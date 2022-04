Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Novalis-Experte: Romantiker sind nicht schuld an deutscher Impflücke

ARNSTEIN: Der Literaturwissenschaftler Herbert Uerlings hat davor gewarnt, die relativ niedrige Impfquote in Deutschland auf die Tradition der Romantik zurückzuführen. «Die Romantik als angebliches deutsches Verhängnis ist ein Klischee», sagte Prof. Uerlings anlässlich des Novalis-Jubiläumsjahrs. Man dürfe romantische Dichter wie Novalis nicht als Etikett oder Stichwortgeber benutzen, um über einen vermeintlichen «Nationalcharakter der Deutschen» zu sinnieren.

Der Literaturkritiker Volker Weidermann hatte Ende Dezember in der «Zeit» geschrieben, Novalis sei «schuld an der deutschen Impflücke» und an der «deutschen Liebe zum Irrationalismus». Der bei Anthroposophen besonders beliebte Dichter galt lange Zeit als todessüchtiger Schwärmer und mystisch entrückter Poet der Liebe, der die Aufklärung wieder verabschiedet habe.

Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte, wurde vor 250 Jahren (2.5.1772) im Mansfelder Land geboren. In seinem Roman «Heinrich von Ofterdingen» machte er die «blaue Blume» zum Symbol der romantischen «Sehnsucht nach dem Unendlichen». Mit nur 28 Jahren starb er 1801 in Weißenfels (Sachsen-Anhalt).

Die historisch-kritische Edition des Nachlasses ermöglichte in den vergangenen Jahrzehnten einen neuen Blick auf Novalis. «In der utopischen Kraft seines Denkens liegt eine Bedeutung für uns heute», meint Uerlings, der an der Universität Trier lehrt. Novalis habe gedanklich alle Grenzen überschritten, um der «dialogischen und republikanischen Vernunft zur Wirklichkeit zu verhelfen».

Ukrainisches Orchester tritt bei Proms-Konzertreihe in London auf

LONDON: Ein neu gegründetes ukrainisches Orchester wird bei der berühmten Londoner Konzertreihe für klassische Musik (Proms) dabei sein. Das teilte die britische Rundfunkanstalt BBC am Dienstag mit. Das Ukrainian Freedom Orchestra unter der Leitung der kanadisch-ukrainischen Dirigentin Keri-Lynn Wilson besteht demnach teilweise aus vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohenen Musikern sowie Ukrainern, die bereits seit Längerem in verschiedenen europäischen Orchestern spielen. Für männliche Musiker im wehrfähigen Alter, die das Land normalerweise nicht verlassen dürfen, habe das ukrainische Kulturministerium eine Ausnahme erteilt.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie finden die beliebten achtwöchigen Promenaden-Konzerte, die Proms, wieder ohne Einschränkungen statt. Auftakt ist am 15. Juli. Abschluss und Höhepunkt ist das als Last Night of The Proms bekannte Konzert in der Royal Albert Hall in London, bei dem das Publikum traditionell Fahnen schwenkt und bei patriotischen Stücken wie «Rule Britannia» oder «Jerusalem» kräftig in den Refrain einstimmt.

«Es ist ein Jahr von monumentaler Bedeutung für das größte klassische Musikfestival der Welt», sagte BBC-«Proms»-Direktor David Pickard der Mitteilung zufolge. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Großbritannien feiert in diesem Jahr sein 100. Jubiläum. In dieser Zeit habe die BBC 95 Mal die «Proms» ausgerichtet, so Pickard weiter.

Auch die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko werden demnach bei den «Proms» auftreten. Die Konzerte werden alle live im Radiosender BBC 3 übertragen, der per Internet auch in Deutschland frei empfangen werden kann.