einem Facebook-Post. Zwei Wanderer seien in den vergangenen Wochen in dem Gebiet nach Stürzen ums Leben gekommen.

Sands lebt in der Nähe von Hollywood und ist laut Medienberichten ein begeisterter Bergwanderer. In seiner jahrzehntelangen Karriere hat er neben «A Room With a View» (Zimmer mit Aussicht) in zahlreichen anderen Filmen und Serien mitgewirkt, etwa «Naked Lunch», «Warlock», «Snakehead», «The Killing Fields», «Leaving Las Vegas», «Arachnophobia», «Smallville», «24» oder jüngst «What/If».

Regisseur Chazelle: Brad Pitt wäre auch ein Stummfilm-Star gewesen

HAMBURG: Regisseur Damien Chazelle hält große Stücke auf die Schauspielkunst von Brad Pitt. Der 59-Jährige spielt eine Rolle in Chazelles Film «Babylon - Rausch der Ekstase», der diese Woche in den deutschen Kinos startet. Auf die Frage, welcher Schauspieler von heute auch in der Stummfilmzeit ein großer Star gewesen wäre, sagte der 38-jährige Regisseur im «Stern»-Magazin (Donnerstagsausgabe): «Brad Pitt. Er hat so viele Schichten auf seinem Gesicht, die er wie Vorhänge hoch- und herunterziehen kann. Und das Beste ist, egal, wen oder was er spielt, du siehst ihn nie arbeiten.»

«Babylon - Rausch der Ekstase» entführt ins frühe Hollywood der 1920er Jahre, als die Filmmetropole von der Stummfilm-Ära ins Tonzeitalter schlitterte. «Es war nur ein kleiner technischer Fortschritt, der alles auf den Kopf stellte», sagte Chazelle im «Stern». «Plötzlich waren große Stars niemand mehr, und bisher Unbekannte waren auf einmal Stars.»

Penélope Cruz und Dua Lipa Mit-Ausrichterinnen der Met-Gala

NEW YORK: Stars wie Schauspielerin Penélope Cruz und Musikerin Dua Lipa sollen sich bei der diesjährigen Met-Gala als Mit-Ausrichterinnen betätigen. Die starbesetzte Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai am New Yorker Metropolitan Museum statt. Auch Vogue-Chefin Anna Wintour, Schauspielerin Michaela Coel und Tennis-Star Roger Federer sollen als Ehren-Ausrichter dabei sein, wie das Museum am Central Park in Manhattan am Mittwoch mitteilte.

Der oft als «Party des Jahres» bezeichnete «Met Ball» ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des «Costume Institute Benefit» bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.

Mit der Gala soll in diesem Jahr eine Ausstellung über den 2019 gestorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld eröffnet werden. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sollen in der Schau «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» zu sehen sein.