Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Rocksänger Mumford thematisiert in neuem Song Missbrauchserfahrungen

BERLIN: Der britische Rocksänger Marcus Mumford (35, «Little Lion Man») verarbeitet in seinem neuen Song «Cannibal» (Kannibale) nach eigenen Worten Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit. «Wie viele andere Menschen - und ich lerne immer mehr darüber, je weiter wir gehen und je mehr ich es den Leuten vorspiele - wurde ich als Kind sexuell missbraucht», sagte der Musiker in einem am Mittwoch veröffentlichten «GQ»-Interview.

Er sei damals erst sechs Jahre alt gewesen. «Es war nicht in der Familie und nicht in der Kirche, was manche Leute vielleicht annehmen würden. Aber ich hatte 30 Jahre lang niemandem davon erzählt.» Auch seine Mutter habe erst durch den Song von dem Missbrauch erfahren, berichtete Mumford weiter. «Cannibal» beginnt mit den Zeilen: «Ich kann dich immer noch schmecken, und ich hasse es / Das war keine Entscheidung im Kopf eines Kindes und du wusstest es».

Seine Mutter habe sich den Song zunächst «nachdenklich» angehört. Einige Tage später habe sie ihn darauf angesprochen und gefragt, worum es in dem Lied gehe. «Cannibal» ist die erste Single von Mumfords Album «Self-Titled», das im September erscheinen soll. Das Musikvideo dazu drehte der Musiker mit Star-Regisseur Steven Spielberg in einer Sporthalle in New York.

«Self-Titled» ist das erste Soloprojekt des Frontmanns der 2007 gegründeten Folkrock-Band Mumford & Sons. Der 35-Jährige ist seit zehn Jahren mit der britischen Schauspielerin Carey Mulligan (37, «Promising Young Woman») verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.

Premier von Victoria: Staatliche Trauerfeier für Olivia Newton-John

MELBOURNE: Die am Montag im Alter von 73 Jahren gestorbene Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John soll mit einer staatlichen Trauerfeier in Australien gewürdigt werden. Die Familie der britisch-australischen Künstlerin habe ein entsprechendes Angebot seines Bundesstaats angenommen, sagte Victorias Premierminister Daniel Andrews am Donnerstag. «Es wäre mehr ein Konzert als eine Beisetzung.» Ort und Datum nannte er zunächst nicht. Es werde weitere Gespräche zwischen der Familie und seinem Büro dazu geben.

«Die Familie war sehr gerührt von der Aussicht, dass die Leute von Victoria zusammenkommen und Olivias Leben feiern können», sagte Andrews weiter. Newton-John sei ein «ganz besonderer Mensch» gewesen. Die mit der Musicalverfilmung «Grease» Ende der 1970er weltberühmt gewordene gebürtige Britin war nach einem jahrzehntelangen Kampf gegen Krebs im Alter von 73 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Als Kind war sie mit ihrer Familie nach Melbourne ausgewandert, wo sie auch aufwuchs.