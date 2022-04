Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.04.22 | Überblick

Schlagershow in Dritten heißt nun nach Beatrice Egli

BADEN-BADEN: Die bisherige Sendung «SWR Schlager - Die Show» trägt nun den Namen der Moderatorin: «Die Beatrice Egli Show». Die erste Ausgabe mit dem neuen Titel kommt am Samstag (23.4., 20.15 Uhr im SWR und MDR Fernsehen). Es sei «eine ganz besondere Ehre», dass die Show nun ihren Namen trage, sagte die Schweizerin Egli (33) vorab laut Südwestrundfunk. «Die Beatrice Egli Show» soll im Juni dann auch im Schweizer Fernsehen laufen. Es gibt bei MDR und SWR auch «Die Ross Antony Show».

Aufgezeichnet wurde die erste Ausgabe der «Beatrice Egli Show» am 5. April. Unter den Gästen sind Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Art Garfunkel jr. sowie Kerstin Ott, Ross Antony, Andreas Gabalier, Semino Rossi, Ronja Forcher, Eric Philippi und Tim Peters.

Egli kündigte an, Schweizerdeutsch zu sprechen in der Show: «Auch «mini Schwiiz, mini Heimat» ist musikalisch durch meine Gäste Francine Jordi und Seven in meiner Sendung vertreten. Natürlich werden wir auch einen kleinen Ausflug ins Schwyzerdütsche machen und zwar nicht nur mit den Gästen aus der Schweiz.» Es werde «lustig».

«Thor: Love and Thunder»: erster Teaser mit Hemsworth und Portman

LOS ANGELES: «Thor»-Darsteller Chris Hemsworth (38) meldet sich im ersten Teaser für die mit Spannung erwartete Fortsetzung «Thor: Love and Thunder» zurück. Marvel Studios stellte das eineinhalbminütige Video am Montag ins Netz. Seine Superheldenzeiten seien vorbei, sinniert der muskulöse Thor in einer Szene. Er müsse herausfinden, wer er wirklich ist. In dem Teaser tauchen Weggefährten wie Peter Quill (Chris Pratt) und die kampferprobte Valkyrie (Tessa Thompson) auf.

Oscar-Preisträgerin Natalie Portman, die 2013 in «Thor - The Dark Kingdom» Thors große Liebe, die Forscherin Jane Foster, spielte, ist wieder an Bord. In dem Teaser erscheint sie als die hammerschwingende Kämpferin Mighty Thor.

Nach «Thor» (2011) unter der Regie von Kenneth Branagh und «Thor - The Dark Kingdom» (2013) von Alan Taylor hatte der Neuseeländer Taika Waititi «Thor: Tag der Entscheidung» (2017) einen ungewöhnlich humorvollen und selbstironischen Anstrich verpasst. Nun inszeniert er auch den vierten Teil der nordischen Götter-Saga. Die Kinopremiere ist für Juli geplant.

Bob Odenkirk enthüllt Stern auf Hollywoods «Walk of Fame»

LOS ANGELES: «Better Call Saul»-Star Bob Odenkirk (59) hat auf Hollywoods «Walk of Fame» eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Mit seiner Frau, der Produzentin Naomi Odenkirk, und ihrem kleinen Mischlingshund posierte das Paar am Montag vor Fotografen und jubelnden Fans auf der Plakette. Auch Co-Stars wie Rhea Seehorn, Jonathan Banks und Giancarlo Esposito aus den Hit-Serien «Breaking Bad» und «Better Call Saul» feierten auf der Touristenmeile im Herzen von Hollywood mit.

Der Schauspieler erhielt dort die 2720. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Der Stern liegt neben dem von «Breaking Bad»-Star Bryan Cranston. In «Breaking Bad» spielt Odenkirk den Anwalt Saul Goodman, der dem Drogendealer Walter White (Cranston) immer wieder aus der Patsche hilft. Die Sternen-Ehrung fiel zeitlich mit dem Start der sechsten und letzten Staffel der Serie «Better Call Saul» zusammen, einer Spin-Off-Serie von «Breaking Bad». In dieser Vorgeschichte spielt Odenkirk die Hauptrolle - einen schlitzohrigen Anwalt, der als Saul Goodman zum Vertreter der Drogenbosse avanciert und immer skrupelloser wird.

Odenkirk dankte den Schöpfern der Serien, die mit Goodman eine «so lustige und tragische» Figur geschaffen hätten. Mit dieser Rolle habe er «völlig unverdient» das große Los gezogen, sagte der TV-Star. Bei seinem ersten Besuch auf der Sternenmeile im Jahr 1987 habe er das ganze Hollywood-Geschäft ziemlich verachtet. Heute gehöre er dazu und schätze das Showbusiness. «Aber ich liebe es, mich darüber lustig zu machen und zugleich Teil davon zu sein», sinnierte Odenkirk.