Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

30.06.22

Gottschalk: Junge Generation ist so ängstlich auf Erfolg bedacht

BERLIN: Der Entertainer Thomas Gottschalk (72) kann nach eigenen Worten mit dem Nachwuchs in der Unterhaltungsbranche nur wenig anfangen. «Ich muss aufpassen, dass ich nicht meine komplette Zeit damit verplempere, irgendwelche Reality-Stars oder Youtube-Influencer zu beschimpfen, weil ich nicht an sie glaube», sagte der Moderator in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch). «Das ist die große Gefahr, in der ich derzeit bin, dass ich mir ständig denke: Meint ihr das wirklich ernst?»

An den jüngeren Entertainern vermisse er demnach vor allem den Mut, auch mal etwas Falsches zu sagen. «Diese ganzen Leute mit fünf Millionen Followern zwischen neun und elf Jahren, du merkst jedes Mal, wenn die den Mund aufmachen, dass die an alle ihre fünf Millionen Follower denken und bloß nix falsch machen wollen.»

Er selbst mache sich nie Sorgen, was die Leute über ihn denken könnten. «Die junge Generation heute ist so weichgekocht und so ängstlich auf Erfolg bedacht. Die steht so unter Druck. Das tut mir leid.» Er habe früher auch live Sänger oder Redakteure im Radio beschimpft - «das ging damals, solange die Zuhörer es lustig fanden.»

Heute sei er froh, «dass die Leute mich immer noch sehen und hören wollen.» Es sei eine große Ehre, in seinem Beruf alt werden zu dürfen.

Cameron Diaz plant Comeback mit Jamie Foxx

LOS ANGELES: Hollywoodstar Cameron Diaz (49) kehrt für einen gemeinsamen Film mit Jamie Foxx (54) nach jahrelanger Pause vor die Kamera zurück. Das gab Foxx am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter bekannt. «Cameron und ich sind «Back in Action» - das ist der Titel unseres neuen Films mit Netflix», schrieb Foxx. «Die Produktion startet noch dieses Jahr.» Der Streaminganbieter teilte den Beitrag ebenfalls auf seinem Twitter-Account.

Dazu veröffentlichte Foxx einen kurzen Mitschnitt eines Telefonats der beiden. Diaz zeigt sich darin nervös über ihr Comeback. «Ich freue mich, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das alles funktioniert, weißt du?», sagt sie. Um ihr zu helfen, holt Foxx dann Footballstar Tom Brady ans Telefon. «Jamie sagte mir, dass du Tipps zum Rücktritt vom Ruhestand brauchst. Ich bin recht gut darin», scherzt der Sportler. Brady hatte im März nach nur 40 Tagen als Sport-Rentner sein Comeback in der NFL angekündigt. Welche Tipps er Diaz gegeben hat, ist in dem Mitschnitt allerdings nicht mehr zu hören.

Die Schauspielerin teilte die Neuigkeiten auch in ihrer eigenen Instagram-Story. «Jamie, nur du konntest mich «Back in Action» bringen!», schrieb sie. «Ich kann es nicht erwarten, das wird ein Spaß!» Nach Angaben des Branchenmagazins «Entertainment Weekly» handelt es sich bei dem Film um eine Actionkomödie. Ein Erscheinungsdatum gebe es noch nicht.

Diaz war zuletzt 2014 in der Musicalverfilmung «Annie» zu sehen - ebenfalls gemeinsam mit Jamie Foxx. Dann zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. 2015 heiratete sie den Good-Charlotte-Gitarristen Benji Madden, 2019 kam die gemeinsame Tochter des Paars zur Welt.

Kelly Clarkson: Songschreiben während der Scheidung hat auch geholfen

BERLIN: US-Sängerin Kelly Clarkson (40, «Happier Than Ever») ist es nach eigenen Worten während ihrer Scheidung schwergefallen, an neuer Musik zu arbeiten. «Das war das Schwierigste, was ich je erlebt habe. Ich hatte noch nie ein so schwieriges Projekt», sagte sie in einer Folge des Podcasts «The Global Chart Show with Brooke Reese», die am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Jeder habe gewusst, dass sie sich scheiden lasse. «Es hat zwei Jahre gedauert und es war nicht einfach mit den Kindern.»

Songs zu schreiben, habe ihr aber auch dabei geholfen, ihre Gefühle zu verarbeiten. «Es fiel mir schon immer schwer, mich mitzuteilen, und so habe ich im Alter von zehn Jahren mit dem Schreiben angefangen. Weil meine Mutter sagte: Du musst aufhören, es in dich hineinzufressen. Dann explodierst du. Du musst besser kommunizieren!» Neue Songs sollten «bald» erscheinen, sagte Clarkson weiter. Sie müsse aber noch entscheiden, welche der Lieder sie auch veröffentlichen wolle.

Die Sängerin war seit 2013 mit Brandon Blackstock (45) verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter (8) und einen Sohn (6). 2020 gab das Paar die Trennung bekannt.