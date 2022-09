Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Bill Gates gratuliert Tochter Phoebe zum Geburtstag: «So stolz auf dich»

NEW YORK: Microsoft-Gründer Bill Gates hat seiner jüngsten Tochter Phoebe mit alten Kinderfotos zu ihrem 20. Geburtstag gratuliert. «Eine der größten Freuden in meinem Leben ist es, dabei zuzusehen, wie meine Kinder zu großartigen Erwachsenen werden», schrieb der 66-Jährige am Mittwoch auf Instagram. «Happy Birthday, @phoebegates. Ich bin so stolz auf dich.»

Auf den Fotos ist Phoebe unter anderem als kleines Mädchen mit ihrem Vater zu sehen. Milliardär Gates hat mit seiner früheren Ehefrau Melinda zwei Töchter und einen Sohn. Phoebes Schwester Jennifer hatte im vergangenen Herbst geheiratet.

Maya Hawke wünscht sich «Stranger Things»-Tod und «Heldinnen-Moment»

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Maya Hawke wünscht sich den Tod ihres Charakters in der Netflix-Erfolgsserie «Stranger Things». «Ich würde sehr gerne sterben und meinen Heldinnen-Moment bekommen», sagte die 24-Jährige der Zeitschrift «Rolling Stone». «Ich würde gerne ehrenhaft sterben, so wie jeder Schauspieler es gerne täte.»

Für die kommende fünfte Staffel der Science-Fiction-Serie erwartet sie gleich mehrere Todesszenen. «Es ist die letzte Staffel, daher werden vermutlich Menschen sterben», sagte Hawke. Zugleich lobte sie, dass die verantwortlichen Showrunner - die Brüder Matt und Ross Duffer - in ihren Augen so viel für die Figuren empfinden: «Der Grund, aus dem sie für mich und für alle anderen so wunderschön schreiben, ist, dass sie sich in ihre Schauspieler und deren Charaktere verlieben und sie nicht töten wollen. Ich halte das für eine wunderschöne Eigenschaft von ihnen und ich würde mir das nicht wegwünschen.»

«Stranger Things» schildert die gruseligen Abenteuer von Kindern in einer US-Kleinstadt während der 1980er Jahre. Die vielgelobte Serie ist bei Fans nicht nur wegen ihrer Horror-Effekte, sondern auch wegen ihrer liebevollen 80er-Jahre-Optik beliebt, die sich bei alten Kultfilmen wie «Die Goonies» oder «E.T. - Der Außerirdische» bedient.

Die Tochter der Hollywoodstars Uma Thurman und Ethan Hawke ist ab der dritten Staffel als Eisverkäuferin Robin in der Serie zu sehen. Wann die fünfte «Stranger Things»-Staffel erscheint, ist nicht bekannt. Zwischen der dritten und der in diesem Jahr veröffentlichten vierten Staffel lagen - auch coronabedingt - drei Jahre. Die fünfte Staffel war von Netflix als «epischer Abschluss» angekündigt worden.

Nach Songerfolg in Japan: Lena Meyer-Landrut auf Tokio-Trip

TOKIO: Nach ihrem Überraschungserfolg in Japan stellt sich Popsängerin Lena Meyer-Landrut (31, «Better») derzeit Medien und Fans in Tokio vor. «Es ist super aufregend. Ich besuche die Plattenfirma hier, gebe ein paar Interviews, mache einige TV-Shows und trete auf», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. «Es ist mega cool und ein einmaliges Erlebnis.»

Die Musikerin aus Hannover landete in diesem Sommer in Japan mit ihrem Song «Life Was A Beach» einen Hit. Das Lied ihres Albums «Only Love» ist bereits drei Jahre alt und wurde in Deutschland nie als Single veröffentlicht. Vor einigen Monaten stellten dann aber drei japanische Influencer einen Clip auf die Plattform TikTok, in denen sie zu dem Sommerlied eine bestimmte Choreografie mit ihren Händen vorführen - dann ging das Video viral.

Mittlerweile wurde das Musikvideo in Japan über 800 Millionen Mal auf Instagram und TikTok geklickt und landete auch in diversen Charts. «Ich erwarte gar nicht viel davon, außer in diesem Moment eine super super tolle Zeit zu haben», sagte Meyer-Landrut über ihren Tokio-Trip.