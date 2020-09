Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

«The Meaning of Mariah Carey»: Sängerin veröffentlicht Memoiren

NEW YORK: Die US-Sngerin Mariah Carey veröffentlicht Ende September ihre Memoiren. In «The Meaning of Mariah Carey» (deutsch: Die Bedeutung von Mariah Carey) werde es unter anderem um ihr Aufwachsen als nicht-weiße Frau und um ihre Beziehungen gehen - das erzählt die 50-Jährige in einem Interview mit Oprah Winfrey, das am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt werden soll, wie CNN berichtet.

Ihre Beziehung zu dem ehemaligen Baseballprofi Derek Jeter bezeichnet Carey in dem Interview als «Katalysator». Der heute 46-Jährige habe es ihr ermöglicht, ihre Ehe mit Musikmanager Tommy Mottola zu beenden. Mottola machte Carey zum Star, nachdem sie ihm 1988 auf einer Party ein Demo-Tape in die Hand gedrückt hatte. 1993 heiratete sie den damaligen Chef des Plattenlabels Columbia Records, fünf Jahre später ließ sich das Paar scheiden. «Derek hat mir geholfen, aus der Beziehung herauszukommen», erklärt sie in dem Interview.

Ein weiteres Thema in dem Buch soll demnach Careys Beziehung zu ihren Kindern sein, den Zwillingen Moroccan Scott und Monroe (9). «Die Kinder zeigen mir tatsächliche Liebe, sie sind meine Familie», sagt die Sängerin. «The Meaning of Mariah Carey» erscheint am 29. September.

Til Schweiger ist beim Thema Tod «ein Verdränger»

BERLIN: Der Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger (56) spricht nur ungern über den Tod. «Ich bin bei dem Thema eher ein Verdränger. Das war ich schon immer. Es ist nicht mein Lieblingsthema», sagte Schweiger der Deutschen Presse-Agentur. Der Schauspieler spielt in dem Drama «Gott, du kannst ein Arsch sein» einen evangelischen Pfarrer, dessen Tochter unheilbar an Krebs erkrankt. Der Film startet am 1. Oktober in den Kinos.

Der 56-Jährige, der selbst vier Kinder hat, ist sich noch unschlüssig, ob er an Gott und ein Leben nach dem Tod glauben soll. «Früher war ich Atheist. Im Laufe des Lebens bin ich aber offener geworden beim Glauben an andere Energien. Ich bin aber noch zu keiner hundertprozentigen Erkenntnis gekommen», sagte Schweiger weiter.

Corona-Krise: New Yorker Metropolitan Opera verschiebt Öffnung weiter

NEW YORK: Die renommierte New Yorker Metropolitan Opera hat ihre Wiederöffnung angesichts der anhaltenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie um weitere neun Monate verschoben. Erst Ende September 2021 solle eine neue Spielzeit beginnen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Entscheidung sei «extrem schwierig» gewesen, habe aber nach Beratung mit Gesundheitsexperten so getroffen werden müssen. Zuvor hatte die seit März wegen der Pandemie geschlossene Oper geplant, mit einer Gala am 31. Dezember 2020 ihre Türen wieder für Besucher zu öffnen.

Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York, die im Frühjahr eines der weltweiten Epizentren der Pandemie war, seit Monaten hart. Museen dürfen inzwischen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Zahlreiche andere Kultureinrichtungen, wie etwa die Theater des berühmten Broadway, haben aber bereits angekündigt, in diesem Jahr nicht mehr aufzumachen.