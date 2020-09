Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 17/09/2020 | Überblick

Drew Barrymore: Habe Männern seit fünf Jahren abgeschworen

BERLIN: Schauspielerin Drew Barrymore («Drei Engel für Charlie») hat nach eigenen Worten seit fünf Jahren der Männerwelt abgeschworen. «Ich habe einfach nicht die Bandbreite dafür», sagte die 45-Jährige in ihrer eigenen Talkshow «The Drew Barrymore Show» (CBS). Es sei nicht so, dass sie nicht wolle. Es fehle einfach die Zeit: «Ich bekomme es einfach nicht unter.»

Zu Gast in der Sendung war Oscarpreisträgerin Jane Fonda (82). Diese antwortete auf Barrymores Frage nach ihrer Haltung zu dem Problem: «Du bist zu jung, um etwas abzuschwören, Drew.» Sie selbst sei zu alt. «Es ist sehr einfach, sich dem Ausziehen zu entsagen, sogar im Kerzenlicht.» Sie machte Barrymore Mut: «Du kannst sicher die ein oder andere Affäre dazwischenquetschen. Ich bin ganz dafür.»

In «The Drew Barrymore Show» geht es um Liebe und Beziehungen. Start war am 14. September. Gäste waren unter anderem Cameron Diaz, Lucy Liu und Reese Witherspoon.

Carrie Underwood und Thomas Rhett zu «Entertainern des Jahres» gekürt

NASHVILLE: US-Sängerin Carrie Underwood (37) und ihr Landsmann Thomas Rhett (30) haben bei der Verleihung der Academy of Country Music-Trophäen (ACM) den Spitzenpreis «Entertainer des Jahres» gewonnen. «Wir haben ein Unentschieden», sagte Gastgeber Keith Urban sichtlich überrascht bei der Preisvergabe in der Nacht zum Donnerstag in der Country-Hochburg Nashville. Das sei wohl zum ersten Mal passiert, fügte der Sänger hinzu.

Underwood war als einzige Frau in der Top-Sparte nominiert. Neben den beiden Gewinnern waren auch noch die Sänger Luke Bryan, Eric Church und Luke Combs im Rennen. Combs holte den Titel als «Künstler des Jahres», Maren Morris gewann die Auszeichnung als «Künstlerin des Jahres».

Die Preise der US-Akademie für Country-Musik (ACM) wurden zum 55. Mal vergeben. Eigentlich sollte die Show bereits im April in Las Vegas über die Bühne gehen, doch wegen der Corona-Pandemie war sie auf September verschoben worden. Ohne Zuschauer fand die vom Sender CBS übertragende Show mit Auftritten zahlreicher Country-Stars an drei Orten in Nashville statt.

Jim Carrey wird in US-Satireshow Joe Biden parodieren

LOS ANGELES: Hollywood-Komiker Jim Carrey (58, «Bruce Allmächtig») wird sich vor der Fernsehkamera in den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden verwandeln. Die Comedy-Show «Saturday Night Live» gab die prominente Besetzung für die Satire-Rolle am Mittwoch bekannt. Die 46. Staffel der beliebten, bissigen Show soll am 3. Oktober Premiere feiern, also einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen im November. In früheren SNL-Shows war Ex-Vizepräsident Biden auch schon von Jason Sudeikis und Woody Harrelson dargestellt worden.

Alec Baldwin kehrt mit seiner gefeierten Verkörperung von US-Präsident Donald Trump zurück. Baldwin hat für seine Trump-Parodie in den vergangenen Jahren schon viel Applaus bekommen. Die Komödiantin Maya Rudolph wird die Kandidatin der Demokraten für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, spielen.

Der gebürtige Kanadier Carrey ist durch Komödien wie «Bruce Allmächtig», «Der Ja-Sager» und «Dumm und Dümmer» bekannt. Zuletzt spielte er in «Sonic - The Hedgehog» mit. Er macht aber auch als Zeichner von sich Reden. Seine politischen Cartoons drehen sich auch um Donald Trump, den er in seinen Arbeiten scharf kritisiert.