Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Tom Beck über Rolle als geistig behinderter Mann: Ein schmaler Grat

BERLIN: Einen geistig behinderten Menschen zu verkörpern, war für Schauspieler Tom Beck alles andere als einfach. «Die Herausforderung dieser Rolle war für mich schon ein schmaler Grat», berichtete der 42-Jährige über seine Hauptrolle in dem TV-Film «Eine Almhütte für zwei» (Samstag, 20.15 Uhr, Das Erste). «Es galt auf jeden Fall zu vermeiden, in irgendein Klischee abzurutschen. Für mich bedeutet diese Rolle, eine ganz andere Facette von mir zu zeigen und die Zuschauer, die mich nicht unbedingt im ernsteren Fach vermuten würden, damit zu überraschen», sagte der Schauspieler («Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei») der Nachrichtenegentur dpa.

Beck freut sich, dass er nach der Corona-Zeit wieder vor der Kamera stehen darf. Im Herbst stehen die Dreharbeiten für die zweite Staffel der RTL-Sitcom «Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!» an.

Privat sei er bislang «erstaunlich gut» durch die Krise gekommen, sagte Beck. Er und seine Kollegin Chryssanthi Kavazi («Gute Zeiten, schlechte Zeiten») sind seit 2015 ein Paar und seit 2018 verheiratet, im November 2019 kam ihr Sohn auf die Welt. Der 42-Jährige hat danach bewusst eine Babypause eingelegt, dann kam die Corona-Pause dazu. «Bisher hat es mich und meine Familie nicht getroffen. Mir ist schon klar, dass eine kleine Familie noch mehr Vorsicht bedeutet - zumal uns dieses Virus wohl noch eine ganze Weile begleiten wird.»

Hendrik Duryn steigt aus - doch «Der Lehrer» geht weiter

KÖLN: Der Schauspieler Hendrik Duryn steigt bei «Der Lehrer» aus - die RTL-Serie geht dann ohne ihn weiter. Seit bald 14 Jahren spielt Duryn die Titelrolle des lässig-coolen Pädagogen Stefan Vollmer. Mit der neunten Staffel, die voraussichtlich Anfang kommenden Jahres bei RTL anlaufen wird, verabschiedet sich der 52-Jährige nun.

Die Serie soll allerdings weitergehen. Details nannte RTL in einer Mitteilung vom Donnerstag noch nicht. «Die unfassbar treue und große Fangemeinde werde ich vermissen, die Briefe, die Nachrichten, ob bei Facebook oder Instagram. Die intensiven Livechats nach den Shows», sagte Duryn. «Wir sind zusammen erwachsen geworden.»

Duryn hatte bereits im Jahr 2007 für die ersten Folgen des erfolgreichen Formats vor der Kamera gestanden. Sie wurden jedoch erst 2009 ausgestrahlt. Für RTL ist die Serie ein Quotengarant. Erstausstrahlungen erreichen regelmäßig mehr als zwei Millionen Zuschauer, besonders die wichtige junge Zielgruppe guckt zu.

«Body of Truth» zeigt starke Frauen in der Kunst

MÜNCHEN: Marina Abramovic, Shirin Neshat, Sigalit Landau und Katharina Sieverding - vier starke Frauen hat die Regisseurin Evelyn Schels für ihren Dokumentarfilm «Body of Truth» porträtiert. Ihr Werk gibt Einblicke in das Leben und vor allem das Denken der Künstlerinnen. Ein wichtiges Thema: der menschliche Körper und seine Verletzlichkeit. Besonders deutlich wird das in den Szenen, in denen die Performance-Künstlerin Abramovic bei Kunstaktionen nackt vor der Kamera steht. Eine Überwindung, wie sie bei der Premiere im März zugab. Geschämt habe sie sich aber nicht: «Es war mir egal, ob ich gut aussehe oder nicht gut aussehe. Ob ich alt aussehe, oder egal, der Körper sprach für sich selbst, das Konzept, nicht mein eigener, privater Körper.»

