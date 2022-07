Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.07.22 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Deacon Phillippe hat erste Rolle in Netflix-Serie

LOS ANGELES: Hollywood-Nachwuchs Deacon Phillippe (18) tritt mit einem Schauspiel-Debüt in der Netflix-Serie «Noch nie in meinem Leben...» (Original: «Never Have I Ever») in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern. Der Sohn der Schauspieler Reese Witherspoon («Walk the Line») und Ryan Phillippe («Shooter») hat eine Gastrolle in Staffel drei der Highschool-Serie, die am 12. August erscheint, wie «People.com» und andere US-Portale berichteten. Phillippe, der selbst erst vergangenen Monat seinen High-School-Abschluss gefeiert hatte, spielt demnach einen Schüler namens Parker.

Phillippe teilte auf Instagram ein Foto von einer Szene aus der Serie, in der er zu sehen ist. Dazu schrieb er: «Sehe euch am 12. August @neverhaveiever.» Netflix veröffentlichte am Mittwoch einen Trailer zu der neuen Staffel, in welchem Phillippe augenscheinlich jedoch nicht gezeigt wird.

«Noch nie in meinem Leben...» erzählt von den Wirren der Teenager-Jahre - größtenteils aus Sicht der indisch-amerikanischen Jugendlichen Devi. Die Idee zu dem Netflix-Hit stammt von der indisch-amerikanischen Komikerin Mindy Kaling («The Mindy Project»).

Joey King litt bei «Bullet Train»-Dreh unter Selbstzweifeln

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Joey King hatte nach eigenen Angaben beim Dreh der Actionkomödie «Bullet Train» mit Brad Pitt ungewohnte Selbstzweifel. «Ich fühlte mich so sehr wie ein Fisch auf dem Trockenen, hatte Hochstapler-Syndrom», sagte die 22-Jährige, die mit der «Kissing Booth»-Trilogie auf Netflix einem breiten Publikum bekannt wurde, dem britischen Branchenportal Digital Spy. «Ich fragte mich: «Was mache ich hier? Ich verdiene es nicht, hier zu sein».»

Dabei sei sie in Los Angeles aufgewachsen und habe schon als Kind vor der Kamera gestanden, erklärte King. «Aber dieser Film, als ich dieses Set betrat, fühlte ich mich, als sei ich gerade erst in Los Angeles gelandet.»

Die Arbeit mit Schauspiel-Kollege Brad Pitt und der gesamten Filmcrew habe sie als große Ehre empfunden, sagte King. «Brad wurde zu jemandem, mit dem ich mich so wohl fühlte und mich so glücklich schätzte, dass ich diese Zeit mit ihm verbringen durfte. Ich bin total vernarrt in ihn.» Die Actionkomödie soll in Deutschland am 4. August ins Kino kommen.

Britney Spears punktet vor Gericht: Keine Befragung durch ihren Vater

LOS ANGELES: In dem Rechtsstreit zwischen Britney Spears (40) und ihrem Vater Jamie Spears (70) hat der Pop-Star vor Gericht einen weiteren Sieg errungen. US-Richterin Brenda Penny kam am Mittwoch dem Antrag der Sängerin nach, sich keiner Befragung durch ihren Vater und dessen Anwälte stellen zu müssen. Britney Spears' Rechtsbeistand Mathew Rosengart hatte bei der Anhörung in Los Angeles geltend gemacht, dass eine derartige Befragung für die Sängerin traumatisierend sein könne, wie das Portal «TMZ.com» berichtete.

Richterin Penny hatte Mitte Juli entschieden, dass Jamie Spears in dem Streit mit seiner Tochter unter Eid aussagen muss. Bis spätestens Mitte August soll er Dokumente offenlegen und Fragen beantworten. Rosengart will Vorwürfe untersuchen lassen, wonach sich der Vater als langjähriger Vormund am Millionenvermögen seiner Tochter bereichert haben soll. Zudem will er Anschuldigungen prüfen, ob die Sängerin von ihren Betreuern heimlich überwacht und abgehört wurde. Rosengart sagte nach der Gerichtsanhörung am Mittwoch, eine in den Fall verwickelte Managementfirma müsse auf Geheiß der Richterin alle Dokumente bezüglich einer möglichen Überwachung vorlegen.

