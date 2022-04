Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.04.22 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«Winzige Zeremonie» - Grammy-Abräumer Batiste berichtet von Hochzeit

LOS ANGELES: Grammy-Abräumer Jon Batiste (35) und seine Frau Suleika Jaouad (33) berichten von ihrer Hochzeit unter bedrückenden Umständen im Februar. «Wir hatten diese winzige, schöne, kleine Zeremonie», sagte Batists langjährige Freundin im gemeinsamen Interview mit CBS Sunday Morning. Grund für die kurzfristige Hochzeit war, dass Jaouad, eine Autorin, erneut an Leukämie erkrankt war. «Als wir realisierten, dass wir nur dieses winzige Fenster bis zur Knochenmarktransplantation hatten, entschieden wir uns, es zu tun.»

Batiste bezeichnete die Hochzeit als «Akt des Widerstands» gegen die Krebserkrankung: «Die Dunkelheit wird versuchen, dich einzuholen, aber schalte einfach das Licht an. Fokussiere dich auf das Licht, halte an dem Licht fest.» dass sie irgendwann heiraten wollten, hätten beide jedoch schon seit langer Zeit gewusst, sagte Jaouad.

Jaouad und Batiste sind seit acht Jahren zusammen. Jouads Buch «Zwischen den Welten», in dem sie über ihren ersten Kampf gegen die Leukämie schreibt, wurde zum Bestseller. Batiste erhielt bei der diesjährigen Grammy-Verleihung in Las Vegas am Sonntagabend fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie «Album des Jahres» für «We Are».

Berichte: Kanye West springt von Coachella-Festival ab

LOS ANGELES: US-Rapstar Kanye West (44), einer der angekündigten Headliner beim diesjährigen Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien, wird dort möglicherweise nicht auftreten. West sei kurzfristig abgesprungen, berichteten mehrere US-Medien am Montag, darunter die «Los Angeles Times» und das Musikmagazin «Billboard». Auf Anfragen reagierten West und die Konzertveranstalter zunächst nicht.

Das Festival ist für die Wochenenden 15.-17. April und 22.-24. April angesetzt. Rapper West, der sich inzwischen Ye nennt, sollte am 17. und am 24. April auftreten. Auf dem im Januar verkündeten Star-Line-Up stehen auch der britische Popsänger Harry Styles und US-Sängerin Billie Eilish. Zu den weiteren Acts gehören unter anderem Swedish House Mafia, Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Stromae und Doja Cat.