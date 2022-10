Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Viele «glückliche Tränen» - Reedus über Verlobung mit Diane Kruger

LOS ANGELES: Um die Hand von Schauspiel-Kollegin Diane Kruger (46) hat «Walking Dead»-Star Norman Reedus (53) nach eigenen Angaben ziemlich improvisiert und vor der gemeinsamen Tochter angehalten. Eigentlich habe er Kruger den Antrag während einer gemeinsamen Motorrad-Tour machen wollen, doch unter anderem aufgrund eines Gewitters sei er dazu auf der Reise nicht gekommen, erzählte der Schauspieler dem Komiker Jimmy Kimmel.

«Ich fühlte mich schlecht, dass ich es nicht getan hatte und unsere Tochter Nova saß auf meinem Schoß», so Reedus. Deshalb habe er Kruger gebeten, ihm seinen Stiefel zu holen, in dem er den Ring versteckt hatte. «Und dann machte ich ihr den Antrag, und sie begann zu weinen, und Nova begann zu weinen - alle waren am Weinen.» Nova habe dann gefragt, warum sie alle am weinten. «Und Diane meinte: «Das sind glückliche Tränen!»»

Laut dem «People»-Magazin lernten sich Reedus und die Hollywood-Schauspielerin («Inglourious Basterds», «Aus dem Nichts») 2015 kennen. Sie machten ihre Beziehung 2017 öffentlich. Nova kam im November 2018 zur Welt.

«Scrubs»-Produzent Eric Weinberg wegen Vergewaltigung angeklagt

LOS ANGELES: Der Hollywood-Produzent Eric Weinberg, der an Hit-Serien wie «Scrubs» und «Californication» mitwirkte, ist wegen Vergewaltigung und anderen sexuellen Übergriffen angeklagt worden. Gegen den 62-Jährigen liegen Vorwürfe von fünf Frauen vor, die Weinberg zwischen 2014 und 2019 missbraucht haben soll, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Mittwoch mit.

Der Angeklagte habe seinen Hollywood-Status benutzt, um junge Frauen unter dem Vorwand von Fotoshootings in sein Haus zu locken, wo er sie angeblich missbraucht habe, sagte Staatsanwalt George Gascón. Die Vorwürfe umfassen Vergewaltigung, erzwungenen Oralverkehr und Körperverletzung. Weinberg soll Ende Oktober vor dem Haftrichter erscheinen. Gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Dollar (rund fünf Millionen Euro) kam er zunächst auf freien Fuß.

Mehr als zwei Dutzend Frauen hätten in Gesprächen mit dem «Hollywood Reporter» angebliche Übergriffe von Weinberg geschildert, berichtete die Fachzeitschrift am Mittwoch. Die ersten Fälle würden bis ins Jahr 2000 zurückgehen. Bereits 2014 war der Produzent festgenommen worden, aber aus Mangel an Beweisen sei es damals nicht zu einer Anklage gekommen.

Als Autor und Produzent wirkte Weinberg in zahlreichen Produktionen mit, darunter bis 2006 an 100 Folgen der Hit-Komödie «Scrubs» mit Zach Braff als jungem Arzt. Er arbeitete auch an Serien wie «Graves», «Californication» und «Anger Management». Fünf Mal war er für den Fernseh-Preis Emmy nominiert.

Mila Kunis: Nahm dank der «Wilden Siebziger»-Kollegen nie Drogen

LOS ANGELES: Ihren Kollegen aus der Sitcom «Die wilden Siebziger» verdankt es Hollywood-Star Mila Kunis nach eigenen Worten, dass sie sich nie den Drogen zugewandt hat. «Der Grund, aus dem ich keine Drogen nehme, der Grund, aus dem ich da nicht reingeraten bin, ist der, dass das niemand am Set gemacht hat», sagte die 39-Jährige der US-Zeitschrift «Vanity Fair».

In ihrer beeinflussbaren Teenager-Zeit hätten die etwas älteren Kollegen sie leicht auch zu schlechten Entscheidungen bewegen können: «Ich blickte zu ihnen auf, als ich 14 war, und deshalb hätte der Verlauf meiner Karriere, meines Lebens, jede mögliche Richtung einschlagen können - aber das hat er nicht.»

Kunis ist heute mit ihrem damaligen Serien-Kollegen Ashton Kutcher verheiratet und hat mit ihm einen Sohn und eine Tochter. Mehr als 15 Jahre nach dem Ende der Sitcom waren Kunis und Kutcher für Gastauftritte in dem Netflix-Ableger «Die wilden Neunziger» noch einmal an den Drehort zurückgekehrt, an dem sie sich damals kennen gelernt hatten.

Iris Berben träumt von einer gerechteren Gesellschaft

BERLIN: Die Schauspielerin Iris Berben hat ihren Worten zufolge den Traum einer gerechteren Gesellschaft nicht aufgegeben. Die 72-Jährige spielt eine Rolle in der Sozialsatire «Triangle of Sadness», die von sozialer Ungleichheit handelt (Kinostart 13. Oktober). Glaubt sie, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Klassenunterschiede jemals überwinden wird? «Ich glaube schon, dass der Wunsch da ist, und dass immer mehr Menschen begreifen, dass es nicht nur ein Wunschdenken sein sollte, sondern dass es elementar wichtig wird», sagte sie der dpa. «Wir haben nicht umsonst plötzlich eine Vielfalt von Autokraten weltweit. Warum? Weil wir Menschen haben, die keine Antworten mehr bekommen. Die alleingelassen werden.»

«Ich bin in den 60ern und 70ern sozialisiert und politisiert worden», sagte sie weiter. «Ich habe den Traum nicht aufgegeben. Ich erschrecke mich aber auch darüber, dass ich 2022 merke: Man muss die Demokratie nochmal verteidigen. Ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass man sich gegen gewisse Frauenbilder wieder auflehnen muss. Da waren wir doch schonmal weiter. Aber vielleicht bedeutet das Leben: Dass wir zwar die Staffelstäbe weitergeben an die nächste Generation, aber trotzdem immer wieder darum kämpfen müssen, wie wir leben wollen.»

Thunberg: Asperger-Syndrom half mir, «Bullshit» zu durchschauen

LONDON: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat nach eigenen Angaben durch ihr Asperger-Syndrom den Mangel an Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele besser erkannt. Es werde stets beteuert, man sei noch nicht im Einklang mit dem Pariser Abkommen, aber mache zumindest kleine Schritte in die richtige Richtung, sagte Thunberg dem Magazin «Elle» in Großbritannien. Doch das sei «Bullshit», den sie dank ihrer Autismus-Spektrum-Störung leichter erkannt habe. «Manche mögen es so betrachten, dass wir uns anstrengen, aber ich sehe es so, dass wir vom reinen Minimum dessen, was wir tun sollten, noch weit entfernt sind», sagte die 19-Jährige in einem am Donnerstag erschienen Interview.

Thunberg will am 30. Oktober in der britischen Hauptstadt beim London Literature Festival ihr neues Buch mit dem Titel «The Climate Book» vorstellen. In dem Sammelband mit mehr als 100 Beiträgen kommen Experten und Prominente zur Klimakrise zu Wort. «Eine der Schlüsselbotschaften ist: «Hören Sie nicht auf mich, hören Sie auf die Wissenschaftler, hören Sie auf die, die am meisten betroffen sind»», sagte Thunberg der «Elle».