Die Sängerin stand seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Im September vergangenen Jahres enthob Richterin Penny den Vater schließlich seiner Vormundschaft. Im November erhielt die Sängerin die volle Kontrolle über ihr Leben zurück.

Vergangenen Monat heiratete Spears in Kalifornien ihren langjährigen Freund, den auch als Model tätigen Fitnesstrainer Sam Asghari (28). Für Spears war es die dritte Hochzeit. Mit dem Tänzer Kevin Federline hat sie zwei Söhne im Teenager-Alter.

Guillermo Del Toro stellt «Pinocchio»-Trailer vor

LOS ANGELES: Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (57, «Shape of Water - Das Flüstern des Wassers») und Netflix haben den ersten Trailer für ihre «Pinocchio»-Verfilmung veröffentlicht. Der animierte Spielfilm, ein Herzensprojekt des Regisseurs, soll im Dezember bei dem Streamingdienst erscheinen. Del Toro umschrieb das Projekt am Mittwoch auf Twitter als «unsere bewegende kleine Fabel über Liebe, Leben und Ungehorsam».

In dem eineinhalbminütigen Trailer erscheinen neben der Pinocchio-Marionette Figuren wie der Holzschnitzer Geppetto, eine blaue Fee und eine sprechende Grille. Stars wie Ewan McGregor, David Bradley, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Ron Perlman, Christoph Waltz und Tilda Swinton sprechen die Charaktere.

Das düstere Märchen ist in der Stop-Motion-Technik gedreht. Die Geschichte der Holzpuppe mit der Nase, die bei jeder Lüge wächst, ist im Italien der 1930er Jahre unter dem faschistischen Diktator Benito Mussolini angesiedelt. Del Toro führt zusammen mit Mark Gustafson («Der fantastische Mr. Fox») Regie.

Die Kinderbuchfigur Pinocchio erschien erstmals 1883 in einem Roman des italienischen Autors Carlo Collodi. 1940 drehte Disney daraus einen animierten Kinofilm.

TV-Produzent Norman Lear feiert 100. Geburtstag mit eigenem Ständchen

LOS ANGELES: US-Fernsehproduzent Norman Lear, der mit progressiven TV-Serien in Hollywood bekannt wurde, hat seinen 100. Geburtstag mit einer Gesangs-Kostprobe eingeläutet. In einer Videobotschaft auf Instagram und Twitter stimmt er das einst von Dean Martin gesungene Lied «That's Amore» an. Mit Martin hatte er in den 1950er Jahren zusammen gearbeitet. «Morgen werde ich 100», verkündet er strahlend in dem Posting am Vortag seines runden Geburtstags am 27. Juli. «Lebe den Moment», empfiehlt Lear seinen Fans.

Der Sender ABC kündigte am Mittwoch eine Show zu Ehren des sechsfachen Emmy-Preisträgers an. An dem für September geplanten TV-Special «Norman Lear: 100 Years of Music and Laughter» sollen viele Stargäste mitwirken. «Ich habe immer daran geglaubt, dass Musik und Lachen mein Leben verlängert haben», erklärte Lear.

Mit 98 Jahren hatte Lear eine Emmy-Trophäe gewonnen und damit seinen früheren Rekord als ältester Empfänger des begehrten Fernsehpreises noch überboten. Die Verleiher der Golden Globes kürten ihn 2021 mit einem Ehrenpreis für besondere Verdienste im Bereich Fernsehen.

Der Produzent und Autor gilt seit den 1950er Jahren als TV-Pionier, der progressive Ideen auf dem Bildschirm durchsetzte. Die Hit-Sitcom «All in the Family» (1971-1979) zeigte das Leben einer Arbeiterfamilie. «Sanford and Son» (1972-1977) drehte sich um eine Vater-Sohn-Beziehung in einem Schwarzen-Viertel von Los Angeles. Mit dem Drehbuch für die Filmsatire «Scheidung auf amerikanisch» (1968) holte er eine Oscar-Nominierung. Lear, weiterhin als ausführender Produzent aktiv, setzt sich seit langem für linksliberale Anliegen ein.