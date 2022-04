Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.04.22 | Überblick

Grunge-Supergroup 3rd Secret veröffentlicht gleichnamiges Album

BERLIN: Mitglieder der Rockbands Soundgarden, Pearl Jam und Nirvana haben als Grunge-Supergroup unter dem Namen 3rd Secret ein gemeinsames Album veröffentlicht. Das Album, das ebenfalls «3rd Secret» heißt, erschien am Montag (Ortszeit) bei Online-Streamingdiensten. Das gab die Band auf ihrer Website bekannt.

Auf dem Album zu hören sind Soundgarden-Gitarrist Kim Thayil, Nirvana-Bassist Krist Novoselic und Soundgarden- und Pearl Jam-Schlagzeuger Matt Cameron. Zu der Band gehören außerdem Bubba Dupree, Gitarrist der Hardcore-Band Void, sowie die Sängerinnen Jennifer Johnson und Jillian Raye, die auch in Novoselics Band Giants in the Trees spielen.

Schlagzeuger Cameron hatte bereits am Wochenende auf Instagram ein Foto von einem Auftritt der Supergroup in Seattle geteilt. «3rd Secret kommt bald!», schrieb er dazu. Eine Ankündigung zu möglichen weiteren Konzerten machte die Gruppe zunächst nicht.