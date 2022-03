Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.03.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«Tagebuch eines Zwangsarbeiters» - Lange verschollenes Dokument

GROß-ZIMMERN: Es ist in all seiner sprachlichen Schlichtheit ein zeitgenössisches Dokument der Ängste und Nöte eines jungen Zwangsarbeiters. Das Tagebuch aus den letzten Kriegsmonaten 1944/45 ist seinem Herausgeber zufolge eine der wenigen zeitgenössischen Aufzeichnungen dieser Art.

Es sind lange im Verborgenen gebliebene Aufzeichnungen eines jungen Zwangsarbeiters in den letzten Kriegsmonaten 1944/45. Der 19 Jahre alte Niederländer Jan Bazuin berichtet in drei Heften ohne Pathos vom Streit mit seien Eltern, der Fahrt in einem Viehwaggon nach Deutschland, Hunger, Kälte, Erschöpfung, Bomben und Angst. Das «Tagebuch eines Zwangsarbeiters» ist seinem Herausgeber, dem Historiker Paul-Moritz Rabe, zufolge ein besonderes Dokument. «In Archiven sind zwar einige Memoiren und Oral-History-Interviews ehemaliger Zwangsarbeiter auffindbar, jedoch fast keine zeitgenössisch verfassten persönlichen Dokumente - schon gar nicht in dieser Ausführlichkeit.»

Bazuin ist einer von rund 13,5 Millionen Zwangsarbeitern, die vielfach unter menschenunwürdigen und lebensbedrohenden Bedingungen im Krieg im Deutschen Reich arbeiteten. Der 19-Jährige wird nach einer Aufforderung der deutschen Besatzer im Januar 1945 von Rotterdam in den Münchener Raum gebracht. Seine Eintragungen drehen sich fast täglich um Essensrationen und mit den Bombenangriffen und vorrückenden Alliierten auch um Todesängste. «Wenn einer niemals zuvor Angst hatte, dann lernt er in Deutschland das Fürchten», schreibt er am 11. April 1945. Zehn Tage später hält er es nicht mehr aus. «Ich haue ab. Schlechtes Essen und jede Minute den Tod vor Augen, das macht einen Menschen kaputt.»

«Jan Bazuin hielt sein Tagebuch zeitlebens gut versteckt», schreibt Rabe in einem Nachwort in dem von Barbara Yelin illustrierten Buch. Weder mit seiner Ehefrau noch mit seinem Sohn habe er über seine Erfahrungen während des Krieges in Deutschland gesprochen. Ein solches Handeln sei kein Einzelfall in den Niederlanden gewesen. «Während den Mitgliedern des niederländischen Widerstands große Anerkennung zuteil wurde, sahen sich die Zwangsarbeiter nach ihrer Rückkehr aus Deutschland Jahrzehnte hinweg einem kollektiven Misstrauen ausgesetzt.» Man habe ihnen unterstellt, freiwillig gegangen und den Kriegsgegner mit ihrer Arbeitskraft unterstützt zu haben.

Taylor Swift erhält Ehrendoktortitel der New York University

NEW YORK: US-Popstar Taylor Swift wird die Ehrendoktorwürde der New York University (NYU) verliehen. Die 32-Jährige erhalte einen Ehrendoktortitel der bildenden Künste, teilte die Universität am Montag (Ortzeit) mit. Die Sängerin werde zudem bei der Zeremonie des Abschlussjahrgangs im Yankee Stadion für die Absolventen 2022 eine Rede halten. Swift sei «eine der produktivsten und meistgefeierten Künstlerinnen ihrer Generation», erklärte die NYU.

«Sie ist die einzige Künstlerin in der Geschichte, die die höchste Auszeichnung der Musikindustrie, den Grammy Award für das Album des Jahres, dreimal gewonnen hat.» Die Universität erwähnte zudem die zahlreichen weiteren Auszeichnungen der Sängerin und würdigte Swift als «einzige Solokünstlerin dieses Jahrhunderts, die mit drei Alben in einem Jahr Platz eins erreicht hat.»

Bei den Zeremonien am 18. Mai für die Absolventen der letzten drei Jahrgänge werden laut NYU fünf weitere Ehrendoktortitel verliehen. Eine weitere Empfängerin ist demnach die Aktivistin Judith Heumann (74), die sich seit Jahrzehnten für Behindertenrechte einsetzt.

Tennis-Vater Williams rügt Will Smith nach Ohrfeigen-Eklat

LOS ANGELES: Als Reaktion auf die Ohrfeige von «King Richard»-Hauptdarsteller Will Smith (53) für Komiker Chris Rock (57) auf der Oscar-Bühne hat sich der echte «King Richard» zu Wort gemeldet. Richard Williams (80) ließ durch seinen Sohn Chavoita LeSane mitteilen: «Wir kennen nicht alle Einzelheiten des Geschehens. Aber wir dulden nicht, dass jemand einen anderen schlägt, es sei denn, es ist Selbstverteidigung», wie «NBC News» berichtete. LeSane sagte weiter, sein Vater sei von dem Vorfall genauso überrascht gewesen wie alle anderen. Seit einem Schlaganfall seines Vaters im Jahr 2016 fungiert LeSane in der Öffentlichkeit als dessen Sprecher.

Hollywood-Star Smith hatte den Vater der Tennis-Stars Venus und Serena Williams in dem Biopic porträtiert und wurde dafür am Sonntag - nach dem Vorfall - mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. In seiner Dankesrede schien er sich für den Eklat rechtfertigen zu wollen. «Richard Williams war ein erbitterter Verteidiger seiner Familie», sagte er. Am Montag entschuldigte sich Smith dann via Instagram bei Rock, den Oscar-Veranstaltern, den Beteiligten rund um den Film «King Richard» und den Zuschauern.