Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

17.05.22

«Das Gutachten» - Comic erzählt eine Geschichte aus Bonner Zeiten

BERLIN: Auf dem Aftershave steht die Duftnote «Irisch Moos», auf der Straße fahren noch Enten, im Aschenbecher glimmt die «HB»-Zigarette.

Jennifer Daniels Comic «Das Gutachten» verströmt viel Zeit-Kolorit. Die Reise führt in die Bonner Republik, zum Juli 1977, als Helmut und Loki Schmidt zum Kanzlerfest laden und Studenten sich mit RAF-Terroristen solidarisieren. Dann passiert ein tödlicher Autounfall; ein Rechtsmediziner sieht sich den Fall genauer an. Daniel, 1986 in Bonn geboren, ließ sich bei dieser Graphic Novel von Fotos aus dem Nachlass ihres Opas inspirieren. Nicht nur Lesern, die sich an den Klang eines VW Käfers und das Testbild im Fernsehen erinnern können, dürfte diese originell gezeichnete Geschichte gefallen.

Tödliche Dreiecksbeziehung: «Ocean State»

HAMBURG: Die heruntergekommene Arbeiterstadt Westerly in Rhode Island ist Schauplatz einer Dreiecksgeschichte unter Schülern mit tödlichem Ausgang. Beverley und Angel, zwei Mädchen aus prekären Verhältnissen, sind beide in den hübschen Mitschüler Myles verliebt. Der wohlhabende Bürgersohn fasziniert nicht nur durch sein lässiges Gebaren, sondern auch mit einem schönen Sommerhaus am Strand als romantischem Liebesnest. Sein doppeltes Spiel geht solange gut, bis eines Tages in den sozialen Medien entlarvende Fotos auftauchen. Am Ende ist eines der beiden Mädchen tot.

Stewart O'Nans neuer Roman «Ocean State» ist nur auf den ersten Blick eine Kriminalgeschichte. Die Täterin ist von Beginn an bekannt. Aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet er vielmehr die Vorgeschichte des Verbrechens. Dabei sind die emotionalen Verstrickungen der Jugendlichen auch Ausdruck eines schwierigen sozialen Milieus, gezeichnet von Perspektivlosigkeit und unrealistischen Träumen. Trotz des etwas enttäuschenden Endes ein lohnender Roman.

Gelungener Abschluss der Pekkala-Reihe: «Rote Spionin»

MÜNCHEN: Der siebte Band der historischen Krimi-Reihe um den Inspektor Pekkala von Sam Eastland setzt in Berlin im April 1945 ein. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges entwickeln deutsche Forscher ein neues Lenkungssystem für die gefürchteten V2-Raketen, die hierdurch punktgenau auf ihre Ziele abgeschossen werden können. Kein Wunder, dass nicht zuletzt Stalin ein großes Interesse an den Bauplänen hat. Er schickt daher seinen besten Mann, Inspektor Pekkala, nach Berlin. Er soll eine britische Agentin, die die Pläne in ihren Besitz gebracht hat, aus der untergehenden Stadt nach Moskau bringen. Pikanterweise handelt es sich bei der Agentin um Pekkalas ehemalige Geliebte. Der Inspektor begibt sich auf ein Himmelfahrtskommando ohne Rückfahrkarte.

Sam Eastlands Abschlussband der Pekkala-Reihe «Rote Spionin» besticht durch seinen Sprachstil und die geschickte Erzählweise. Obwohl es verschiedene Handlungsebenen und -orte gibt, gelingt es dem Autor, den Plot zu einem gelungenen Ganzen zusammenzuführen. Neben stilistischer Klasse beeindruckt auch die Milieu-Schilderung totalitärer Systeme, wie Menschen darin überleben und sich nicht korrumpieren lassen.

Jamie Foxx über Schüsse in Buffalo: «Unglaubliche Wut»

LOS ANGELES: US-Schauspieler Jamie Foxx («Django Unchained») hat sich mit Entsetzen über die tödlichen Schüssen in Buffalo geäußert. «So viele Emotionen durchströmen mich gerade... Trauer... Verletzung... und unglaubliche Wut!», schrieb der 54-Jährige am Montag auf Instagram. «Ich kann nicht verstehen, warum die Farbe unserer Haut die Menschen so wütend macht... Wer hätte gedacht, dass es eine so quälende Reise ist, schwarz geboren zu sein?» Er spreche den Opfern sein Beileid aus. «Und ich frage mich, wie oft man das noch sagen muss», schrieb Foxx weiter. Der Hollywood-Star teilte dazu einen Ausschnitt von einem Bericht über den Angriff, auf dem auch Fotos von drei Opfern zu sehen sind.

Am Samstag hatte ein Schütze in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Drei weitere wurden verletzt. Der 18-jährige Beschuldigte wurde am Tatort festgenommen, die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus - 11 der 13 Opfer waren schwarz. Die Tat hatte landesweit für großes Entsetzen gesorgt.

Am Dienstag wollte US-Präsident Joe Biden Buffalo besuchen. Er wolle dort gemeinsam mit seiner Frau Jill mit der Gemeinde trauern, hatte das Weiße Haus mitgeteilt.