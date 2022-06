Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Natalie Portman will mit Filmrollen ihre Kinder beeindrucken

LOS ANGELES: Oscarpreisträgerin Natalie Portman lässt sich nach eigenen Worten bei der Wahl ihrer Rollen stark von ihren Kindern beeinflussen. «Ich habe das Gefühl, dass dies die Phase meiner Karriere ist, in der ich wirklich versuche, meine Kinder zu beeindrucken», sagte die 41-Jährige dem US-Magazin «Variety». Der heute elfjährige Aleph und die fünfjährige Amalia hätten sie auch dazu ermutigt, in dem neuen «Thor»-Film mitzuspielen. Beide Kinder «waren so begeistert von diesem Prozess, wenn sie mich am Set besuchen durften und mich verkleidet mit Cape sahen», erklärte Portman. «Das hat es wirklich cool gemacht.»

Für den «Thor»-Dreh hätten Aleph und Amalia ausnahmsweise auch gerne auf die Anwesenheit ihrer Mutter zu Hause verzichtet, so Portman. «Es ist sehr selten, dass meine Kinder sagen: Bitte geh zur Arbeit!»

Portman ist seit 2012 mit dem französischen Choreographen und ihrem damaligen «Black Swan»-Drehpartner Benjamin Millepied verheiratet. In «Thor: Love and Thunder», der vom 6. Juli an in deutschen Kinos zu sehen ist, spielt sie Thors «alte Exfreundin» Jane Foster.

TV-Star Hans Löw: Keine Angst vor Falten und weißem Haar

HAMBURG: Der Schauspieler Hans Löw (46, «Ich bin dein Mensch») hat nach eigenen Worten keine Angst vor den Falten und weißen Haaren in der Zukunft. «Bei den Dreharbeiten zur Schirach-Verfilmung «Der Dorn» wurde ich mit Perücke und Maske auf 30 Jahre älter geschminkt. Ich blickte in den Spiegel und dachte nur «Ach, der Peter» - Peter ist nämlich mein Onkel», erzählte der Hamburger im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Schockiert über seinen Anblick als alter Mann sei er jedenfalls nicht gewesen.

«Die eigene Vergänglichkeit war kein Thema für mich. Es war nicht gruselig, eher sehr vergnüglich», meinte der TV-Star, «ich war erstaunt, was man mit Silikon-Teilen, die einem in Gesicht geklebt werden, so alles machen kann.» Zu erleben ist Löws Wandlung ab Dienstag (28. Juni) in der sechsteiligen RTL+-Serie «Strafe» nach Ferdinand von Schirachs gleichnamigen Bestseller-Erzählband (2018).

In der von Hüseyin Tabak inszenierten Episode «Der Dorn» (die allerdings aus Schirachs Buch «Verbrechen» stammt) gibt Löw einen Museumswächter, der fast 30 Jahre lang einsam in einem schlecht besuchten Ausstellungsraum sitzt und eine antike Skulptur bewacht.

Filmstar Ben Stiller in Ukraine: «Selenskyj macht unglaublichen Job»

KIEW: US-Filmstar Ben Stiller hat sich nach seinem Besuch bei Wolodymyr Selenskyj beeindruckt vom ukrainischen Präsidenten gezeigt. «Er macht einen unglaublichen Job in einer sehr schwierigen Situation», sagte der 56-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Stiller hatte als Sonderbotschafter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR den Präsidenten beim Empfang am Montag mit den Worten «You are my hero» («Du bist mein Held») begrüßt.

Als Selenskyj 2019 Präsident wurde, habe Stiller ihn schon aus der ukrainischen Fernsehserie «Diener des Volkes» gekannt, in der Selenskyj ausgerechnet die Rolle eines Lehrers, der plötzlich Präsident der Ukraine wird, übernimmt. «Es ist ziemlich interessant, dass er eine Serie geschaffen hat, in der er jemanden spielt, der Präsident wird - und dann im echten Leben tatsächlich Präsident wurde», sagte Stiller.

Der Schauspieler («Nachts im Museum») besuchte in dieser Woche in Polen und der Ukraine viele Betroffene des Krieges, zuletzt auch im durch russische Truppen schwer zerstörten Kiewer Vorort Irpin. «Die Lage ist schwer zu begreifen, bevor man sie vor Ort mit den eigenen Augen gesehen hat», sagte Stiller. Er habe auch ein Paar besucht, dessen Haus durch eine Rakete zerstört worden war. «Sie leben trotzdem noch dort, es ist ihr einziges Zuhause, sie haben das Haus selbst gebaut. Wenn ich ihre Geschichten höre, denke ich natürlich auch an meine eigene Familie - es ist unmöglich, sich nicht in diese Lage hineinzuversetzen.»

Trotz seines humanitären Einsatzes kann Stiller sich nicht vorstellen, eine ähnliche Position wie Selenskyj einzunehmen. «Nein, nicht mit dieser riesigen Verantwortung. Ich genieße, was ich tue - Regisseur und Schauspieler sein, Geschichten erzählen. Ich bin sehr beeindruckt, wie er diese Verantwortung schultert. Das sind echt harte Jobs. Nein, ich sehne mich nicht nach so einer Aufgabe.»