Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.05.22 | Überblick

Hilaria und Alec Baldwin verraten Geschlecht ihres siebten Kindes

BERLIN: US-Schauspieler Alec Baldwin (64, «Blue Jasmine») und seine Frau Hilaria (38) haben auf Instagram das Geschlecht ihres siebten Kindes bekanntgegeben. In einem kurzen Video geben das Paar und seine Kinder dem neuen Familienmitglied schon einige Lebensratschläge - gegen Ende dann die Neuigkeit: «Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, meine Tochter», sagt Hilaria Baldwin in die Kamera. Auch Alec Baldwin sagt: «Meine Tochter.»

Die erneute Schwangerschaft war im März bekannt geworden. Das seit 2012 verheiratete Paar hat sechs gemeinsame Kinder im Alter von 1 bis acht Jahren. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin zudem Tochter Ireland (26).

Alec Baldwin steht nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films «Rust» im Oktober unter Druck. Bei dem Dreh hatte sich ein Schuss gelöst. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

Der Hollywood-Star wies die Schuld an dem fatalen Unfall von sich. Die Untersuchungen der Polizei dauern an. Im April verhängte eine US-Behörde für Arbeitsschutz wegen mangelnder Sicherheit am Set eine Geldstrafe von knapp 137.000 Dollar (etwa 126.000 Euro) gegen die Produzenten.

K-Pop-Sängerin aus Oklahoma gewinnt «American Song Contest»

LOS ANGELES: Die in Südkorea lebende US-Sängerin AleXa hat für ihren Heimat-Bundesstaat Oklahoma den ersten «American Song Contest» gewonnen. Sie erzielte am Montagabend (Ortszeit) mit dem Pop-Song «Wonderland» 710 Punkte und lag besonders beim Zuschauervoting weit vorne. Auf Rang zwei landete Colorado mit 503 Punkten, vertreten durch Pop-Sänger Riker Lynch mit «Feel The Love», auf Platz drei folgte Jordan Smith für Kentucky mit der Ballade «Sparrow» und 407 Punkten. Der berühmteste Teilnehmer im Finale, Soul-Sänger Michael Bolton, landete mit «Beautiful World» für Connecticut auf Platz sieben. Der US-Ableger des «Eurovision Song Contest» (ESC) endete am Montag nach fünf Vorrunden, zwei Semifinals und einem Finale mit zehn von ursprünglich 56 Songs.

Die Beiträge stammten aus den 50 US-Bundesstaaten, dem District of Columbia mit der Hauptstadt Washington und den fünf Territorien Amerikanisch-Samoa, Guam, Nördliche Marianen, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln. Der von Sängerin Kelly Clarkson und Rapper Snoop Dogg moderierte ASC litt aber bei seiner Premiere unter schwachen Quoten. Nachdem zum Start noch knapp drei Millionen Menschen zusahen, sanken die Zuschauerzahlen in den Folgewochen auf nur noch rund die Hälfte davon.

Die Bandbreite der oft sehr radiotauglichen Songs war mit großem Pop- und Country-Schwerpunkt insgesamt deutlich weniger von regionalen Eigenheiten geprägt als beim ESC in Europa. Dieser startet am Dienstag mit dem ersten Halbfinale in Turin, am Donnerstag folgt das zweite Semi, am Samstag das Finale.

Designer entwerfen Kleider zum Thronjubiläum der Queen

LONDON: Grell und extravagant heben sich die Designs von der gräulichen, steinernen Kulisse des Tower of London ab: Zu Ehren des Thronjubiläums der Queen haben sich berühmte Designerinnen und Designer wie Victoria Beckham oder Richard Quinn besondere Kreationen ausgedacht.

Das britische Model Kukua Williams durfte die Kleider - eines in einem dunklen Lila, eines knallig rot sowie eine Schwarz-Gelb-Kombination - vorführen. Sie wurde darin für die Juni-Ausgabe des «Harper's Bazaar»-Magazins im berühmten Tower of London fotografiert.

Victoria Beckham (48) sagte dem Magazin: «Wir wollten zu Ehren Ihrer Majestät für dieses historische Shooting eine traditionell königliche Farbe wählen, deshalb habe ich einen herbstlich-winterlichen Laufsteg-Look in einem dunkelvioletten Ton entworfen.»

Anfang Juni wird das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. in London groß gefeiert. Die Briten bekommen dafür sogar einen extra Feiertag, die Pubs haben länger geöffnet, und es gibt ein viertägiges Festtagsprogramm mit Paraden, einem Gottesdienst und einem großen Konzert. Mit Spannung wird erwartet, bei wie vielen Events die mittlerweile 96 Jahre alte Queen persönlich dabei sein wird.