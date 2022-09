Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.09.22 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

US-Moderatorin Katie Couric spricht über Brustkrebserkrankung

BERLIN: Die US-Journalistin Katie Couric (65) hat eine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die Krankheit sei bei ihr im Juni diagnostiziert worden, teilte Couric am Mittwoch (Ortszeit) auf ihrer persönlichen Website mit. «Der 21. Juni 2022 war der erste Tag des Sommers, mein 8. Hochzeitstag und der Tag, an dem ich erfuhr, dass ich Brustkrebs habe», schrieb die Journalistin. «Mir wurde schlecht und der Raum begann sich zu drehen.»

Die Diagnose habe bei ihr Erinnerungen an Krebserkrankungen von Familienmitgliedern hervorgerufen, die zum Teil daran gestorben seien. So starb etwa Courics erster Ehemann Jay Monahan im Jahr 1998 an Darmkrebs. Ihrem jetzigen Ehemann John Molner sei kurz vor der Hochzeit ein «kokosnussgroßer Tumor» aus der Leber operiert worden.

Ihr eigener Tumor habe die Größe einer Olive gehabt, schrieb Couric weiter. Sie sei bereits im Juli operiert worden und habe Bestrahlungen erhalten. Ihre Erfahrung wolle sie als «lehrreichen Moment» für andere nutzen: «Bitte geht zur jährlichen Mammografie. Ich war dieses Mal sechs Monate zu spät dran. Es schaudert mich, wenn ich daran denke, was hätte passieren können, wenn ich es länger hinausgezögert hätte.»

Couric moderierte Nachrichten- und Magazinsendungen für alle drei großen amerikanischen Netzwerksender und für Yahoo. 2017 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma. Seit dem Tod ihres ersten Ehemanns engagiert sie sich außerdem öffentlich zur Aufklärung über Darmkrebs.

Schauspielerin Thekla Carola Wied denkt ans Aufhören

MÜNCHEN: Fernseh- und Theaterstar Thekla Carola Wied will sich aus der Schauspielerei zurückziehen. Das ARD-Drama «Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben» in diesem Oktober könnte ihr letzter Film gewesen sein, sagte die 79-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Es wäre ein schöner Schluss, ein schönes Ausklingen der Karriere. Ich möchte mich zurückziehen.» Endgültig festlegen will sie sich aber nicht: «Falls noch einmal eine tolle Rolle vorbeikommt.»

Der von Regina Ziegler produzierte Film erhielt in diesem Sommer beim Fernsehfestival in Monte Carlo zwei Goldene Nymphen verliehen, in den Kategorien Bester Film und Beste Darstellerin. Thekla Carola Wied empfand die Auszeichnung ein Stück weit als die Krönung ihrer Karriere, wie sie erzählte. «Das war ein besonderer Moment. Es ist mein 13. und zugleich mein schönster Preis.» Zu sehen ist der Film am Montag, 10. Oktober, um 20.15 Uhr in der ARD.

Ihre publikumswirksamsten Erfolge hatte Wied in den 1980er Jahren gefeiert, etwa als Nonne in der ZDF-Serie «Wie gut, dass es Maria gibt» und als vierfache Mutter Angie Schumann in «Ich heirate eine Familie». Gerade auf letztere Rolle werde sie bis heute häufig auf der Straße angesprochen. «Das ist einerseits toll und es freut mich, und dann denke ich: Ich habe so viele andere Sachen gedreht, aber das ist es, was den Menschen im Gedächtnis bleibt.» Umso mehr freue sie sich über die Rolle der Martha Liebermann.

Berichte: «Gangsta's Paradise»-Rapper Coolio mit 59 gestorben

LOS ANGELES: Der US-Rapper Coolio, der in den 1990er Jahren mit dem Hit «Gangsta's Paradise» bekannt wurde, ist tot. Er sei nach Angaben seines Managers Jarez Posey am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Los Angeles gestorben, berichtete der Sender «CNN». Posey teilte laut «TMZ.com» mit, dass der Musiker im Haus eines Bekannten zusammengebrochen sei. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Der Grammy-Preisträger wurde 59 Jahre alt.

Der überraschende Tod des Rappers löste in der Musikszene Bestürzung aus. «Friedliche Reise, Bruder», schrieb Drummer und Rap-Musiker Questlove (51) auf Instagram. Dies sei eine «traurige Nachricht», postete Rapper Ice Cube (53) auf Twitter. Er habe selbst den Aufstieg von Coolio an die Spitze der Branche miterlebt.

Coolio startete seine Karriere im kalifornischen Compton, einem Stadtteil von Los Angeles, der eine Reihe großer Westcoast-Rapper wie Dr. Dre oder Ice Cube hervorbrachte. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey Jr. hieß, landete 1995 mit «Gangsta's Paradise» einen Nummer-Eins-Hit. Der Song, der auch auf dem Soundtrack des Films «Dangerous Minds» vertreten war, brachte ihm einen Grammy ein. Erfolg hatte Coolio auch mit Songs wie «Fantastic Voyage» und «I Remember». Er wirkte zudem in TV-Serien und Filmen wie «Batman & Robin» und «Dracula 3000» mit.

Wegen illegalen Drogen- und Waffenbesitzes war der Rapper wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Auch in Deutschland stand er 1998 vor Gericht. Damals wurde er wegen Beihilfe zu Raub und Körperverletzung zu sechs Monaten auf Bewährung und zu einer Geldstrafe verurteilt.