Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.22 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Brendan Fraser über Rolle in «The Whale»: «Habe alles gegeben»

LOS ANGELES: Hollywod-Star Brendan Fraser (53, «Die Mumie») hat sich für seinen neuen Film «The Whale» (Der Wal) bewusst einer Herausforderung gestellt. «Wenn es kein Risiko gibt, warum sich dann die Mühe machen?», sagte er dem Magazin «Vanity Fair». In dem Film spielt Fraser einen stark übergewichtigen Mann, der mit dem Verlust einer großen Liebe kämpft. Gleichzeitig versucht er in seiner Rolle, ein besseres Verhältnis zu seiner Tochter (gespielt von «Stranger Things»-Schauspielerin Sadie Sink) aufzubauen.

Für die Figur habe Fraser täglich bis zu sechs Stunden in der Maske verbracht und - je nach Szene - Prothesen mit einem Gewicht von 25 bis 150 Kilo getragen. Mehrere Mitarbeiter am Set waren nötig, um ihm etwa beim Aufstehen und Hinsetzen zu helfen. «Es könnte das erste und letzte Mal sein, dass ich so etwas mache, also habe ich alles gegeben», sagte Fraser.

«An diesem Punkt in meiner Karriere möchte ich von den Leuten lernen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich hatte so viel Abwechslung, so viele Höhen und Tiefen, dass ich in der zweiten Hälfte meiner Karriere das Gefühl haben möchte, dass ich etwas zum Handwerk beitrage und daraus lerne.» Die Hauptrolle in dem Drama von Regisseur Darren Aronofsky (53) habe ihm diese Möglichkeit geboten. «Ich wollte in ihr verschwinden. Meine Hoffnung war, dass ich nicht mehr wiederzuerkennen sein würde.»

«The Whale» feiert im September bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig Premiere. Ein Termin für den deutschen Kinostart steht noch nicht fest.

Iranischer Schriftsteller Abbas Maroufi gestorben

BERLIN: Der iranische Exil-Schriftsteller Abbas Maroufi ist tot. Der Autor starb am Donnerstag im Alter von 65 Jahren nach langer und schwerer Krankheit, wie die Deutsche Presse-Agentur von seiner Familie erfuhr. Maroufi galt als einer der bekanntesten Schriftsteller zeitgenössischer iranischer Literatur. Zurückgezogen lebte der Autor zuletzt in Berlin, wo er einen Buchladen gründete. Zu seinen Werken gehörten etwa die auch ins Deutsche übersetze «Symphonie der Toten» oder «Fereydun hatte drei Söhne».

Maroufis Romane gelten als Meisterwerke persischer Literatur. Auch in Deutschland wurde er hoch geschätzt, Autoren wie Günther Grass halfen ihm 1996 bei der Ausreise aus seiner Heimat. Maroufi war Mitglied der deutschen Schriftstellervereinigung PEN und lebte in Deutschland nach seiner Ausreise zunächst einige Zeit mit einem Stipendium im Heinrich-Böll-Haus in Düren in Nordrhein-Westfalen. Die ersten Jahre im Exil waren schwierig für den jungen Schriftsteller, der nachts in einem Hotel arbeitete und daher vorübergehend seine Arbeit an den Romanen einstellte.

Maroufi galt als scharfer Kritiker der iranischen Regierung. Er wurde in seiner Heimat vor allem wegen der Herausgeberschaft der oppositionellen Kulturzeitschrift «Gardun» verfolgt. Die Zeitschrift wurde verboten und Maroufi zu sechs Monaten Gefängnis, zwanzig Peitschenhieben und einem zweijährigen Publikationsverbot verurteilt. Nach internationalem Protest konnte Maroufi damals ausreisen, die Strafe wurde nicht vollstreckt.

Aus seiner früheren im Iran verbotenen Zeitschrift, die er im Exil aus finanziellen Gründen einstellen musste, wurde eine Online-Akademie für iranische Schreibtalente. «Ich glaube an den Intellekt der jungen Generation. Aber diese Generation lebt in einer Gesellschaft, die wie von einer Flut fortgerissen wird. Und das einzige was ich machen kann, ist einige von ihnen zu retten», sagte Maroufi wenige Jahre vor seinem Tod. Sein jüngstes Werk «Alle Toten heißen Jahia» erschien 2018 in Deutschland auf Persisch.

Francis Ford Coppola vergrößert «Megalopolis»-Besetzung

SAN FRANCISCO: Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola (83, «Der Pate», «Apocalypse Now») hat weitere Schauspieler für sein Herzensprojekt «Megalopolis» ausgesucht. Zu der Besetzung um Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne und Jon Voight stoßen Shia LaBeouf und Jason Schwartzman neu dazu, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Der Regisseur werde unter anderem auch seine Schwester Talia Shire und die Britin Kathryn Hunter vor die Kamera holen, hieß es.

Coppola geht das lange geplante Projekt mit einem Millionenbudget aus eigener Tasche an. Er könne bis zu 100 Millionen Dollar beisteuern, hatte Coppola im vorigen Jahr dem Branchenportal «Deadline.com» gesagt.

Schon in den 1990er Jahren hatte der Regisseur und Drehbuchautor von «Megalopolis» gesprochen. Die geplante Zukunfts-Utopie soll in einem futuristischen New York spielen. Coppola vergleicht das Konzept aber mit einem römischen Epos im Stil von «Ben Hur». Er wolle damit Gesellschaftsformen hinterfragen und Denkprozesse anstoßen. Über einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.