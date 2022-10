Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.22 | Aktualisiert um: 21:40 | Überblick

Vielporträtierter Bühnenstar Tilla Durieux als Spiegel der Kunstwelt

WIEN/BERLIN: Künstler von Nolde über Renoir bis Kokoschka haben sie auf Leinwand und Papier verewigt: Die vielen Porträts des Theaterstars Tilla Durieux (1880-1971) ergeben ein Mosaik der Kunst- und Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts. Eine neue Ausstellung im Wiener Leopold Museum widmet sich der Faszination, die die Schauspielerin und linke Aktivistin über Jahrzehnte auf Maler und Fotografen ausübte. Ab Mai ist die Schau dann im Berliner Georg Kolbe Museum zu sehen.

Eines der Highlights der Ausstellung in Durieux' Geburtsstadt Wien wird aber nicht nach Berlin reisen: Ein helles, verträumtes Porträt, das Auguste Renoir noch kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs anfertigte, darf als Leihgabe des New Yorker Metropolitan Museum nur im Leopold Museum gezeigt werden. Vor düsterem Hintergrund und mit glühendem Blick bildete hingegen Franz von Stuck die Schauspielerin in einer Rolle als mythische antike Zauberin Kirke ab.

Die als Ottilie Godeffroy geborene Durieux war nicht nur wegen ihrer gefeierten Auftritte auf deutschsprachigen Bühnen und wegen ihres dunkelhaarigen Charakterkopfs als Porträtmodell gefragt. In den 1920er Jahren verkörperte sie zudem den Typus der modernen Frau. Fotografien zeigen sie mit Zigarette im Mundwinkel, in einem Cabrio oder in einem Flugzeug. Dennoch: «Tilla Durieux wurde nicht gern porträtiert», erzählt Kuratorin Daniela Gregori.

Laut Gregori war Durieux kein abgehobener Star, sondern eine tatkräftige Frau, die sich für arme Menschen und verfolgte Revolutionäre einsetzte. Mit ihrem dritten Ehemann, dem Unternehmer Ludwig Katzenellenbogen, floh sie 1933 aus Deutschland nach Kroatien. In den 1950er Jahren kehrte sie nach Deutschland zurück.

Geschwister-Scholl-Preis für ukrainischen Autor Kurkow

MÜNCHEN: Der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow erhält für sein Werk «Tagebuch einer Invasion» den Geschwister-Scholl-Preis 2022. Das Buch Kurkows sei zugleich als eindringliche Chronik wie auch als kritische Reflexion einer politischen und zivilisatorischen Katastrophe zu lesen, hieß es am Mittwoch von der Jury zur Begründung.

Der Preis wird vom bayerischen Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gemeinsam mit der Stadt München vergeben. Die Auszeichnung soll jährlich ein Buch erhalten, das von geistiger Unabhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern.

Kurkow hatte bereits 2014 bei der russischen Annexion der Halbinsel Krim eine Vorgängerversion seines Tagebuchs geschrieben. Kurkow beweise in seinen Büchern «ganz im Sinne des Vermächtnisses der Geschwister Scholl ein hohes Maß an intellektueller Unabhängigkeit und moralischem Verantwortungsbewusstsein im Kampf um ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung», hieß es zur Begründung der Auswahl.

Das Geschwisterpaar Hans und Sophie Scholl hatte während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland studentischen Widerstand in München organisiert und war dafür 1943 zum Tode verurteilt und ermordet worden.

Wegen Prozessverlaufs: BR nimmt Schuhbeck-Kochsendungen aus Programm

MÜNCHEN: Wegen des Steuerhinterziehungs-Prozesses gegen den deutschen Star-Koch Alfons Schuhbeck nimmt der Bayerische Rundfunk (BR) dessen Kochsendungen vorerst aus dem TV-Programm. Der öffentlich-rechtliche Sender bestätigte am Donnerstag in München der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht von «T-Online».

Vom BR hieß es, es handele sich um fünf Folgen von «Alfons & Ali - Genuss hoch 3». Diese sollten eigentlich ab 16. Oktober immer sonntags um 17.15 Uhr ausgestrahlt werden. Auch die neuen Folgen von «Schuhbecks Küchenkabarett» ab 20. November auf dem Sendeplatz werden demnach nicht ausgestrahlt. Aktuell seien zudem keine weiteren Produktionen geplant.

