Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.06.22 | Überblick

Umfrage: Junge Briten gespalten über Monarchie

LONDON: Die Unterstützung für die Royal Family unter jungen Leuten in Großbritannien nimmt einer aktuellen Umfrage immer mehr ab. Bei den 18- bis 24-Jährigen halten sich Zustimmung und Ablehnung mit je rund einem Drittel zwar in etwa die Waage, wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Mittwoch vor Beginn der Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. mitteilte. Allerdings sank die Zahl der Befürworter in der Altersgruppe seit 2011 von 59 Prozent auf 33 Prozent.

Das wirkt sich auch auf die Zustimmung in der Gesamtbevölkerung aus: Sprachen sich 2012 noch fast drei Viertel (73 Prozent) für die Monarchie aus, sind es nun 62 Prozent. Erstmals sind zudem mehr Menschen vom mittelfristigen Ende der Monarchie überzeugt als von deren Fortbestand. 41 Prozent sind der Ansicht, dass es in 100 Jahren kein gekröntes Staatsoberhaupt mehr gibt. Hingegen glauben 39 Prozent, dass die Royal Family bestehen bleibt. 2011 waren noch zwei Drittel dieser Meinung.

Vor allem Wählerinnen und Wähler der Konservativen Partei sowie ältere Menschen unterstützen die Monarchie, wie die Umfrage ergab. Beliebtestes Mitglied bleibt die Queen. Eine große Mehrheit der Befragten (84 Prozent) findet, sie habe in ihren 70 Jahren auf dem Thron sehr gute oder gute Arbeit geleistet.

Hingegen ist die Beliebtheit von Queen-Enkel Prinz Harry, der gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Meghan seine royalen Pflichten aufgegeben hatte, auf den tiefsten Stand seit Beginn der Yougov-Erhebungen gefallen. Aus ihrer neuen Heimat Kalifornien hatte das Paar den Palast wiederholt scharf attackiert. Nur knapp ein Drittel (31 Prozent) sieht in Harry ein gutes Vorbild - sein Bruder Prinz William, der einmal König sein wird, schneidet in dieser Frage mit 72 Prozent deutlich besser ab.