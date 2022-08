Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.22 | Überblick

Nick Cannon wird zum neunten Mal Vater

LOS ANGELES: Der US-Schauspieler und Rapper Nick Cannon erwartet das dritte gemeinsame Kind mit Model Brittany Bell. Am Mittwoch (Ortszeit) teilte Cannon auf Instagram ein Video von einem Schwangerschafts-Fotoshooting. Auf einigen Bildern posiert das Paar zu zweit, auf anderen zusammen mit den beiden gemeinsamen Kindern. «Die Zeit hat angehalten und das ist passiert...», schrieb der 41-Jährige dazu. Cannon wird damit zum neunten Mal Vater.

Der Comedian hat bereits Zwillinge (11) mit seiner Ex-Frau Mariah Carey sowie einen Sohn (5) und eine Tochter (1) mit Brittany Bell. 2021 wurde er erneut Vater von Zwillingen. Deren Mutter ist DJane Abby De La Rosa. Ein Sohn mit Model Alyssa Scott starb im Dezember 2021 im Alter von fünf Monaten starb. Im Februar gab er bekannt, dass er ein achtes Kind mit Model Bre Tiesi erwartet. Der Junge wurde im Juli geboren.

Sarah Wiener: Gastronomie könnte «radikal dezimiert» werden

WIEN: Viele Restaurants mit hochwertigen und nachhaltigem Angebot sind laut Starköchin und EU-Politikerin Sarah Wiener bedroht. Gäste seien wegen minderwertiger und billiger Angebote großer Gastronomiekonzerne weniger bereit, faire Preise für Qualität zu bezahlen. «Ich sehe die Gefahr, dass die individuelle, engagierte Gastronomie radikal dezimiert wird und nur die gleichgeschalteten leblosen Ketten übrig bleiben werden», sagte die Grünenabgeordnete im Europaparlament der Deutschen Presse-Agentur vor ihrem 60. Geburtstag an diesem Samstag (27. August).

Wiener zufolge steigen Preise von Lebensmitteln auch deshalb, weil die Landwirtschaft zu sehr von Pestiziden und Düngern abhängig sei, die mit hohem Energiebedarf hergestellt würden. Dass die Erzeugnisse lokaler Bauern nun als Luxusgüter zu teuer würden, lässt sie nicht gelten: Trotz bestehender sozialer Probleme könne sich ein großer Teil der Bevölkerung angemessene Preise für solche Produkte durchaus leisten. «Die Frage stellt sich: Sollen ärmere Menschen nicht vielfältig, ökologisch, frisch und gesund essen dürfen?» Statt Essen, das noch billiger und schlechter sei, brauche es Antworten auf diese Frage.

Startenor Luciano Pavarotti posthum mit Hollywood-Stern geehrt

LOS ANGELES: 15 Jahre nach seinem Tod wird Luciano Pavarotti in Hollywood eine besondere Ehre zuteil. Der legendäre Startenor ist mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» verewigt worden.

Der italienische Startenor Luciano Pavarotti ist anderthalb Jahrzehnte nach seinem Tod mit einem Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt worden. Die Plakette wurde am Mittwoch (Ortszeit) enthüllt. Es ist bereits der 2730. Stern auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen Hollywoods. Als Gastredner würdigte der US-Dirigent James Conlon die Verdienste des Sängers. Für die Familie nahm Cristina Pavarotti - eine von drei Töchtern aus erster Ehe - an der Zeremonie teil.

Sie sei immer ein großer Fan ihres Vaters gewesen, sagte Cristina Pavarotti in ihrer Ansprache. Es sei eine «enorme Ehre», ihren Vater hier zu vertreten. Es mache sie regelrecht «schwindelig», auf all seine Errungenschaften und Preise zurückzublicken. Die Italienerin erinnerte mit einigen Anekdoten an ihren Vater. So habe er nach jedem Auftritt - noch in seinem Kostüm - geduldig Autogrammwünsche erfüllt, da keiner seiner Fans leer ausgehen sollte. Ihre Ansprache auf Italienisch wurde anschließend übersetzt.

Der 1935 in Modena geborene Pavarotti zählte zu den bedeutendsten Tenören des 20. Jahrhunderts. Er war an allen großen Opernhäusern der Welt zu Hause. Bekannt wurde er auch durch seine Benefiz-Konzerte «Pavarotti & Friends», bei denen er mit internationalen Rock- und Popstars im Duett sang. Er starb am 6. September 2007 im Alter von 71 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung.

Sängerin Avril Lavigne erhält Stern auf Hollywoods «Walk of Fame»

LOS ANGELES: Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (37, «Complicated», «Girlfriend») soll auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Am 31. August soll Lavigne ihren Stern enthüllen - es wird die 2731. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig sein. Als Gastredner ist der Rapper Machine Gun Kelly eingeladen.

Mit dem Album «Let Go» wurde Lavigne 2002 schlagartig berühmt. Sie veröffentlichte bislang sieben Studioalben, darunter das diesjährige Album «Love Sux». Wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung hatte sich die Sängerin und Songwriterin 2014 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.