Schuhbeck ist vor dem Landgericht München I wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagt. In dieser Woche legte der 73 Jahre alte Spitzenkoch ein weitgehendes Geständnis ab.

Regisseur Freyer bekommt «Faust»-Theaterpreis für Lebenswerk

KÖLN/BERLIN: Der Regisseur und Maler Achim Freyer (88) erhält für sein Lebenswerk den Deutschen Theaterpreis «Der Faust 2022». Das Zusammenspiel von bildender und darstellender Kunst habe seinen Arbeiten für die Bühne einen unverwechselbaren Stil gegeben, erklärte der Deutsche Bühnenverein am Donnerstag in Köln.

Die Jury ehre «in Freyer sowohl das Lebenswerk als auch den Lebensweg eines Künstlers von außergewöhnlicher Schaffenskraft und unerschöpflicher ästhetischer Fantasie».

Der 1934 in Berlin geborene Freyer war Meisterschüler von Bertolt Brecht am Berliner Ensemble, arbeitete als Bühnen- und Kostümbildner und dann auch als Regisseur. 1972 ging er nach West-Berlin. Von 1976 bis 2002 war Freyer ordentlicher Professor an der Universität der Künste Berlin.

Der Bühnenverein veranstaltet den Deutschen Theaterpreis mit der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, dem NRW-Kulturministerium und der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Verleihung in den weiteren zwölf Kategorien findet am 26. November im Düsseldorfer Schauspielhaus statt.

(Foto-Archiv - die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

STUTTGART/BERLIN: Die Berliner Autorin Julia Franck wird mit dem Schiller-Gedächtnis-Preis des Landes Baden-Württemberg geehrt. Das teilte das Kunstministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. «Julia Franck ist eine Meisterin der Autofiktion in deutscher Sprache», sagte Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne). Sie beschreibe generationsübergreifend Schicksale zwischen Ost- und Westdeutschland und treffe dabei einen Ton, der berühre und bewege. Zu Francks bekanntesten Werken zählen etwa «Die Mittagsfrau» und «Lagerfeuer». Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle drei Jahre verliehen und gilt als wichtiger Literaturpreis in Deutschland. Die Preisverleihung ist für den 11. November geplant.

US-Sängerin Brandy spricht nach Vorfall über «Dehydration»

LOS ANGELES: US-Sängerin Brandy (43) ist nach einem Vorfall in ärztlicher Behandlung. Sie befolge die Anweisungen der Ärzte und ruhe sich nach «Dehydration» und zu geringer Ernährung aus, teilte die Sängerin in einer Instagram-Story mit. Zugleich bedankte sie sich bei ihren Fans für deren Unterstützung. Nähere Angaben zu dem Notfall machte sie nicht. Kurz zuvor hatte das Promi-Portal «TMZ.com» unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, dass am Dienstag Helfer per Notruf zum Haus der R&B-Sängerin gerufen worden seien. Brandy werde in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt, hieß es weiter.

«Töchter des Himmels»-Fortsetzung fast 30 Jahre nach Original-Film

Ausstellung mit unveröffentlichten Werken des Grüffelo-Erfinders

MÜNCHEN: Axel Scheffler illustriert in seinen Kinderbüchern lieber fantastische Geschichten und Figuren, als die Realität abzubilden. «Ich mag die Märchenwelt lieber zeichnen, als die wirkliche Welt», sagte der Illustrator der Deutschen Presse-Agentur vor Eröffnung der Ausstellung «Axel Scheffler - Bilderwelten für Groß und Klein» in München. Mit dem Grüffelo hat Scheffler eine Figur geschaffen, die Jahrzehnte später noch Kinder weltweit begeistert. Das liege auch an der Vielschichtigkeit seines Kinderbuchklassikers, sagte der Illustrator. Häufig würden jüngere Kinder erst später «in das Verständnis der Geschichte hineinwachsen», erläuterte Scheffler. Die Geschichte funktioniere aber auf verschiedenen Ebenen und spreche damit mehrere Altersgruppen an. Die Türen zu Schefflers Bilderwelt stehen ab Freitag in München offen. Anlässlich seines 65. Geburtstages am 12. Dezember zeigt die Internationale Jugendbibliothek dort Veröffentlichtes und Unveröffentlichtes aus der Werkstatt des Illustrators.

