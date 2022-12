Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.12.22 | Überblick

Daniel Craig: «Die meisten Drehbücher sind Mist»

LONDON: Der frühere James-Bond-Darsteller Daniel Craig («Keine Zeit zu sterben») bekommt nach eigener Aussage nur selten ein Drehbuch in die Hände, das ihm sofort gefällt. «Die meisten Drehbücher, die man zugeschickt bekommt, sind Mist», sagte Craig (54) im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. «Sie sind okay, aber sie brauchen viel Arbeit. Man muss sich zusammensetzen und gucken, ob man da mühsam etwas rausarbeiten kann.»

Bei der Krimikomödie «Knives Out», die am Freitag bei Netflix anläuft und in der Craig den schrulligen US-Detektiv Benoit Blanc spielt, sei das anders gewesen. «Ich habe es gesehen und gelesen und wusste sofort, wer dieser Typ ist», so Krimifan Craig über das Drehbuch. «Dass man etwas bekommt, was so ausgefeilt ist, so aufregend und witzig, das ist etwas, was nur sehr, sehr selten passiert.»

Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson gab das Kompliment direkt zurück. «Er ist einer der begabtesten Schauspieler auf diesem Planeten», sagte Johnson über seinen Hauptdarsteller. Craig sei außerdem «sehr, sehr witzig.»

Nach dem großen Erfolg von «Knives Out» im Jahr 2019 spielt Craig jetzt in der Fortsetzung «Glass Onion: A Knives Out Mystery» erneut den schrulligen Blanc. Ab Freitag ist der Film, der nur für kurze Zeit in den Kinos lief, beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Ein dritter Teil ist bereits in Planung.

Erste Geburtstagsparade für König Charles am 17. Juni 2023

LONDON: Die erste offizielle Geburtstagsparade «Trooping the Colour» für den neuen britischen König Charles III. wird am 17. Juni 2023 abgehalten. Das teilte der Londoner Buckingham-Palast in der Nacht zum Donnerstag mit.

Das farbenfrohe Spektakel, das zuletzt für die im September gestorbene Queen Elizabeth II. als Höhepunkt der Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum stattfand, gilt als einer wichtigsten Termine im royalen Kalender. Die Parade wird seit über 260 Jahren wegen des Wetters nicht am eigentlichen Geburtstag des Monarchen, sondern im Juni abgehalten. Charles feiert am 14. November kommenden Jahres seinen 75. Geburtstag.

Beteiligt sind mehr als 1400 Gardesoldaten verschiedener Regimente der sogenannten Household Division, 200 Pferde und 400 Mitglieder von Militärkapellen. Die Prozession führt vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall auf den zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade. Anschließend geht es zurück zu dem Schloss. Charles und weitere Royals nehmen daran ebenfalls in Uniform und auf dem Rücken eines Pferdes teil. Der Abschluss ist ein Überflug mit Flugzeugen und Hubschraubern der Royal Air Force, während sich die Königsfamilie vom Balkon des Residenzschlosses zeigt.