«Body of Truth» ist auch ein Zeitdokument und zeigt Frauen, die jede ihren eigenen Weg gefunden haben, um mit Erfahrungen oder dem Wissen um Gewalt, Krieg oder Unterdrückung umzugehen. Es geht um den Jugoslawienkrieg, den die serbische Künstlerin Abramovic erlebte, ebenso wie um den Nahost-Konflikt, die iranische Revolution oder den Faschismus und den Holocaust. Die iranische Fotografin und Filmemacherin Neshat etwa sieht Körper als Fläche für politische Botschaften und greift in ihren Bildern die Rolle der Frauen in der muslimischen Welt auf. Oder Sigalit Landau aus Israel, die Alltagsgegenstände ins Tote Meer taucht, wo sie von Salzkristallen eingehüllt werden und in deren Werk immer wieder die Schrecken des Holocaust anklingen. Und schließlich die Düsseldorfer Fotografin Katharina Sieverding, die unter anderem berühmt ist für ihre Selbstporträts.

Was den Film so spannend macht: Schels («Georg Baselitz») zeigt nicht nur die künstlerische Sicht der Frauen, ihre Hoffnungen und Ziele. «Body of Truth» gibt auch intime Einblicke in ihr Gefühlsleben und zeigt, wie wichtig mutige, starke Frauen für die Gesellschaft sind.

Tochter von Weltstar Billy Joel: Mein Vater ist ein guter Mensch

LOS ANGELES: Die US-amerikanische Musikerin Alexa Ray Joel (34) hat ihren berühmten Vater, den Sänger Billy Joel (71), als Vorbild gerühmt.

Unter einen Beitrag, der über die «Erste-Reihe-Regel» des Weltstars bei Konzerten berichtete, schrieb seine Tochter: «A Real Mensch!» In diesem Zusammenhang ist das jiddische Wort gemeint, es bedeutet guter Mensch. Darüber berichtete das «People»-Magazin. Billy Joel («Piano Man») besetzt bei Konzerten, die erste Reihe nicht. «Er hatte all die gelangweilten, reichen Leute satt, die ihn anstarrten», heißt es in dem Post, der sich auf ein älteres Interview bezieht. Joels Roadcrew hole dann Gäste von den schlechteren Plätzen, um «echte Fans» in der ersten Reihe zu haben.

Hollywood-Star Dwayne Johnson und Familie an Covid-19 erkrankt

LOS ANGELES: Hollywood-Star Dwayne «The Rock» Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Action-Held («Fast & Furious») am Mittwoch in einer über elfminütigen emotionalen Videobotschaft auf Instagram mit. Die Erkrankung an Covid-19 sei eine der schwierigsten Erfahrung für die Familie und für ihn persönlich gewesen, erklärte der Schauspieler und frühere Profi-Wrestler.

Seine beiden Töchter Jasmine (4) und Tiana (2) hätten glücklicherweise nur leichte Halsschmerzen gehabt, doch für ihn und seine Frau seien die vergangenen Wochen gesundheitlich «hart» gewesen. Inzwischen habe sich jedoch die ganze Familie wieder erholt.

In den letzten Monaten haben mehrere Hollywood-Stars offen über ihre Covid-19-Erkrankung gesprochen, darunter Tom Hanks, Olga Kurylenko und Idris Elba.

Hollywood-Star Jamie Foxx ruft US-Amerikaner zum Wählen auf

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Jamie Foxx (52, «Ray») hat die Amerikaner nachdrücklich dazu aufgefordert, wählen zu gehen. «Lasst uns den Moment nicht verpassen. Egal, wie ihr abstimmt, stimmt ab», betonte er in einer Videobotschaft der Wahl-Initiative «United to Save the Vote», wie das «People»-Magazin berichtete. «In diesem Augenblick ist diese Wahl die wichtigste Wahl», sagte Foxx weiter. Am 3. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt.

Die Entscheidung fällt zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden, der unter Barack Obama Vizepräsident war. Eine hohe Wahlbeteiligung kommt in den USA nach Experteneinschätzung meist den Demokraten zugute.