Brendan Fraser ist offen für vierten Teil von «Die Mumie»

LOS ANGELES: Hollywood-Star Brendan Fraser (53) ist nicht abgeneigt, noch eine Fortsetzung der Filmreihe «Die Mumie» zu drehen. «Ich weiß nicht, wie es funktionieren würde. Aber ich wäre offen dafür, wenn jemand die richtige Idee hätte», sagte der Schauspieler auf die Frage, ob er bei einem vierten Teil mitspielen würde, in einem Interview des Branchenmagazins «Variety». In dem Film von 1999 spielte Fraser den Abenteurer und ehemaligen Soldaten Rick O'Connell. In einer Fortsetzung übernahm er 2001 erneut die Hauptrolle, der dritte und vorerst letzte Teil, «Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers», kam 2008 in die Kinos. 2017 erschien eine Neuverfilmung von «Die Mumie» mit Tom Cruise. Diese Neuverfilmung sei zu ernst gewesen, sagte Fraser zu «Variety». «Es ist schwer, diesen Film zu machen. Die Zutat, die wir für unsere «Mumie» hatten, und die ich im neuen Film nicht mehr sehe, war der Spaß.» Der Film von 2017 sei ein zu gradliniger Horrorfilm. ««Die Mumie» sollte ein spannender Ritt sein, aber nicht furchterregend und gruselig.»

Für Mirco Nontschew: «RTL Samstag Nacht»-Comeback ab Samstag online

BERLIN/KÖLN: Der frühe Tod des Comedians Mirco Nontschew ist der Auslöser für das einmalige Comeback des Showklassikers «RTL Samstag Nacht» gewesen. Das sagte Komikerin Esther Schweins in einem «Stern»-Interview. «Die Trauer brachte uns zusammen.» Die Show «Samstag Nacht - Das Wiedersehen» (ab 15.10. bei RTL+; 29.10. bei RTL) sei «unsere Art, von Mirco Abschied zu nehmen». Nontschew, der in den 90er Jahren festes Mitglied der Sketch-Show war, starb im Dezember 2021 überraschend im Alter von 52 Jahren in Berlin.

Englischer Spielerfrauenprozess wird verfilmt

LONDON: Der spektakuläre Streit der englischen Spielerfrauen Coleen Rooney und Rebekah Vardy wird verfilmt - mit prominenter Besetzung. Dabei übernimmt Natalia Tena (37), die in den Harry-Potter-Filmen als Nymphadora Tonks bekannt wurde, die Rolle von Vardy, wie der Sender Channel 4 in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Der britische Schauspieler Michael Sheen (53, «Queen»), der in Filmen bereits Ex-Premier Tony Blair und den früheren US-Präsident Bill Clinton verkörperte, spielt den Promi-Anwalt David Sherborne, der Rooney in dem Verleumdungsprozess vertrat. Seinen Widerpart Hugh Tomlinson übernimmt Simon Coury, der in «The Professor And The Madman» an der Seite von Mel Gibson und Sean Penn spielte. Die Rolle von Coleen Rooney übernimmt die Britin Chanel Cresswell. Der zweiteilige Film mit dem Titel «Vardy v Rooney: A Courtroom Drama» (Vardy gegen Rooney: Ein Gerichtsdrama) werde den «hochdramatischen» Fall nachstellen, der einen enormen Einfluss auf das Leben der beiden Frauen gehabt und vor allem die Anwaltsteams ins Rampenlicht katapultierte habe, teilte Channel 4 weiter mit.

(Foto-Archiv)

BERLIN: Musikproduzent und DSDS-Juror Dieter Bohlen hat mit Äußerungen über Sanktionen gegen Russland für Kritik und Unverständnis gesorgt. «Wie moralisch verkommen muss man sein, für einen billigen Applaus diesen entsetzlichen Krieg auszublenden, die Angst und das Leid und den Tod, die er verursacht?», twitterte SPD-Chefin Saskia Esken am Mittwochabend. «Und sich über das Frieren «und all den Firlefanz» zu beklagen, das ihn als Superreichen doch ohnehin nicht trifft?» Esken bezog sich damit auf ein Video, das Bohlen bei einer Podiumsveranstaltung zeigt. In dem Ausschnitt sagt Bohlen mit Blick auf die Politik zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine: «Wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja, dann bräuchten die Leute jetzt nicht diesen ganzen Firlefanz machen.»

