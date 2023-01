Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Sally Field: «Ältere weibliche Fangemeinschaft wird unterschätzt»

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Sally Field fühlt sich nach eigenen Angaben als ältere sportbegeisterte Frau nicht genug wahrgenommen. «Ich bin ein riesiger Sportfan und ich denke, dass die Welt und gewiss dieses Land die Fangemeinschaft, die weiblich und älter ist, unterschätzt», sagte die 76-Jährige dem Branchenmagazin «Entertainment Tonight».

Field, die in Filmen wie «Forrest Gump», «Mrs. Doubtfire» und «Lincoln» mitgespielt hat, betonte, dass «alt» kein böses Wort sei. «Wir haben uns diese Jahre hart erarbeitet, diese Momente, diese Tage, jeden einzelnen davon.»

In der Komödie «80 for Brady» spielen Field und Jane Fonda, Rita Moreno und Lily Tomlin vier beste Freundinnen, die zum Super Bowl reisen, um den Star-Quarterback Tom Brady zu erleben. American-Football-Superstar Brady selbst ist in dem Film ebenfalls zu sehen. Der Film kommt am 3. Februar in die US-Kinos.

Bohlen: Unbekannter half mit Bargeld aus - «Gibt noch geile Menschen»

HAMBURG: Der Musikproduzent und Talentscout Dieter Bohlen ist nach eigenen Worten einem unbekannten Gönner sehr dankbar. «Ich bin immer wieder überrascht über kleine Sachen, die mich umhauen», sagte Bohlen (68) in einem RTL-Interview. «Ein Beispiel: Letzte Woche stand mein Auto drei oder vier Stunden in einem Parkhaus, das ist in Hamburg relativ teuer. Ich bin dort relativ oft und bezahle immer mit meinem Handy am Automaten.» An diesem Tag habe dieser Bezahlmodus aber nicht funktioniert. «Ich hatte 19 Euro auf der Uhr und kein Bargeld dabei. Hinter mir stand ein Mann, der mir zusah und dann sagte: «Ich zahl' das für dich, ich wollte dir sowieso schon immer mal einen Gefallen tun.»»

«Wow!», sagte Bohlen darüber. «Der Typ kannte mich doch gar nicht, ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen und er sah auch nicht so aus, als ob er Millionär ist. Wenn du so Nettigkeiten kriegst von Leuten, die eigentlich nichts haben und einem trotzdem in einer blöden Situation helfen - sowas haut mich richtig aus dem Sulky. Dann denkst du, es gibt wirklich noch geile Menschen.»

Am 14. Januar um 20.15 Uhr geht die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» mit Bohlen in die letzte Staffel.

Der King lebt in Australien: Elvis-Festival feiert 30. Jubiläum

PARKES: Koteletten, schwarze Haartollen und funkelnde Showanzüge soweit das Auge reicht: Die australische Kleinstadt Parkes ist derzeit wieder das Mekka für Doppelgänger, Imitatoren und Fans von Elvis Presley (1935-1977) schlechthin. Bereits zum 30. Mal veranstaltet der Ort 350 Kilometer westlich von Sydney das «Parkes Elvis Festival» - immer rund um den Geburtstag des King of Rock 'n' Roll am 8. Januar. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte von Doubles des Kultsängers, Tanzstunden, Filmabende, ein Miss Priscilla Dinner und sogar Elvis Bingo.

Das Motto in diesem Jahr lautet «Blue Hawaii», nach der gleichnamigen Musikkomödie aus dem Jahr 1961. Das Südsee-Abenteuer gilt als Elvis' erfolgreichster Film. Viele Festivalteilnehmer trugen in diesem Jahr stilecht zum Strassstein-besetzen Overall samt dickem Gürtel auch eine hawaiianische Blumenkette. Mit dem eigens eingerichteten «Elvis Express» konnte die bunte Truppe von der Sydney Central Station per Zug direkt nach Parkes fahren.

Durch das Städtchen mit normalerweise nur 12.000 Einwohnern laufen seit Mittwoch wieder Elvis Presleys, wohin man schaut. Viele sind von weit her angereist, etwa aus Japan. Insgesamt würden etwa 24.000 Fans erwartet, teilten die Organisatoren mit. «Einfach jeder hier ist Elvis. Eine wundervolle Woche», zitierte die Webseite news.com.au Damien Barden, der schon zum fünften Mal dabei ist. Das Festival voller Schmalzlocken und lockerer Hüftschwünge dauert noch bis Sonntag.