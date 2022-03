Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Kylie Jenner: «Der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf»

LOS ANGELES: Reality-Star und Unternehmerin Kylie Jenner hat mit einem Post über den Namen ihres Söhnchens für Verwirrung gesorgt. «Zur Info, der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf», schrieb die 24-Jährige in einer Instagram-Story. «Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er das wirklich war. Das wollte ich nur mit euch teilen, weil ich überall noch Wolf lese.» Wie sie und ihr Freund, US-Rapper Travis Scott (30), den gemeinsamen Sohn nun nennen wollen, teilte sie nicht mit.

Jenner hatte Anfang Februar die Geburt des Kindes auf Instagram verkündet. Als Geburtsdatum gab sie den 2. Februar an. Eine gute Woche später gab sie den Namen «Wolf Webster» für ihren Sohn bekannt. Der Reality-Star und Scott, der unter dem Namen Jacques Berman Webster geboren wurde, haben bereits Tochter Stormi (4).

Francis Ford Coppola mit Stern auf «Walk of Fame» geehrt

LOS ANGELES: 50 Jahre nach dem Kinodebüt von «Der Pate» ist US-Regisseur Francis Ford Coppola (82) mit einer Sternenplakette in Hollywood verewigt worden. Auf dem «Walk of Fame» enthüllte der Oscar-Preisträger am Montag (Ortszeit) vor jubelnden Fans die Plakette mit seinem Namen. Coppola wurde mit dem 2715. Stern auf dem berühmten Bürgersteig ausgezeichnet. Der Regisseur von Welterfolgen wie «Apocalypse Now» und «Der Pate»-Trilogie brachte mehrere Familienmitglieder zu der Zeremonie mit. Er dankte seiner Frau und Kollegin Eleanor Coppola (85), mit der er fast 60 Jahre verheiratet sei, betonte der Filmemacher.

Er wolle sich in seiner Dankesrede kurz fassen, sagte Coppola im Blitzlicht der Kameras. Er sei sehr dankbar für die Auszeichnung. Wer würde sich nicht freuen, seinen eigenen Namen neben so «wunderbaren Menschen» verewigt zu sehen. Der Regisseur verwies auf die vielen Filmschaffenden mit einem Stern auf der Touristenmeile.

Als Gastrednerinnen waren Schauspielerinnen Elle Fanning (23) und Talia Shire (75), die jüngere Schwester Coppolas, eingeladen.