Verlegernachkommen schaffen Stipendien für verfolgte Autorinnen

BERLIN: Schriftstellerinnen in Afghanistan erhalten die ersten Stipendien im Rahmen der privaten Förderung «Helen Wolff Grants» für politisch verfolgte Autorinnen. Nachkommen des Verleger-Ehepaares Helen (1906-1994) und Kurt Wolff (1887-1963) haben sich nach Angaben vom Donnerstag zusammengetan, um Einkünfte aus einer Familienbiografie für die heutige Generation von politisch verfolgten, schreibenden Frauen zu spenden.

In diesem Jahr werden 19 Förderungen in Höhe von zusammen 18.000 Euro ausgezahlt. Dies solle den Autorinnen, die in Afghanistan oder im Exil leben, ermöglichen, trotz schwierigster Umstände weiterzuschreiben. Schriftstellerinnen in Afghanistan hätten kaum noch die Möglichkeit zu schreiben oder zu publizieren, hieß es.

Helen Wolff war selbst Autorin, als sie mit ihrem Mann nach Machtübernahme der Nazis ins Exil ging. Zusammen mit Kurt Wolff baute sie in den 1940er Jahren den Verlag Pantheon Books in New York auf. Kurt Wolff hatte in Deutschland bereits Autoren wie Franz Kafka, Georg Trakl, Heinrich Mann Franz Werfel, Kurt Pinthus oder Gottfried Benn verlegt.

Queen veröffentlichen bisher unbekannten Freddie-Mercury-Song

LONDON: Die britische Rockband Queen veröffentlicht erstmals seit acht Jahren wieder einen Song mit der Stimme ihres 1991 gestorbenen Sängers Freddie Mercury. «Face It Alone» wurde 1988 aufgenommen und sollte eigentlich auf dem Album «The Miracle» erscheinen. Doch dazu kam es nie. Nun wurde der Song wiederentdeckt und soll als Single veröffentlicht werden. Erstmals öffentlich gespielt werden sollte er am Donnerstag beim Radiosender BBC 2.

Zuletzt hatte die Band in ihrem «Forever»-Album aus dem Jahr 2014 mehrere bis dahin unbekannte Mercury-Songs herausgegeben. «Es ist großartig, uns alle vier nach all diesen Jahren zu hören», sagte Queen-Gitarrist Brian May der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge über den wiederentdeckten Song. Schlagzeuger Roger Taylor bezeichnete das Stück als «kleines Juwel», das man beinahe vergessen habe.

Polizei durchsucht Wohnung von Ballermann-Sängerin Melanie Müller

LEIPZIG: Nach dem Eklat um einen mutmaßlichen Nazi-Gruß der Ballermann-Sängerin Melanie Müller hat die Polizei am Donnerstag das Wohnhaus der 34-Jährigen durchsucht. Es gehe in dem Zusammenhang um die Ermittlungsverfahren zu dem Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage. Bei solchen Kennzeichen kann es sich um Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen handeln. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über die Durchsuchung berichtet.

In einem Video soll zu sehen sein, wie die Sängerin während eines Auftritts Mitte September in Leipzig auf der Bühne einige Male den rechten Arm in die Höhe schnellt. Bei der Durchsuchung soll Beweismaterial gesichert und anschließend ausgewertet werden, sagte die Sprecherin. Müller hatte die Vorwürfe und jegliche Nähe zu «Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut» zurückgewiesen.

«Oh dear, oh dear»: König Charles empfängt Liz Truss zur Audienz

LONDON: Der britische König Charles III. (73) ist erst seit einem guten Monat auf dem Thron, doch er hat bereits den Ruf, vor der Kamera leicht aus der Rolle zu fallen. Nachdem er bei den Zeremonien zu seiner Ausrufung als neuer König mit Flüchen über auslaufende Tintenfüller von sich reden machte, hat er nun mit einem wenig schmeichelhaften Kommentar gegenüber Premierministerin Liz Truss für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie in einem Video des britischen Senders ITV zu hören ist, begrüßte Charles die Premierministerin bei der wöchentlichen Audienz im Buckingham-Palast am Mittwoch mit den Worten: «Back again. Oh dear, oh dear» («Wieder da. Oh je, oh je»). Truss hatte zuvor einen Knicks gemacht, ihm die Hand gereicht und gesagt: «Ihre Majestät, schön Sie zu sehen.»

