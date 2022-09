Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.09.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«Im Westen nichts Neues»-Regisseur Berger über deutsche Kriegsfilme

TORONTO: Deutsche Kriegsfilme haben nach Ansicht des Regisseurs der neuen Verfilmung von «Im Westen nichts Neues», Edward Berger, besondere Voraussetzungen. «Anders als bei amerikanischen oder britischen Werken kann es bei einem deutschen Kriegsfilm das Gefühl der Glorifizierung nicht geben», sagte er der dpa. «Bei uns dürfen wir keine Heldengeschichte erzählen, es geht immer um Trauer, Scham, Schuld und Terror. Und natürlich gibt es nichts, worauf man stolz sein kann in diesen Kriegen. Uns war es wichtig, diese singuläre deutsche Perspektive der Zerstörung zu zeigen und welche Narben das hinterlassen hat in den Menschen und in der Welt.»

Das von Netflix produzierte Epos kommt am 29. September in die Kinos und ist Deutschlands Kandidat im Rennen um den Auslands-Oscar. Ab dem 28. Oktober ist «Im Westen nichts Neues» bei dem Streamingdienst abrufbar. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque.

Brad Pitt: «Ich möchte nicht vor dem Altern wegrennen»

LONDON: Hollywoodstar Brad Pitt will nicht mit dem Älterwerden hadern. «Ich möchte nicht vor dem Altern wegrennen», sagte der 58-Jährige der britischen «Vogue». «Das ist ein Konzept, dem wir nicht entkommen können, und ich würde lieber sehen, wie unsere Kultur dies mit etwas offeneren Armen begrüßt», sagte der zweifache Oscarpreisträger.

Pitt vertreibt neuerdings eine eigene Hautpflegeserie, lehnte dabei ein Produktversprechen wie «Anti-Aging» (etwa: Altersverhinderung) nach eigenen Worten aber ab: «Das ist lächerlich, ein Märchen». Wichtig sei es, sich selbst lieben zu lernen und sich besser zu behandeln. «Altere einfach gesund, altere auf eine gesunde Weise.»