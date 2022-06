Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Amber Heard: Habe keine bösen Gefühle gegen Johnny Depp

NEW YORK: US-Schauspielerin Amber Heard (36) hegt nach eigenen Worten keinen Groll gegen ihren Ex-Ehemann Johnny Depp (59). «Ich liebe ihn. Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Und ich habe mein Bestes gegeben, um eine zutiefst zerrüttete Beziehung zu kitten. Ich konnte es nicht», sagte Heard in einem weiteren Ausschnitt, den der US-Sender NBC nach einem Interview der Sendung «Today» veröffentlichte. Sie habe keinerlei bösen Gefühle gegen Depp. «Ich weiß, das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber es ist auch ganz einfach zu verstehen. Wenn Sie jemals jemanden geliebt haben, sollte es einfach sein.»

Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich die Jury vor zwei Wochen größtenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Die Schauspielerin muss dem Urteil zufolge über acht Millionen Dollar Schadenersatz an Depp zahlen. Weitere Teile des Interviews mit Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie sollten am Freitag ausgestrahlt werden.

Tom Hanks: Würde «Philadelphia»-Rolle heute nicht mehr spielen

BERLIN: Hollywood-Star Tom Hanks würde die Rolle in dem Film-Drama «Philadelphia» heute nicht mehr spielen.

«Könnte ein Heterosexueller das, was ich in «Philadelphia» gemacht habe, heute tun? Nein, und das zu Recht», sagte der 65-Jährige dem «New York Times Magazine». Hanks wurde 1994 für seine Rolle in dem Film über einen homosexuellen Rechtsanwalt, der an AIDS erkrankt ist, mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. «Ich glaube nicht, dass die Leute die fehlende Authentizität eines Heteros, der einen Schwulen spielt, akzeptieren würden», sagte Hanks weiter. «Es ist kein Verbrechen, kein Buh-Ruf, wenn jemand sagt, dass wir mehr von einem Film verlangen in der modernen Welt der Authentizität.».

Mick Jagger nach Corona-Infektion: «Fühle mich viel besser»

BERLIN: Rolling-Stones-Frontman Mick Jagger befindet sich nach eigenen Worten auf dem Weg der Besserung nach seiner Corona-Infektion. «Ich fühle mich viel besser und kann es kaum erwarten, nächste Woche wieder auf der Bühne zu stehen», schrieb der 78-Jährige am Mittwoch auf seinen Social-Media-Kanälen. Der Musiker bedankte sich für die Genesungswünsche und kündigte an, dass die Rolling Stones ihr Konzert in Amsterdam am 7. Juli nachholen wollen.

Das Konzert war am Montag im letzten Moment abgesagt worden. Am Freitag sollte die Band in Bern auftreten. Das Konzert wurde verschoben. Die Band wolle sich dazu so schnell es geht zurückmelden, schrieb Jagger. In der kommenden Woche wollen die Stones in Mailand auftreten.