«Moralisch verkommen» - Esken kritisiert Bohlen für Russland-Aussagen

Uwe Ochsenknecht in «Pettersson und Findus»-Film

BERLIN: Was macht Pettersson neben Uwe Ochsenknecht? Den einen kennt man als sehr liebenswürdige, stets Schlapphut und fast immer arg ausgebeutelte Hosen tragende Figur aus den Kinderbüchern des Schweden Sven Nordqvist. Den anderen als ziemlich realen, 1956 geborenen Schauspieler aus unzähligen deutschsprachigen Filmproduktionen wie etwa «Das Boot», «Männer» oder, jüngeren Datums, «Jim Knopf und die Wilde 13». Nun sind beide in dieser Mischung aus Realfilm und Animationsstreifen zu sehen.

«Die Mucklas... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen» erzählt die Vorgeschichte zur «Pettersson & Findus»-Filmreihe. Für die Inszenierung des Familienabenteuers rund um Figuren aus den Geschichten Sven Nordqvists war nach bereits drei Pettersson-und-Findus-Filmen erneut der im Iran geborene, deutsche Regisseur Ali Samadi Ahadi verantwortlich. In den Hauptrollen standen Uwe Ochsenknecht, Christine Urspruch und André Jung vor der Kamera. Auch Pettersson-Darsteller Stefan Kurt und Marianne Sägebrecht sind erneut mit dabei.

Inhaltlich geht es darum, wie die Mucklas - kleine lustige Wesen, die die Geschichten rund um Pettersson und seine Katze Findus auch bevölkern - eigentlich zu den beiden Eigenbrötlern gekommen sind. Seit Generationen lebten die letzten Mucklas im Krämerladen von Herrn Hansson. Als dieser Laden aber einen neuen Besitzer (Ochsenknecht) erhält, ist es mit dem schönen Chaos der Mucklas vorbei: Der Nachmieter ist nicht nur Ordnungsfanatiker, sondern auch Kammerjäger. Und er sagt den Mucklas den Kampf an. Also begeben sich die Mucklas Svunja, Tjorben und Smartö auf eine abenteuerliche Reise.

«Spirited»: Apple-Weihnachtsmusical mit Ferrell und Reynolds

LOS ANGELES: Die Schauspieler Will Ferrell (55) und Ryan Reynolds (45) sind demnächst gemeinsam in einer Weihnachtskomödie zu sehen. Ein erster Trailer zum Film «Spirited» wurde am Mittwoch auf YouTube veröffentlicht. In dem lose auf Charles Dickens' «A Christmas Carol» basierenden Musical spielt Ferrell einen Weihnachtsgeist und Reynolds einen Skeptiker, der vom Weihnachtsfest überzeugt werden muss. In den ersten Ausschnitten ist das Duo etwa beim Stepptanzen vor winterlicher Kulisse zu sehen. Zum Cast gehört laut Trailer außerdem Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer. «Spirited» erscheint am 18. November beim Streamingdienst Apple TV+.

Backstreet Boys bedanken sich bei Fans - mit signierter Unterwäsche

BERLIN: Die Backstreet Boys haben sich bei ihren Fans für die zahlreichen auf Bühnen geworfen BHs revanchiert - mit signierten Unterhosen zurück ins Publikum. «Als wir jünger waren, warfen sie immer ihre Unterwäsche auf die Bühne», sagte Bandmitglied Kevin Richardson der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Und so haben AJ und ich einen kleinen, lustigen Sketch gemacht, bei dem wir uns auf der Bühne in der kleinen Garderobe umgezogen haben. Und dann sagen wir: «Wir revanchieren uns. Wir werfen euch unsere Unterwäsche zu.»» Die Unterwäsche sei aber nicht wirklich getragen, versicherte der 51-Jährige. Die US-amerikanische Boygroup tourt gerade durch Europa. Die Backstreet Boys wurden in den 90er Jahren weltberühmt. Am Freitag veröffentlichen sie ihr erstes Weihnachtsalbum.